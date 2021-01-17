2034年財富耗盡？疫情使海灣石油國也遇寒冬

卡塔爾受到海灣強鄰斷交三年幾，近日終於突破重圍，化解了這場外交危機。事實上，受到近年國際低油價衝擊，加上新冠肺炎疫情肆虐，連富有的海灣國家，經濟預測去年全年或萎縮6%。卡塔爾反而在芸芸海灣阿拉伯國家之中，經濟實力較為穩健。

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根據海灣阿拉伯國家合作委員會的數字，2020年首季海灣國家GDP總數為3,832億美元（約2.97萬億港元），其中沙特阿拉伯GDP以1,855億美元（約1.44萬億港元）居首，幾乎是其他國家的總和；其中，石油資源佔這些國家的GDP收入平均達四分三之多，可說是地區經濟的重要命脈。

自1927年於伊拉克北部發現石油後，坐擁約佔近半全球石油儲備、490多億噸豐富蘊藏的海灣國家，石油經濟於過去數十年來可謂主宰了地區的經濟。惟國際油價持續低迷，加上疫情令航空公司大量航班停飛，以至石油需求劇減，石油輸出國組織（OPEC）為穩定市場採取減產措施，大幅影響海灣國家財政收入。

與此同時，疫情還導致各國社會及經濟活動受限，重創航空、旅遊、貿易等非石油行業，令地區總體經濟雪上加霜。國際貨幣基金組織預測，除卡塔爾外，所有海灣國家今年都將出現兩位數的預算赤字。該基金甚至在疫情發生之前就警告說，按照目前的財政狀況，該地區的金融財富到2034年可能會耗盡。

低油價或致海灣國家財富耗盡？(Reuters)

國際評級機構標准普爾近日的報告則指，去年海灣國家政府財政赤字預計將超過1,800億美元（約1.40萬億港元），創歷史新高。報告預計，地區未來3年的財政赤字將繼續擴大，其中約55%的赤字來自沙特，其次是科威特和阿聯酋，分別佔比為17%和11%。

告別「國際大花筒」 經濟衰退唯向內望

為應對當前經濟困局，石油輸出國組織（OPEC）於一月初經已和俄羅斯等非油組主要產油國達成減產協定，包括沙特主動擴大減產額度，支持油價表現。沙特願意在2月1日至3月底期間，將每日原油產量額外削減100萬桶，令其原油每日產量降至812.5萬桶。除俄羅斯與哈薩克兩國獲准在原本的原油總產量合共每日增加7.5萬桶，其餘大多數產油國將維持產量不變。

石油價格在沙特帶頭減產後雖有回升，惟仍未能回復收支平衡的水平。(Getty)

協議其後帶動油價上升，紐約期油一度升至每桶50.2美元，升幅近4.9%。倫敦布蘭特期油收市報每桶53.6美元，同樣升4.9%。兩者均創出去年2月以來最高收市價。然而，除了卡塔爾45美元全球最低收支平衡油價外，其他海灣國家的收支平衡價從每桶83美元到53美元不等。這反映目前油價仍明顯偏低。

在國家財政資源減少的情況下，縱然像沙特、阿聯酋，卡塔爾等坐擁龐大主權基金，如總值3470億美元的沙特公共投資基金（Public Investment Fund），更有望於2021年和2022年每年為國家注入約400億美元收，高於2019年的155億美元，有能力在財政上作緩衝。惟海灣國家仍得開始將發展目標轉向國內。

其中，作為區內最大經濟體的沙特，由於主導近期的石油減產，石油出大幅減少，政府財政受到嚴重影響，不論是零售、餐飲、酒店行業收入均顯著下跌。當局因而於去年7月將增值稅由5%上調至15%，以增加財政收入。

沙特王儲穆罕默德已表明會改變國家財政政策。(Getty)

沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）已表示，如果政府不將非石油收入從2015年的約270億美元增加到去年的約960億美元，利雅德政府將被迫將公務員減薪30％以上，並完全取消獎金津貼及停止公共支出。外界預測該國需要等到2022年減產措施結束後，才有望實現經濟增長3%，令GDP回復至2019年水平。

其他國家情況相似，科威特、阿聯酋、阿曼等，同樣因石油減產措施而令經濟放緩。各國政府均須採取額外稅收如公司稅以增加非石油收入，加大借貸和削減公務員收入等公共部門開支，而公務員正是整個海灣地區當地人的主要就業來源。為應對經濟沖擊，各海灣國家央行紛紛降息，並頒布一系列紓困措施，釋放金融機構流動性，為企業提供支持。

海灣各國正加速金融、科技等非石油產業旳多元發展。(Getty)

勢加速經濟多元化改革

其實，海灣國家在疫情前正在發展雄心勃勃的經濟改革計劃，例如沙特的《2030年願景》，希望借助經濟和社會改革的「雙核心」，包括開放娛樂業和旅游業、發展人工智能等，逐步擺脫石油經濟，實現經濟結構多元化。

如今，海灣國家紛紛面臨經濟高度依賴石油相關產業的困局，推進經濟多元化更加成為地區國家經濟戰略的「當務之急」，以擺脫整體經濟結構單一、基礎設施投入不足及外部依賴度高等頑疾，避免再次因低油價令經濟陷入衰退。

經濟改革目前仍處於初期，海灣國家仍有佷長的路要走。(Getty)

經濟多元化較為成功的阿聯酋，通過經濟改革已逐步成為中東地區的金融、商貿、物流、旅游中心和商品集散地，非石油產業在經濟構成的重要性不斷提高。去年7月，阿聯酋發射了阿拉伯國家的首個火星探測器、啟用阿拉伯國家首座核電站，也是希望以此帶動相關科技行業的發展、提高科研能力、培養人才，促進經濟轉型。

不過，分析認為目前大多數海灣國家的轉型還處於初級階段，相關措施停留於表面。各國應當適時調整相關政策，推動經濟結構調整不斷深入。