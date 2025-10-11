國際女童日 | 六成童婚女孩失學失業陷社會邊緣

每年10月11日為「國際女童日」，今年主題是「我是一名女孩，我帶領變革：在危機前線的女孩」。在全球各地，越來越多的女孩勇敢地站出來，積極面對各種挑戰。她們在社區中發起倡議，致力於消除性別不平等，並努力杜絕童婚等阻礙女孩發展的陋習與觀念。然而，她們的聲音常被忽視，行動未被重視。無數女孩仍然處於危機中，她們的需要和權利被擱置一旁。



撰文：國際培幼會總幹事蕭美娟博士



童婚女孩身陷跨代貧窮、性暴力危機

童婚為女孩帶來不少禍害，必須儘快杜絕。國際培幼會最新發布的《2025年世界女孩狀況報告》——《讓我做個孩子，不要做妻子：女孩童婚經歷》訪問了來自15個國家的250多名女孩與年輕女性的真實童婚經歷。

研究指出，童婚往往導致女孩過早輟學，嚴重阻礙她們的未來發展，超過三分之一（35%）的受訪者在婚後中斷學業，而高達63%的人未能就業、接受教育或技能培訓，陷入長期的社會邊緣化。此外，調查亦發現超過13%的受訪者曾遭受暴力，但由於部分文化中談及虐待仍被視為禁忌，這個數字恐怕只是冰山一角。

童婚逼使女孩成人母 早孕身心飽受摧殘

我回憶起在孟加拉貧民窟裡認識的海迪徹（Khadija），她就童婚的受害者。她在11歲年紀輕輕時，因家境貧困被父母安排嫁給一位素未謀面的男子，從此告別校園與童年。在13歲時，她更在身體尚未成熟的年紀懷孕並分娩。孩子出生後，她因缺乏護理與休養而日益虛弱，長期陷入體重過輕、嘔吐與頭暈的折磨之中。

童婚奪去海迪徹的未來，摧毁了她一生，她只希望女兒不會重蹈她的覆轍。

儘管海迪徹的夢已破碎，身心飽受摧殘，她心中仍緊握一絲微光：「我希望女兒能夠繼續讀書，追尋夢想，擁有美好的未來。」(國際培幼會提供)

貧困女孩險遭童婚 堅定求學逆轉命運

今年再次探訪孟加拉，我見證著教育成為女孩人生的轉機，感到很鼓舞。在一個貧民窟社區，我認識了15歲的波爾莎（Borsha），她出生5個月時喪父，母親只能當清潔工，每日只有約330達卡（約21港元）的微薄收入艱難撐起生活。

面對沉重的經濟壓力，波爾莎的鄰居和親戚紛紛勸說母親安排她出嫁，以減輕家庭負擔。幸好，她的母親選擇挺身而出，為女兒抵擋外界壓力，堅定地支持她繼續求學。波爾莎透過培幼會獲得了獎學金與學習用品的援助，並得到捐助者鼓勵，令她矢志追尋夢想。

如今，波爾莎是班上成績名列前十的優秀學生。她堅定地與我分享她的夢想：「我想成為一位老師，幫助更多女孩堅持追夢，勇敢地向童婚說『不』。」她的故事深刻印證了：只要有人願意相信女孩的潛能，她們就能改寫命運，照亮世界。

波爾莎的故事令我深刻體會到教育的真正價值，是讓女孩擁有選擇與夢想的權利。（國際培幼會提供）

賦權青年宣揚童婚禍害 受助孩子長大後積極回饋社會

國際培幼會深信教育是終結童婚的根本。多年來，我們持續透過提供獎學金與學習援助，支持弱勢女孩接受教育，遠離危機。我們亦積極培育青少年領袖，讓他們成為社區中的改變推動者。

在孟加拉，除了向當地政府提倡推動政策改革與監管機制，加強打擊童婚行為，從制度層面築起保護網，我們亦與家長緊密合作，成立「兒童保護委員會」，讓父母成為守護孩子的第一道防線。現時，這個委員會成員多達3,500人，在委員會的持續推動下，成功促使一個地區的童婚率下降至百分之一，成果令人振奮，亦展現出社區凝聚力所能帶來的深遠改變。

