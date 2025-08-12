特朗普史無前例「接管」華盛頓　是打擊犯罪還是測試總統權力？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月11日宣布，為應對華盛頓治安敗壞，將授權聯邦政府，接管現由民主黨市長主政的華盛頓特區的警務，並下令800名國民警衛隊進駐首都支持執法工作，以打擊他所說的「無法無天」現象。這是繼6月初洛杉磯動亂之後，特朗普再次派遣國民警衛隊進駐主要城市。有評論認為，特朗普此舉既是彰顯聯邦政府權力，亦進一步表明他有意針對民主黨領導的城市為目標，去測試總統權力的極限。



引用法規可接管華盛頓警務長達30天

特朗普在新聞發布會上表示：「我們的首都已被暴力集團、嗜血的罪犯、四處遊蕩的狂野青年、吸毒成癮的瘋子和無家可歸的人佔領，我們不會再容忍這種事情發生。」

特朗普在司法部長邦迪（Pam Bondi）和國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）的陪同下宣布，他將引用《哥倫比亞特區地方自治法》（District of Columbia Home Rule Act）（下稱「自治法」）第740條，授權聯邦政府接管哥倫比亞特區大都會警察局。

2025年8月11日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，中）在司法部長邦迪（Pam Bondi，右）和防長赫格塞思（Pete Hegseth，左）的陪同下，在白宮新聞發布室向媒體發表講話，談到在華盛頓部署聯邦執法人員以加強當地警力。（Reuters）

「自治法」於1973年12月24日簽署生效，為華盛頓特區建立了地方政府，並設立民選市長和議會。雖然該法案賦予居民更大程度的自治權，但國會仍保留推翻地方法律的權力。

按照「自治法」，當總統「確定緊急性質的特殊情況」時，他可以授權聯邦政府將華接管盛頓特區的警察局。

而總統在通知國會前，可以將市警聯邦化48小時；並在獲得國會批准後，將市警聯邦化30天。鑑於共和黨在國會兩院現時佔多數席位，特朗普獲得批准的機會極大。

美國緝毒局 (DEA) 局長科爾（Terry Cole）將負責領導聯邦政府對華盛頓特區警局的接管工作。

效率部前員工遭痛毆成「接管」華盛頓導火線

8月6日，哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，前政府效率部（DOGE）成員，年僅19歲Edward Coristine據報在華盛頓遭到一群年輕人的襲擊。發起政府效率部的馬斯克亦在社交平台提及此事，指有十幾名年輕男子試圖在夜間襲擊一名身處車內的女子。前效率部成員目睹事件並衝前去保護她，結果被打成腦震盪。馬斯克當時亦提議要將「華盛頓聯邦化」。

2025年8月6日，全球首富馬斯克（Elon Musk）在社交平台提到，有10多名年輕男子試圖在夜間襲擊一名身處車內的女子。前政府效率部（DOGE）成員目睹事件並衝前去保護她，結果被打成腦震盪。馬斯克當時就提議要將「華盛頓聯邦化」。（X@elonmusk）

特朗普其後在社交平台撰文，痛批華盛頓特區的犯罪活動已完全失控。特朗普表示：「當地的「青少年」和幫派成員，年僅十四、五歲就肆意襲擊、搶劫、槍擊無辜公民，同時他們也知道，自己幾乎可以立即獲釋。他們不懼怕執法部門，因為他們知道自己不會有事。」

特朗普在貼文結尾上傳一張滿身血跡男子的照片，相信是被襲的Coristine。他又提到假如市政府再不檢討施政，他就要讓聯邦政府接管華盛頓，並派國民警衛隊進駐打擊街頭犯罪。

新冠疫情期間華盛頓曾經歷兇殺案猖獗

據英國《衛報》11日的報道，華盛頓特區在新冠疫情期間受影響極大，2023年的兇殺案數字是自1997年以來最高。根據非牟利組織USAFacts的數據，當年華盛頓特區的兇殺案發生率在主要城市（人口超過100萬的城市）中位列第四，每100,000人口中有35.9宗，全年高達244宗；僅次於田納西州的孟菲斯（Memphis）、密蘇里州的聖路易斯（St. Louis）和馬里蘭州的巴爾的摩（Baltimore）。

特朗普在同日的新聞發布會上強調，華盛頓特區的犯罪率遠超墨西哥和哥倫比亞等因暴力罪案頻發而惡名昭彰的國家。

他表示：「如今華盛頓的謀殺率比哥倫比亞波哥大、墨西哥城等一些地球上最糟糕的地方要高得多。過去五年，汽車盜竊案數量翻了一倍，劫車案數量增加兩倍多。2023年的謀殺率可能達到史上最高水平。」

2025年8月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在新聞發布會上指出，華盛頓特區的犯罪率遠超墨西哥和哥倫比亞等因暴力罪案頻發而惡名昭彰的國家。圖為特朗普在社交平台分享的數據，列舉華盛頓特區2024年每100000人發生27.3宗謀殺案，遠高於哥倫比亞首都波哥大及墨西哥首都墨西哥城。（truthsocial@realDonaldTrump）。

惟根據華盛頓大都會警局的每週報告，華盛頓特區的暴力犯罪數字自2023年以來急劇下降。在特朗普1月20日上任當日達到30年來的最低水平，該數字今年整體下降26%。

華盛頓警局工會主席贊同特朗普接管警務的作法

據《國會山報》（The Hill）報道，華盛頓特區警察工會主席彭伯頓（Gregg Pemberton）稱讚特朗普接管警務並部署國民警衛隊的舉措，稱其為應對首都犯罪「失控」的「關鍵權宜之計」。

彭伯頓在一份聲明中表示：「我們與總統站在一起，意識到華盛頓特區不能再繼續沿着這種軌跡走下去。犯罪已經失控，我們的警員已經力不從心。」

華盛頓警局工會主席支持特朗普接管警務的舉措：

他補充指：「聯邦政府的介入是至關重要的權宜之計，但華盛頓特區警局需要適當的人員配備和支持才能良好發展。」

華盛頓特區警局工會同時表示，他們現時警力僅有3000人，比他們所需的總人數少800人，並且處於數十年來最低的人員配備水平。

面對外界批評華盛頓特區的犯罪正不斷下降，並不需要聯邦政府的介入。特朗普和華盛頓警局工會卻異口同聲質疑犯罪數字下跌的真確性。

據國家廣播公司（NBC）7月18日的報道，華盛頓特區一名警察局長因涉嫌篡改其轄區犯罪數據，而被停職接受調查。

警局工會聲稱，部份警察部門主管涉嫌操控犯罪數據，將較嚴重的犯罪定義為較輕微的犯罪，讓暴力犯罪率與去年相比大幅下降。

彭伯頓長期以來一直批評華盛頓特區市議會的政策，他指責市議員2020年通過的改革法案「迫使最優秀的警官離開警隊，並阻礙警員的招募」。

華盛頓特區警察工會狠批上述法案中有關新冠疫情的條款，允許民眾在公共場所佩戴口罩，該條款被警員視為妨礙他們執法。

特朗普認為露宿者問題「礙眼」

除了暴力犯罪之外，今次特朗普決定「接管」華盛頓的另一條導火線是大量露宿者在街頭「紮營」的情況。

2025年8月10日，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台發文指：「無家可歸者必須立即搬走。我們會給你們提供住處，但要遠離首都。一切很快就會發生，就像邊境一樣。過去數月，我們成功將有數百萬難民湧入的邊境壓到清零。這會更容易。我們不會再演「好人」；我們將重奪首都。」（truthsocial@realDonaldTrump）。

特朗普10日在社交平台發文，這篇貼文配有四張照片，顯然都是在總統車隊從白宮到高爾夫球場途中拍攝。

特朗普表示：「無家可歸者必須立即搬走。我們會給你們提供住處，但要遠離首都。一切很快就會發生，就像邊境一樣。過去數月，我們成功將有數百萬難民湧入的邊境壓到清零。這會比整頓邊境更容易。我們不會再演「好人」；我們將重奪首都。」

2025年8月12日，根據非牟利組織USAFacts2024年公布的數據，在美國首都華盛頓（Washington），每10,000人中就有80人無家可歸，該數字位列全國第二高。情況最嚴峻的是夏威夷州的80.5人，華盛頓緊隨其後，比紐約州的79.5人還要高。（USAFacts網站）

根據非牟利組織USAFacts2024年公布的數據，在華盛頓，每10,000人中就有80人無家可歸，該數字位列全國第二高。情況最嚴峻的是夏威夷州的80.5人，華盛頓緊隨其後，比紐約州的79.5人還要高。

致力減少華盛頓特區無家可歸現象的組織「社區夥伴關係」（Community Partnership）告訴路透社，這座擁有70萬居民的城市現時大約有3782人無家可歸。

該組織指，這些「街友」大多數住在公共住宅或臨時收容所，但約有800人每晚皆會「露宿街頭」（on the street）。

華盛頓特區居民對特朗普「接管」看法兩極

提倡華盛頓自治的組織「解放華盛頓」（Free DC）的執行董事Keya Chatterjee表示：「特朗普現在所做的一切都與我們的安全無關。」她對聚集在西北16街一個街區的約200名民眾說道。該街道曾被命名為「黑人的命也是命廣場」（Black Lives Matter Plaza），但在特朗普今年1月再上台後不久，市政府下令取消了該名稱。

Chatterjee又指：「我們從歷史中得知，獨裁者總是想控制首都和首都的人民。因為這是壓制異議、加速推進其議程的最快方式。我想明確一點，這與犯罪無關。這關乎特朗普試圖對華盛頓特區採取的行動，目的是接管華盛頓特區，讓我們噤聲。」

對於在華盛頓土生土長的Lamont Mitchell而言，他對特朗普的介入感到「矛盾」。Mitchell在阿納科斯蒂亞河（Anacostia river）以東較為貧困、犯罪率較高的社區。他認為特朗普針對無家可歸者的計劃「不人道」（inhumane），但對他其改善城市街道安全的想法持開放態度。

Mitchell描述了自己開車回家時因為害怕被流彈擊中，會特意繞過某些路段；他不再沿某些街道行走；他的房車曾經被盜；他因此還計劃買槍。

69歲的Mitchell是阿納科斯蒂亞協調委員會社區組織的主席，他慨嘆：「作為在華盛頓居住的一名老年人，我需要感到安全。當需要採取嚴厲措施時，我們必須採取嚴厲措施。」

民主黨市長指特朗普介入「史無前例」

面對特朗普政府的高調介入，華盛頓特區市長，民主黨人鮑澤（Muriel Bowser）形容：「這次幹預「令人不安且史無前例」，惟她並沒有直接批評特朗普。

鮑澤向記者：「我之前說過，現在再重複一遍，我認為總統對華盛頓特區的看法，受到他第一任期內新冠疫情期間經歷的影響。」

2025年8月11日，美國華盛頓，在總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）宣布部署國民警衛隊，並授權聯邦政府接管華盛頓特區警察局後，華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser，右）在約翰·威爾遜大樓（John A. Wilson Building）舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

鮑澤坦承：「的確，那段時期某些問題特別具挑戰性。新冠疫情后，我們經歷犯罪數字高峰，但我們其後迅速制定法律和策略，將暴力犯罪者趕出街頭，並為我們的警察提供更多執法工具。」

鮑澤又指，她的辦公室計劃遵守法律並與聯邦政府合作，儘管「我不想淡化這些舉措對我們自治權的侵犯」。她已要求與司法部長邦迪舉行會面，邦迪將暫時負責監督華盛頓大都會警察局。

2025年8月11日，2025年8月11日，美國華盛頓，在總統特朗普（Donald Trump）宣布部署國民警衛隊，並授權聯邦政府接管華盛頓特區警察局後，華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser，中）在警察局長 史密斯（Pamela Smith，左）和消防局長唐納利 (John Donnelly, Sr.，右）的陪同下，舉行新聞發布會發表講話。（Reuters）

在華盛頓特區警察局長史密斯（Pamela Smith）和其他市政府官員的陪同下，鮑澤補充道：「雖然今天的行動令人不安且史無前例，但考慮到過去的一些言論，我不能說我們完全感到驚訝。

當被問及特朗普暗示必要時可能部署美國軍隊時，市長回答說：「我認為我代表所有美國人發言。我們認為在美國領土上使用美國軍隊對付美國公民是不合法的。我不是律師，但我認為這是大家普遍接受的事實。」

針對洛杉磯與華盛頓只是「試水溫」，之後陸續有來？

事實上，這不是特朗普首次與華盛頓特區市長鮑澤「正面衝突」。

2020年，特朗普下令，派遣來自其他州份的國民警衛隊前往華盛頓特區，平息因黑人弗洛伊德 (George Floyd) 被警員執法致死導致的抗議活動。

特朗普亦曾指責鮑澤未能阻止2021年1月6日發生的國會山（Captiol Hill）騷亂，鮑澤則反指她的顧問當日試圖聯繫特朗普的團隊不果。

2025年8月11日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮新聞發布室向媒體發表講話，討論在華盛頓部署聯邦執法人員以加強當地警力。（Reuters）2025年8月11日，美國華盛頓，華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser，右）在約翰·威爾遜大樓（John A. Wilson Building）舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

當時，鮑澤有提出派遣華盛頓特區警察前往支持國會警察。

在當地電台的一次採訪中，鮑澤將叛亂歸咎於特朗普，並稱他是「精神錯亂的總統」（unhinged president）。

在宣布對華盛頓特區的打擊行動時，特朗普同時提到洛杉磯、巴爾的摩、奧克蘭、紐約和芝加哥都是治安「非常糟糕」的城市，但並未給出具體證據。

據美媒Axios的分析，特朗普「接管」華盛頓特區是其透過聯邦政府加強控制權的又一例證，這在美國並不常見，也進一步表明特朗普正針對民主黨執政的城市，同時試探總統權力的極限。