中國抗戰勝利閱兵｜從2015到2025　外賓陣容更多、更廣？

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式即將於明日（9月3日）舉行，預期將有25位外國國家元首和政府首腦出席，此外，包括韓國會議長禹元植在內的國家議長和副總理、日本前首相鳩山由紀夫等前國家政要以及各國高級別代表、國際組織負責人等也將到場。

此次活動將是中國國家主席習近平首次與俄總統普京（Vladimir Putin）、朝鮮領導人金正恩三人同時現身公眾場所。俄總統外交助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）早前引述北京通告稱，普京及金正恩屆時將分別坐在習近平的左、右兩側觀看閱兵，引發熱議。



據中國外交部，今年出席閱兵式的外方嘉賓級別高、代表性強而且參與面廣。25位外國國家元首和政府首腦將出席紀念活動，包括俄羅斯總統普京，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩，柬埔寨國王西哈莫尼，越南國家主席梁強，老撾人民革命黨中央委員會總書記、國家主席通倫，馬來西亞總理安瓦爾，蒙古總統呼日勒蘇赫，巴基史丹總理夏巴爾斯，尼泊爾總理奧利，馬爾代夫總統摩爾茲，哈薩克史丹總統托卡耶夫，烏茲別克史丹總統米爾濟約耶夫，塔吉克史丹總統拉赫蒙，吉爾吉斯史丹總統沙柏羅夫，土庫曼史丹總統謝爾達爾·別爾德穆哈梅多夫，白俄羅斯總統盧卡申科，阿塞拜疆總統阿利耶夫，阿美尼亞總理帕什尼揚，伊朗總統佩澤希齊揚，剛果共和國總統薩蘇，津巴布韋總統姆南加古瓦，塞爾維亞總統武契奇，斯洛伐克總理菲佐，古巴共產黨中央第一書記、國家主席迪亞斯-卡尼爾，緬甸代總統敏昂萊。原定受邀出席的印尼總統普拉博沃因國內示威活動，無法到場參加。

十年前的閱兵式中，出席抗戰勝利70周年閱兵式的首腦級國家領袖則有共24人，包括：白俄羅斯總統盧卡申科，波黑主席團輪值主席喬維奇，柬埔寨國王西哈莫尼，捷克總統澤曼，剛果民主共和國總統卡比拉，埃及總統塞西，哈薩克斯坦總統納扎爾巴耶夫，吉爾吉斯斯坦總統阿塔姆巴耶夫，老撾國家主席朱馬裏，蒙古國總統額勒貝格道爾吉，緬甸總統登盛，巴基斯坦總統侯賽因，韓國總統朴槿惠，俄羅斯總統普京，塞爾維亞總統尼科利奇，南非總統祖馬，蘇丹總統巴希爾，塔吉克斯坦總統拉赫蒙，東帝汶總統魯瓦克，烏茲別克斯坦總統卡裏莫夫，委內瑞拉總統馬杜羅，越南國家主席張晉創，埃塞俄比亞總理海爾馬裏亞姆，瓦努阿圖總理基爾曼。

閱兵徒步方隊手中的裝備是中國新一代制式步槍「191式自動步槍」。（央視）

另有來自各國的國家議長和政府副總理等出席紀念活動，人數為。今年出席的議長和政府副總理包括韓國國會議長禹元植，東帝汶國民議會議長費爾南達，委內瑞拉全國代表大會主席洛迪古斯，新加坡副總理顏金勇，埃及總統特使、副總理瓦齊爾，保加利亞社會黨主席、政府副總理紮菲羅夫。

高級別政府代表有巴西總統首席特別顧問阿莫林，巴西政府代表、巴西駐華大使高望，尼加拉瓜政府代表、總統顧問勞雷亞諾，匈牙利政府代表、外交與對外經濟部長西雅爾多，汶萊皇家武裝部隊司令哈紮伊米，孟加拉國臨時政府代表、國家安全顧問拉赫曼，阿爾及利亞老戰士部部長拉比加，歐洲議會議員多斯塔爾。

2015年出席的高級別代表則有：澳洲政府代表、巴西總統代表、國防部長瓦格納，法國政府代表、外長法比尤斯，匈牙利政府代表、外長西雅爾多，印度政府代表、外交國務部長辛格，意大利政府代表、外交與國際合作部長真蒂洛尼，利比亞政府代表、外長達依裏，馬來西亞政府特使、總理對華事務特使黃家定，荷蘭政府特使、國務大臣威靈克，突尼斯總統代表、國防部長奧沙尼，新西蘭總理特使、前副總理麥金農，新加坡政府特使、前副總理黃根成，英國首相特使、前司法大臣克拉克。

此外，2015及2025均各有10名國際組織負責人參加，今年包括聯合國副秘書長李軍華、聯合國糧農組織總幹事屈冬玉、新開發銀行行長羅塞芙、亞洲基礎設施投資銀行行長金立群、上海合作組織秘書長葉爾梅克巴耶夫、上海合作組織地區反恐怖機構執行委員會主任沙爾舍耶夫、亞洲相互協作與信任措施會議秘書長薩雷拜、獨立國家聯合體秘書長列別傑夫、集體安全條約組織秘書長塔斯馬加姆別托夫、歐亞經濟委員會執行委員會主任薩金塔耶夫。2015年時，聯合國秘書長潘基文、世界衛生組織總干事陳馮富珍、聯合國教科文組織總干事博科娃等蒞臨。

今年出席閱兵的前政要有日本前首相鳩山由紀夫、瑞士前聯邦主席兼財政部長毛雷爾、比利時前首相萊特姆、希臘前總理柏賓德里歐、意大利前總理達萊馬、羅馬尼亞前總理訥斯塔塞和登奇勒、新西蘭前總理克拉克和約翰·基、澳州前外長卡爾、澳州Victoria州前州長安祖斯。十年前，德國前總理施羅德、日本前首相村山富市、菲律賓前總統、馬尼拉市長埃斯特拉達、聖馬力諾前執政官泰倫齊、東帝汶前總統奧爾塔和英國前首相布萊爾出席。

除了部分外國駐華使節、武官和國際組織駐華代表以外，今年還有50位來自俄、美、英、法、加等14個國、曾為抗日戰爭作出貢獻的國際友人或其遺屬代表也應邀出席。

總體來看，今年參加閱兵式的首腦級國家領導比十年前多一人，而出席人員所來自多國家更覆蓋世界五大洲，表明國際社會對中國抗戰的歷史貢獻和世界意義的普遍認可。

三是參與面廣，既有政府人士，也有民間人士，很多來的國際友人和他們的遺屬在中國家喻戶曉，除政府人士外也有民間人士，參與範圍更廣。