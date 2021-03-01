蘋果告梨｜有塊葉也算侵權？企業以大欺小還是被山寨嚇怕了

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-03-01 22:05

因為一個水果商標，Apple蘋果公司最近和人幹起來了！侵權這種事，蘋果不能忍！讓我們來看看，究竟是誰這麼大膽？

去年8月，蘋果起訴了Prepear（編按：它是一個食譜App），因其梨形logo與蘋果logo「過於相似」。蘋果的原話是這樣的：「梨圖標將『導致蘋果商標的獨特性受到削弱』 ，並使消費者難以區分Prepear和Apple的商品和服務，Apple認為這違反了《蘭納姆法案》（美國現行商標法）。 」

看到這裏，相信大家都和日站君一樣黑人問號？這「過於相似」的解讀是不是有點問題？除了同樣是水果，我真看不出來哪裏相似。

邊忽似？數以萬計網民請願撐梨 點圖了解更多這宗充滿爭議的「侵權案」▼▼▼

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尾聲：一個字，難！

判斷商標是否侵權一個重要標準，就是是否對群眾認知造成「概念混淆」，從中獲利。就像是民間傳言，最賺錢的法子，都在刑法裏。這樣的重要標準，也成了山寨者們的擦邊參考。

知識產權審判一方面要注重權利保護，一方面也要注意防止過度維權。就像蘋果告梨，請問「度」為何物？你覺得呢？

（編按：事發6個月後，這個提供食譜儲存服務的應用程式已與蘋果達成解決方未，Prepear同意改變標誌上葉子的形狀，它不再是橢圓形，面是其中一條邊是直線。）

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