特朗普接管華盛頓引爆政治風暴　點燃聯邦權力與地方自治激烈衝突

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（11日）突然宣布首都華盛頓特區（Washington, DC）進入「緊急狀態」，依據《哥倫比亞特區自治法》第740條，將特區警察局置於聯邦直接控制之下。司法部長邦迪（Pam Bondi）即刻接管警隊，國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）同時調派國民警衛隊進駐市區。這項震動全美的決定，瞬間點燃聯邦權力與地方自治的激烈沖突。



特朗普在白宮發布會上以嗜血罪犯、吸毒者、無家者橫行來描繪首都現狀，但當地警方數據顯示，華盛頓兇殺案同比下降32%。

他又點名芝加哥、巴爾的摩和洛杉磯等民主黨主政城市可能面臨同樣處置。芝加哥市長約翰遜（Brandon Johnson）隨即反駁，強調該市通過整體方式投資實現犯罪率歷史性下降。

2025年8月7日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室發表有關經濟的講話。（Reuters）

法律戰場迅速開闢。依據《自治法》，聯邦接管僅限30天，逾期需國會批准。眾議院民主黨人已提案終止緊急狀態，斥其「違憲」。而共和黨參議員Mike Lee趁機推動《BOWSER法案》（Bringing Oversight to Washington and Safety to Every Resident Act），要求永久剝奪特區自治權。明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）警告：「這是威權主義的開端！」

特區市長鮑瑟（Muriel Bowser）手持犯罪統計報告憤慨發聲：「我們是美國公民。我們的家人上戰場，我們納稅，我們履行公民責任，雖然今天的行動令人不安且史無前例，但考慮到過去的一些言論，我不能說我們完全感到意外。」

加州民主黨議員則翻出舊賬稱：「若4年前通過建州法案，何至於此？」華盛頓特區2021年眾議院曾通過建州議案，卻在參議院闖關失敗。

此刻接管恰逢特別檢察官重啟「愛潑斯坦文件」調查，民主黨人直指此為政治陰謀，是「為了轉移公眾對特朗普腐敗的注意力並壓制異議的又一次嘗試」。