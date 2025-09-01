多國領導人乘高鐵陸續抵達北京　將出席抗戰勝利80周年閱兵式

9月1日晚間，參加上合組織天津峰會的多國領導人已陸續乘坐高鐵抵達北京，將出席於9月3日舉行的中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動。



據中國新聞網報道，白俄羅斯總統盧卡申科於晚間抵達北京。據悉，這是盧卡申科第16次訪華。白俄羅斯與中國於1992年建交，是首批加入共建「一帶一路」的國家之一。2022年9月，兩國關係提升至全天候全面戰略夥伴關係。中國現為白俄羅斯第二大貿易夥伴，也是其在亞洲最大的貿易夥伴。

同日晚間，巴基斯坦總理夏巴茲亦離開天津抵達北京。巴基斯坦作為上合組織成員國，與中國關係密切。官方形容中巴是「山水相連的好鄰居、信義相交的好朋友、守望相助的好夥伴、患難與共的好兄弟」。中巴全天候戰略合作夥伴關係持續深化，具有堅實的民意基礎和廣闊的發展前景。

哈薩克斯坦總統托卡耶夫亦同日乘高鐵抵京，將出席紀念活動。哈薩克斯坦是上合組織創始成員國之一，也是「一帶一路」倡議的首倡之地。中哈兩國元首共同推動下，雙邊關係被形容為「處於歷史最好時期」。兩國建立的永久全面戰略夥伴關係不斷深化，並在涉及彼此核心利益問題上堅定支持。

烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）則於晚間抵達北京。烏茲別克斯坦同樣是上合組織創始成員國之一。2024年1月，中烏兩國元首共同宣布建立新時代全天候全面戰略夥伴關係，並推動在更高起點上構建中烏命運共同體。