華盛頓遭特朗普批「無法無天」　緝毒局新掌舵人「空降」首都警隊

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月11日批評首都華盛頓治安惡劣，指當地罪犯及露宿者橫行，於是下令聯邦緝毒局（Drug Enforcement Administration，DEA）局長科爾（Terry Cole）領導由聯邦控制的華盛頓特區警務部門。曾與科爾共事的維珍尼亞州州長揚金（Glenn Youngkin）形容，華盛頓的罪犯將聞風喪膽，但到底科爾是何方神聖？



《國會山報》（The Hill）報道，科爾出身於執法部門家庭，他在1997年加入DEA成為探員，在二十年的職業生涯曾派駐哥倫比亞波哥大、阿富汗喀布爾、墨西哥城，之後亦在美國達拉斯及華盛頓特區擔任管理工作。

DEA新任局長科爾（Terry Cole）將空降領導華盛頓哥倫比亞特區警務部門。圖為他在2025年7月16日於白宮出席活動。（Reuters）

DEA的工作固然是打擊毒品，科爾曾提到在哥倫比亞期間，10名與他合作的警員遭與毒犯有關連的士兵槍殺，形容是他人生最艱難的一天，他和家人其後獲安排撤離當地。不過科爾亦提到，能夠派駐海外是他加入DEA的原因，稱希望孩子可以體會不同國家和文化。

科爾之後轉投私人市場，於一間私營情報公司工作，再加入揚金的維珍尼亞州政府，擔任公共安全州務卿，領導當地執法部門及打擊合成鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）。他在今年7月獲國會確認為DEA局長。

特朗普稱華盛頓暴力幫派及罪犯橫行，街上亦遭露宿者佔領，指政府不會容許情況持續下去，因此根據法例將特區警察局置於之下30天，並指示國民警衛隊進駐當地。假如之後需要合法控制，則需要國會的批准。

特朗普11日任命科爾為特區警務部門代理聯邦局長，負責調動當地警方及聯邦探員打擊罪案。他同時稱華盛頓警方有很多好人，而且不少都是因為覺醒運動（Woke）才加入的人員，形容這些人根本不應在警隊內，所以要求科爾的立場嚴厲。

目前未知科爾擔任有關職位的實際工作，DEA亦未有解釋科爾如何身兼兩職。華盛頓市長鮑澤（Muriel E. Bowser）11日強調仍有市警的控制權。