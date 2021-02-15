年初四｜新年卻缺利是封？　新加坡疫下加速「電子化過節」

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-02-15 15:50

受到一整年新冠疫情的影響，導致新加坡經濟不景，加上擔心傳播病毒，減低了當地對利是封的需求，對專門印刷利是封的廠商構成了不少壓力。許多公司今年都降低了印刷的數量，使得整個行業的衰落情況有所加劇。另一方面，疫情卻成功推動電子紅包、虛擬舞獅、「撈起」APP等發展，或讓獅城電子化過節提供了良好契機。

Caston和Craftwerkz均是專門設計和生產利是封的新加坡公司，他們對今年的經營都感到壓力，因為他們八成產品是農曆新年相關，其餘的則是月曆和賀卡之類的商品。Caston公司創辦人Alvin Tan表示今年經營艱難，公司過去5年在農曆新年期間最多印製4000萬個利是封，但由於今年的訂貨量減少，故只做了逾2000萬個，跌幅接近一半。

Caston公司利是封需求的下降，是因為作為其主要客戶的銀行和金融機構，紛紛表示因疫情關係，引入了更安全的管理措施，如輪班制和朝更環保的電子紅包邁進，並已將新加坡和鄰近地區的利是封印刷數目下調。公司另一個主要客戶則是航空公司，由於航空業在過去一年遭遇寒冬，故今年來自該行業的訂單慘淡地「歸零」，故嚴重影響公司營運。

新加坡利是封印刷公司今年經營艱難。（Craftwerkz / FB）

至於Craftwerkz，雖然在高端利是封依然深受奢侈品牌客戶的歡迎，維持穩定需求，甚至有公司增加預算希望在利是封這一環節上「撼贏」競爭對手。可惜，佔公司訂單最大份額的大眾化利是封則下跌高達三成。該公司負責人表示：「4月通常是我們與銀行業會議的季節，但去年此時新加坡受到封城影響，客戶的訂單變得保守得多。」

雖然該公司近期也收到許多臨時訂單，但由於價格偏低，加上考慮到經濟不穩和擔心供應鏈中斷的風險，故他們也不敢接下太多這類訂單。由於該公司的印刷加工部份在馬來西亞和中國等地進行，鑑於疫情影響各國海運和出入口管制，令供貨情況難免受到影響。

利是封供應減，會否成推動電子紅包的契機？（Getty）

此外，這些利是封印刷公司在疫情下，還得面對成本上漲和出貨延誤，導致經營環境更加惡劣。

天時地利 助獅城力推「電子紅包」

另一方面，雖然新加坡人和香港市民一樣，普遍仍較喜歡派實體利是。但今年在疫情的推波助瀾下，用戶透過電子錢包送出電子紅包的方式日漸受到歡迎。在疫情下，新加坡金融管理局鼓勵國民今年轉用電子紅包，認為無論對預防病毒和環境保護均有好處。

新加坡多間銀行今年也推電子紅包。（網上截圖）

目前，新加坡鼓勵民眾利用電子轉帳服務PayNow來發電子紅包，認為既能維持派利是的華人傳統，又能在疫情期間安全進行。市民透過PayNow發電子紅包時，還能將新年祝福傳給至親和友人。金管局還鼓勵金融科技公司，更多開發用於電子禮品的相關解決方案。

當局指出，新加坡於農曆新年慶祝活動期間因派利是的傳統而生產的新鈔票，將產生多達330噸碳排放，相當於為570萬部智能手機充電五日的排放量，故希望市民能改變習慣派電子紅包。除了減少碳排放外，當局認為轉用電子紅包減少在疫情期間在銀行排隊換新鈔，避免人群聚集，有利防疫之餘也能減少這一傳統所產生的浪費。

新加坡當局因應疫情大力推動電子紅包。（Reuters）

金管局助理董事總經理Bernard Wee在一份聲明中指出：「在即將到來的農曆新年提供了一個機會，可以傳播電子禮物的好處，並與我們的家人和朋友一起樹立新傳統。」另外，為顧及一眾偏好實體利是的民眾，新加坡銀行今年改為提供網上預約服務，避免人群過於聚集在銀行排隊。

新加坡當局的做法也許呼應了中國「電子紅包」的趨勢，據市場數據統計公司Statista的數字，在農曆新年期間通過微信發送或接收電子紅包的人數由2018年的6.88億人冷增加到2019年的8.23億人次。正是中國內地的電子紅包熱潮，令華人社會派利是的傳統似乎不再是無可替代。

圖為2021年2月8日，新加坡濱海灣公園有工人準備農曆新年的佈置。（Reuters）

不一樣的「疫下牛年」

除利是電子化外，新加坡今年的農曆新年也許和以往也有很大的不同。例如，舉辦接近半世紀的妝藝大遊行（Chingay Parade）今年將會移師網上，在電視、網絡和社交媒體播放。主辦單位將在傳統的民放表演加入科技元素，以突顯在以往巡遊中看不到的複雜細節，又會利用電腦合成影像，加強舞龍等表演部份的效果。

類似的轉變亦出現在舞獅的傳統上。和香港一樣，新加坡公司於農曆新年期間會邀請獅隊來辦公室表演「新春舞獅」。今年，部份公司已改為網上直播舞獅。新加坡武術龍獅表演聯合會表示，今年多了客戶對虛擬舞獅表演感興趣，已經收到一些來自劇團、學校和公司的相關查詢。

怕「撈起」播毒 靠APP播祝福

至於新加坡人在新年最喜歡的「撈起」食品，今年也因疫情而受影響，如當局禁示民眾在撈起過程大叫吉祥說話，擔心會引起病毒傳播的風險。故有科研公司推出手機應用程式，用戶只需輕按手機屏幕，便會播出相關的吉祥語句。這項由IT顧問研發的應用程式是可於網上免費下載，讓民眾在疫情下過節依然保持傳統氣氛。

由此可見，新加坡人在疫下牛年過節似乎會大不同，在各種因素的帶動下，未來過年做節或會變得更加數碼化。