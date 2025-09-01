抗戰勝利80周年閱兵9月3日9時舉行　習近平將發表講話並檢閱部隊

9月3日是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念日。當天上午9時，北京天安門廣場舉行紀念大會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將發表重要講話並檢閱部隊。當日晚上8時，人民大會堂講舉行抗戰勝利80周年文藝晚會《正義必勝》，習近平等將出席觀看。



另據央視報道，為迎接即將到來的抗戰勝利閱兵活動，天安門廣場已佈置完成基本就緒，今年的設計在色彩運用、理念呈現以及人性化體驗方面也均有新的亮點。

觀禮台座椅以金、紅、綠三色為主調。金色取自「豐饒金」，寓意人民生活在富饒土地之上，根基在人民；紅色採用「城牆紅」，象徵血脈在人民，是人民用血肉鑄就的長城；綠色則為「橄欖綠」，代表和平，寓意中國人民與世界各國愛好和平的人民一道守護和平。

+ 1

臨時觀禮台席間通道以曲線設計，寓意「人」字的一撇一捺，整體構圖呈現三個「人」字，形成「三人為眾」的概念，並指向南端年號台「鋼鐵長城」，象徵在中國共產黨領導下，中國人民「眾志成城」。年號台上還設有14隻白鴿雕塑，寓意14年浴血奮戰，透過圓雕與浮雕相結合，展現白鴿的靈動姿態。

今年觀禮台第一排座位比以往更貼近長安街，令觀禮群眾觀感更佳。座椅亦採用人體工學設計，提升舒適度。金紅綠三色區域分布清晰，方便觀禮人士快速找到座位。