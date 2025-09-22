德國的世界第一，正在批量陣亡

現在這個營銷為王的世界，很多企業都生怕自己的品牌曝光不夠，但還有這麼一類企業，在大眾消費者當中知名度甚低，且並不追求增加曝光度或者上市，卻能在某個極度細分的領域成為王者，這就是隱形冠軍（Hidden Champions）企業。



《財富》雜誌評選的2024世界500強企業中，出口額世界第一的中國有133家企業上榜，而出口額世界第二的德國則只有29席。但在隱形冠軍的數量上，德國卻遠遠領先中國。



誰說站在光裏的才是英雄

「隱形冠軍」這個概念，是德國管理學學者赫曼·西蒙（Hermann Simon）在1990年提出的，是指那些不被大眾熟知，但在某個細分領域市場佔據絕對優勢地位，其產品的技術力和產品力很強、附加價值很高，且難以被競爭對手模仿和超越的中小型企業。

簡單來說，隱形冠軍就是 「小而強」的企業，在企業追求「做大做強」、上市融資的時代顯得尤為另類。

《隱形冠軍》是Hermann Simon最暢銷的著作之一。

這些隱形冠軍通常具有以下反常特徵：

1、企業根植於中小城鎮乃至鄉村，大量員工出自當地居民；2、企業「歲數」大，持有者多為家族傳承、世代經營，並不追求上市；3、員工離職率超低，工齡超長；4、核心業務極度細分，產品、服務專而精，難以被取代。

關於如何界定隱形冠軍，赫曼·西蒙在《隱形冠軍：未來全球化的先鋒》一書中提出了這麼3個標準：

1、細分領域世界前三或某一大陸第一；

2、年營業額不超過50億歐元；

3、不為外界所熟知。

按照西蒙的標準，全球隱形冠軍的數量有將近3000家，其中有小一半都在德國，而中國則只有不到100家。

旺眾（Wanzl）這個德國牌子，你可能從來沒聽說過，但它家的產品你絕對用過——大潤發、永輝、盒馬、物美等一眾超市，以及浦東、虹橋等多個國內機場的手推車，就來自旺眾。

始創於1918年的旺眾，花了幾十年的時間，把手推車這個看似很不起眼的小生意做到了全球第一，市場佔有率超過五成。這就意味着全球每兩輛手推車，就有一輛來自旺眾。

德國旺眾（Wanzl）製造的超巿購物車和行李運輸手推車業務遍及全球。（Wanzl網站）

如果硬要說做超市手推車沒啥難的（其實不是），那就再說個有科技含量的：全球煙廠用的高速捲煙機，大多來自一家叫柯爾伯（Körber）的德國企業。

該企業始創於1946年，最早是Kurt A. Körber開設的一家修理捲煙機的小作坊。10年後，柯爾伯推出了首台自家的捲煙機。

經過近70年的運營，柯爾伯成為高速捲煙機的全球龍頭品牌，其產品遍佈全世界150多家捲煙廠。如今，柯爾伯可以提供完整的捲煙生產流水線設備，其最強型號的捲煙機每分鐘可生產多達1.2萬支香煙。

德國為何這麼多隱形冠軍？

同樣作為老牌製造業大國，美國搞了去工業化，但德國的製造業卻依然很強，還承包了全球將近一半的隱形冠軍。

簡單來說，美國的去工業化屬於「自找的」，是推動全球化的一種反噬結果。美國戰後大力推動全球化，通過世貿組織與各種雙邊、多邊貿易協定降低關稅壁壘。

於是，美國企業為了追求更高的利潤與股價，紛紛將製造業遷移至勞動力價格低廉的地方，久而久之就去工業化了，鐵鏽帶就是最好的案例。

2015年9月25日在德國韋爾措一座礦場外一台採礦機器機身上印有美國製造的貼紙（Getty）

而作為兩次世界大戰的戰敗國，德國沒有美國這樣的先天優勢，它人口少（8千萬出頭）、資源缺、市場小，也沒有美國那樣發達的金融產業，因此必須成為一個出口大國才有活路。

德國花費幾十年的時間，把自己的製造業打上了高附加值、技術密集型、技術與質量卓越、優良客戶服務等烙印。這種高附加值製造業，抗產能轉移的定力更強。

德國製造業的強，看上去是被大眾（Volkswagen）、平治（Mercedes-Benz）、寶馬（BMW）、拜耳（Bayer）、巴斯夫（BASF）、博世（Bosch）這樣的火車頭拉着走，但實際上卻是廣大的中小企業作地基、巨頭作塔尖的金字塔結構。

從數據來看，中小企業在德國企業中佔比超過99%，對GDP的貢獻佔55%。企山企海的德國中小企業吸納了超過70%的就業，還向年輕人提供了約80%的培訓崗位。

德國的中小企業還有一個重要特點，即致力於在縫隙市場尋求突破，靠高端縫隙產品建立技術優勢、鞏固市場地位。

縫隙市場，就是被巨頭們忽略的細分市場。中小企業進入這樣的細分賽道後，集中優勢兵力猛啃，建立技術壁壘，從而獲得競爭優勢。

德國的中小企業，家族持有運營且不追求上市的比例極高，因此不必看股價和股東的臉色，以長期主義的心態做專做精，而不是做大做廣。

像邁森瓷器（Meissen），就是個專做高端產品的百年老店。

德國邁森皇家瓷器製造廠

德國的隱形冠軍，其實很多過去就是中小企業。這裏用Flexi（福萊希）的例子說明就非常合適：

Flexi位於德國北部石勒蘇益格-荷爾施泰因州的小城巴爾格特海德。這座小城只有1.5萬人口，距離大城市漢堡不遠。

Flexi的厲害之處在於它只有3百多名員工，但生產的可伸縮狗繩卻行銷全球90多個國家和地區，銷量全球領先。

這家企業誕生於1973年，最早其實是創始人Manfred Bogdahn在遛狗的時候，突然來了靈感，做出來個可伸縮狗繩。半個世紀以來，這家企業把可伸縮狗繩這個細分領域做到了極致，而且它家的拳頭產品就只有這種狗繩，沒什麼別的。

時至今日，全球狗狗主人買到的Flexi可伸縮狗繩都產自這家坐落在小城、僅有300餘名員工的「小廠子」。

flexi有著多條產品線，其產品適用於體重從幾公斤到幾十公斤的不同犬種（圖：上-1972年的第一款伸縮狗繩；下-Xtreme系列狗繩，flexi.de）

其實不想走，其實我想留

去年底，德國產業界爆出大瓜，大眾、奧迪、博世、採埃孚（ZF）、大陸（Continental AG ）、舍弗勒（Schaeffler）等一眾德國汽車與零部件巨頭紛紛宣佈超大規模裁員與關廠，震驚了全世界。

在這波巨頭裁員潮的背後，德國汽車製造業的隱形冠軍們也迎來了倒閉潮。其中國內知名度比較高的，就是為平治供應經典三叉星徽車標的Gerhardi宣佈破產。

Gerhardi始創於1796年，最早是做黃銅皮帶扣起家的。這家歷經了拿破崙戰爭、兩次世界大戰與大蕭條的企業，是歐洲最大的金屬徽標、汽車散熱格柵及內飾供應商之一，是該細分領域的隱形冠軍，客戶有包括平治在內的多家德國汽車巨頭。

類似Gerhardi的例子還有很多，比如做汽車後視鏡的Flabeg、做汽車天窗的偉巴斯特、做汽車用鉛酸蓄電池的Moll、做高性能汽車輪轂的BBS、做賽車座椅的Recaro……這個「死亡」名單相當長。

在德國，與汽車製造相關的各種產業也可以說是「百萬漕工衣食所繫」了。

這些熬過了數十年上百年的汽車製造業隱形冠軍，為什麼在這兩年成批倒閉呢？

其中一個重要內因，是成本上漲到了難以承受的水平。俄烏衝突爆發後，德國因為政治正確放棄了俄羅斯的廉價能源，還搞出了炸火力電廠、關核電廠這樣的謎之操作，導致能源價格飆升。

2025年5月24日，德國巴伐利亞，圖為車輛駛過附近已出核電廠。（Getty）

另一方面，德國戰後嬰兒潮這批勞動力大軍，即將迎來退休高峰，再加上出生率下降，造成了近200萬個職位空缺。到2035年，缺口將會高達700萬個。

外部因素則是中國汽車製造業崛起，靠吃中國飯的隱形冠軍們營收減少。

中國汽車業的崛起，表面上是新能源車企支稜起來了，背後其實是給整條產業鏈做配套的企業集體崛起。

說白了就是，中國汽車供應鏈企業的產品質量上來了，價格還便宜，中國車企就沒必要再採購昂貴的德國隱形冠軍的東西，後者的銷量自然就下來了。掙得少、成本還高，破產就是早晚的事了。

對比之下，像博世這樣的跨國巨頭還可以關閉本土工廠，把製造重心放在中國。而那些根植於德國本土的中小型企業，就很難轉移產能到中國來了。

俗話說「皮之不存，毛將焉附」，從吸納就業、創造GDP等角度來看，大企業是「毛」，而中小企業才是「皮」。

各行各業的隱形冠軍，以及背後更廣大的中小企業，鑄就了德國鉅艦真正不可替代的護城河。

德國的經驗與教訓證明，我們平日沒啥聲量的中小企業，也很需要得到關注與保護。

本文轉載自「華爾街見聞」

