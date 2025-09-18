日本勞動力短缺　丸龜製麵高薪搶人　店長年薪升至最高2000萬日圓

日本人力短缺成為業務擴張的一大阻礙，導致飲食業新開門店大減。日本烏冬麵連鎖店「丸龜製麵」（Marukame Seimen）擬以高薪吸引人才，將店長年薪提升到最高2000萬日圓（約105萬港元）。



由於人力短缺日益嚴重，日本政府鼓勵中小企業調整薪資，日本烏冬麵大王的慷慨讓人刮目相看，是日本飲食業界有史以來最大一次調薪舉措。

《日經新聞》引述日本人力資源服務公司的數據，日本高薪行業是金融業，平均年薪為1626萬日圓（約85萬港元）、商貿業1440萬日圓（約76萬港元），以及珠寶業1079萬日圓（約57萬港元）等，而餐飲業平均年薪墊底，僅為482萬日圓（約25萬港元）。

丸龜製麵的產品價格大眾化，目前日本全國有862間分店。據報道，丸龜製麵連鎖店為了栽培和留住人才，決定採取靈活薪金制。

日本烏冬麵連鎖店「丸龜製麵」（Marukame Seimen）擬以高薪吸引人才，將店長年薪提升到最高2000萬日圓。

新制度是建立內部培訓和測試體系，以促進人員晉升。它計劃將店長分為四個等級，年薪從目前的500萬日圓（約26萬港元）提升到最高2000萬日圓（約105萬港元）。

人工智能對員工表現進行評估 提供改進建議

為了準確分析員工的表現，該公司引進人工智能（AI）對員工的表現進行評估。AI將以銷售額、客流量以及員工和顧客滿意度對店長進行評估。系統會評估每位員工對店長的滿意度，並計算出分店整體分數。

據悉，它將設計16條問題通過交互式語音應答系統進行問卷調查，除了對店長和店員外，也將對顧客進行調查。

日本烏冬麵連鎖店「丸龜製麵」招牌（丸龜製麵網站）

丸龜製麵連鎖店母企東利多控股有限公司董事長粟田貴也在記者會上說：「該系統將為分店經理提供改進指標的建議，幫助滿足顧客需求並提升績效。希望新系統能協助培養所需人才，成為生產力增長的引擎。」

丸龜製麵擬在旗下六間分店率先實施，最終將推廣至所有分店。公司預計，這個新制度可在三年內從店長中栽培出最高級別的10位最優秀店長，他們的年薪最高可達2000萬日圓。

本文獲《聯合早報》授權轉載

