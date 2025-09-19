Jimmy Kimmel停播｜柯克之死以後　美國「取消文化」再也禁不住

9月17日下午，美國加州埃爾卡皮坦劇院（El Capitan Theatre）外，排隊等待入場的觀眾突然被告知離開。開播逾二十載的深夜清談節目《Jimmy Kimmel Live》當天未能開始錄製就收到停播通告。該節目的主持人是曾4次主持奧斯金像獎頒獎禮的名嘴Jimmy Kimmel，在此之前的周一（15日），他在節目中如往常一樣，不以為意的講起嘲諷白宮主人的笑話，沒想到這讓他的熒幕生涯幾乎在一夜之間變得岌岌可危.....

在保守派新生代名嘴、總統特朗普的盟友柯克（Charlie Kirk）本月10日遭遇槍擊身亡後，越來越多人—— 包括普通美國民眾、企業及公眾人物——正在成為「被取消」（Cancel）的目標，美國社會的深層撕裂也在方方面面被撕開。



「上週末我們見證了新低點——『讓美國再次偉大（MAGA）』陣營正拼命將殺害查理·柯克的兇手塑造成與他們無關的形象，並竭力從中撈取政治資本。」——Kimmel在周一的節目開場白中表示。

節目即插播一段特朗普在白宮見傳媒時的影片，有記者問及他在柯克被槍殺後的內心感受，特朗普竟拉開話題說：「我覺得我很好。而且順便一說，他們剛剛開始修建白宮的新宴會廳，150年來他們都未能把它建成，它會非常美麗。」

Kimmel即諷刺說到：「是的，他正處在悲傷的第四階段——施工階段。」,「這不像是一個正在悼念遇害的『朋友』的成年人，而更像一個正為他死掉的金魚悼念的4歲孩子。」

↓ 睇片：Jimmy Kimmel惹議開場獨白 ↓

這番言論引起右派強烈抗議，其中一名是特朗普總統親信、聯邦通信委員會（Federal Communications Commission，FCC）主席卡爾（Brendan Carr），他在17日播出的一檔電台節目中抨擊Kimmel，並暗示監管機構可能撤回ABC旗下電視台的廣播執照。

ABC同日宣佈《Jimmy Kimmel Live》將無限期停播，當晚生效。公司在聲明指出，Kimmel對柯克遇害事件的評論「在國家政治論述的關鍵時刻顯得冒犯且缺乏敏感度」。《華爾街日報》引述知情人士稱，迪士尼正密切關注事態發展，短期內恢復《Jimmy Kimmel Live》播出，但即便節目最終幸運逃過一劫，全美各地的的民眾未必能同樣幸運。

Jimmy Kimmel的玩笑亦涉及種族及女性議題，性質上褒遠大於貶。（Getty Images）

右翼也擁抱「取消文化」？

作為美國保守派中對年輕一代選民、乃至全球右派人士影響力最大的人物之一，柯克10日在猶他谷大學公開被槍殺，這一事件給美國政界乃至整個社會帶來巨大衝擊。

柯克共同創辦的「美國轉折點」（Turning Point USA）組織在成立後迅速發展成為全美最大保守派青年組織，他長期就種族、女權主義、擁槍權及移民等問題發表爭議性言論（例如他曾說「有些人值得被槍殺」、指控非裔美國人在城市四處遊蕩並挑釁白人、聲稱「政教分離根本不存在」等），在全球右翼建立了大批忠實追隨者，同時也招致左翼的抨擊和仇恨。

美國名嘴Jimmy Kimmel因查理·柯克（Charlie Kirk）遇刺事件言論，節目被停止。2025年9月18日，美國加州洛杉磯荷里活大道的節目拍攝地點外，示威者聲援Jimmy Kimmel 。（Reuters）

柯克身亡後，有民眾在網絡或其他公開平台發言，慶祝柯克遭到槍擊或對此作出正面評價，引發保守派官員、政界及活動人士的公開審查。包括美國副總統萬斯（JD Vance）在內，許多保守派官員或活動人士呼籲民眾舉報那些慶祝柯克遇害的人。

其中甚至包括司法部長邦迪（Pam Bondi），她明言表態會鎖定那些發表「仇恨言論」（hate speech）的個人。她表示：「言論自由與仇恨言論是兩回事，尤其在當今社會，特別是查理遭遇不幸之後，仇恨言論絕無容身之地。」

2025年1月19日，美國華盛頓，候任副總統萬斯（JD Vance，右）與柯克（Charlie Kirk，左）在薩拉曼德酒店舉行的「美國轉捩點」就職典禮前夜舞會上登台。特朗普（Donald Trump）於1月20日宣誓就任美國總統。（Getty）

就連美國許多公共部門，以至私人企業，也開始自行處分因就柯克之死發表有違情理言論的僱員。受影響者涵蓋教師、學者、遊戲開發者、消防員等等。聯合航空、納斯達克、華盛頓郵報等企業，都對「出言不遜

網絡更流傳一個「揭露查理的兇手」資料庫，不僅記錄數千名被認定「慶祝柯克之死」及「支持政治暴力」者的社群媒體貼文，更詳載其姓名、住址與職涯資訊。

從右到左，從左到右

過去幾年間，美國「取消文化」的最堅定的批評者恰恰也是保守派。但當保守派的主張佔據道德高地時，「取消文化」就突然變得情有可原，甚至成為口號，特朗普政府上下帶頭要求「取消」這些人，甚至乘機打擊左翼、極左團體。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）揚言要對付自由派組織。他9月17日表示，將把左翼的「反法西斯主義運動」（Antifa）定性為「主要恐怖組織」（Major terrorist organization）。

事實上，柯克本人的一項知名事跡就是通過「美國轉折點」這個保守派組織，建立所謂的「教授觀察名單」（Professor Watchlist），將對保守派抱持偏見的學者列入名單便於監控，同時也方便讓右翼人士能向名單中的人發出仇恨郵件甚至死亡威脅。

Jimmy Kimmel的節目，曾經在美國總統競選期間，邀請參選人希拉莉到節目上受訪。（Getty Images）

紅色恐慌

歷史上，「取消文化」也不是左派或右派的專利，反而是在兩派之間來回輪換。在自由派以種族、性少數群體、性別平權等名義堂而皇之的推廣「取消文化」之前，保守派也曾經在上世紀20至50年代，因對共產主義的恐懼而掀起反左派風潮「紅色恐慌（Red Scare）」，以「叛國」的名義封殺左派或者疑似左派的觀點，驅逐甚至監禁左翼人士。

雖然保守派的陣營當中仍然有人公開指責邦迪等右派官員的言論，但在如今美國的政治和媒體環境下，無論左派還是右派，這些理性的聲音的聲音似乎難以被傳遞到大多數人的社交媒體首頁上。

2025年9月10日，美國猶他州， 為美國右翼名嘴柯克（Charlie Kirk）遇刺後，人們聚集在猶他州議會大廈守夜祈禱。（Reuters）

如今，美國社會有聲音質疑，右翼已乘機以柯克之死，對自由派進行打壓及滅聲。民主黨籍的前總統奧巴馬發聲指，柯克之死已掀起「前所未見的政治危機」，他形容，柯克與自己的觀點諸多相佐，但他的死是「可怕，是個悲劇」。

他周四在Ｘ發貼文，再指摘特朗普政府施壓傳媒，加劇「取消文化」。「多年來，現任政府一直在抱怨『取消文化』，現在，它又將其提升到了一個新的危險水平，經常威脅對媒體公司採取監管行動，除非他們封鎖或解僱它不喜歡的記者和評論員。」

回歸到Jimmy Kimmel被停播一事，Jimmy Kimmel在節目的開場白，是不符人性或道德，理應受懲罰？是美國「言論自由」下所不容許？節目被停播是企業自身「政治正確」之舉？還是受到右翼打壓、無理的陷害?

美國社會相信對此有着嚴重的分歧。

不可否認，柯克的死所觸發美國的深層撕裂，已到達危險的境地。