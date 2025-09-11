Charlie Kirk是誰？特朗普狂粉　百萬網紅：常入校園煽動學生對罵

美國轉捩點創辦人、美國保守派代表人物查理柯克（Charlie Kirk）10日遭槍擊身亡，美國總統特朗普（Donald Trump）下令全國美國國旗都下半旗，直到14日晚間6時。



百萬網紅「Cheap」表示，查理柯克是美國總統特朗普的心腹，被槍殺後，特朗普馬上發文追悼稱其是傳奇人物，悲哀到像寫墓誌銘。雖然依照特朗普的個性，查理柯克的死，應該會變成下一次選舉的燃料。大選剛結束，政治氣氛緊繃，這件事可能進一步激化左右派對立。

查理柯克單在IG上已有逾800萬粉絲，支持者極眾。（IG@charliekirk1776）

特朗普心腹遭擊斃，Cheap表示，31歲的查理柯克是特朗普青年軍總司令，為「美國極右翼KOL+超級特朗普粉+超大網紅」，在猶他谷大學演講時，被槍手從183米遠的建築物開槍，射中頸部，送醫不治。

查理柯克在保守派青年中很受歡迎，每天發podcast、做直播、上電視台接受訪問。在X、YouTube上，各有540萬、387萬追蹤，很多年輕人因為他投給特朗普，很受特朗普器重。Cheap表示，類似立法院長韓國瑜加上直播主寒國人的組合，且是豪華版。

Cheap表示，查理柯克創辦了Turning Point USA，這是一個遍布全美校園的保守派青年組織，類似政治版的「直銷組織」，但賣的是特朗普價值觀，口號是：

小政府、大自由、信仰家庭。

查理柯克「講話超級挑釁」，Cheap表示，查理柯克很喜歡惹怒左派，專挑左派最敏感的議題打，如跨性別、墮胎、槍枝、言論審查、疫苗政策等。查理柯克在每場校園巡迴裏，都會安排「Q&A煽動時段」，鼓勵學生上台對罵，製造片段素材回去放在YouTube上賺流量。所以惹到的左派，不是那種「堅持自己帶備品小文青」，而是極端社運者、跨性別戰士、某些自認在救國的人。

「這事情非常嚴重」，Cheap表示，大選剛結束，政治氣氛緊繃，這件事可能進一步激化左右派對立。這是個悲劇，但也再次提醒我們，當政治走向極端，必將走向流血：

我們離那一步，其實沒多遠。

2018年3月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮舉行的論壇上與保守派名嘴查理柯克（Charlie Kirk ）握手。（Getty）

2024年12月22日，美國亞利桑那州，美國時任當選總統特朗普（Donald Trump）與右翼名嘴查理柯克（Charlie Kirk）握手。（Reuters）

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

