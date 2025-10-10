父母過度幫忙削弱孩子抗壓力？精神科醫生揭3大關鍵培養心理韌性

相信不少家長都聽過，或是自己都有同樣的想法，就是認為現在的孩子越來越「玻璃心」、抗壓力低。不過，原來孩子應對挫折的能力，也與家長的教育有密切關係。精神科醫生Daniel Amen早前分享看法，教父母培養出有韌性和心靈強壯的孩子。



精神科醫生Daniel Amen早前登上Podcast節目分享如何養出心理韌性強的孩子。他表示要培養強韌小孩，父母的第一步其實是要思考：我想成為一個怎樣的父母？我想培養出怎樣的孩子？

1. 用陪伴建立健康依附關係

Daniel分享了自己的成長故事。儘管他的媽媽在他成長期間提供愛與支持，但父親長期缺席卻在他的心中留下遺憾，令他明白陪伴對孩子來說很重要。他指最新的神經科學研究顯示，親子之間建立健康的依附關係，有助預防心理疾病，也令孩子更具韌性。

2. 讓子女犯錯並承擔後果

父母要明白，要做到陪伴「連結」是很重要的，很多父母都誤以為為子女處理好一切就是連結，但這樣只會養出自以為是的孩子。他強調父母不能為孩子解決所有問題。孩子必須在能夠承受的範圍內犯錯，並承擔後果，這樣才能學懂掌控自己的人生，並建立責任感。

他以女兒Chloe為例，之前女兒不願做功課，妻子決定不再催促她，而是直接講清楚後果，例如老師會生氣、小息沒有自由時間、甚至可能要留級等。最後Chloe收拾心情後，便乖乖完成作業。

這樣是在教子女：「我為自己人生負責；有後果我會承擔。」只要父母願意放手讓子女承擔後果，他們會逐漸變得獨立、有責任感，慢慢地就能夠掌控自己的生活。

3. 教養需要有界線

Daniel分享，有研究比較了不同的教養方式，發現如果父母是「有愛但沒有界線」，小朋友會有較多心理問題。他提醒與孩子相處和溝通要有界線：「不應為不尊重你的行為提供額外好處」。

Daniel指出，家長叫孩子做一件事時，不少臨床上遇到的孩子，往往要多次提醒才會行動，如果家長只是一再重複或當沒事發生，等於教孩子以後都可以拖延。父母應該一開始就說清楚界線，而說出口之後就要執行，不能一味威脅卻又不跟進。