全球第二大工業機械人賣身日本　歐洲一敗塗地？

10月8日，瑞士ABB宣布，將機械人業務以53.75億美元（約419.25億港元）出售給日本軟銀集團。



作為全球工業機械人「四大家族」之一，ABB工業機械人高居全球市場第二。ABB為何要將機械人業務賣給日本軟銀？是否意味着歐洲製造業的失敗？

01長板與短板

ABB工業機械人，可謂「出身名門」。

母集團ABB，是全球電氣設備和自動化技術龍頭公司，總部位於瑞士蘇黎世，位列世界500強。

全球首台全電控工業機械人，便出自ABB集團。

ABB與發那科、安川電機、庫卡並稱全球工業機械人「四大家族」。

工業機械人「四大家族」。（網上圖片）

2024年，ABB工業機械人銷售收入23億美元，全球市場份額排名第二。

既然底蘊深厚、行業領先，ABB為何還要出售工業機械人業務？

在外界看來，工業機械人光鮮亮麗，但在ABB內部，多少有點「雞肋」。

ABB集團目前有電氣、運動控制、過程自動化、機械人與離散自動化四大事業部。

其中，工業機械人業務只佔到集團總收入的7%，份量不大。

最新財報顯示，2025年二季度，ABB運營息稅攤銷前利潤率提升至19.2%，機械人與離散自動化事業部的運營息稅攤銷前利潤率只有12.1%。

ABB的機械人與離散自動化事業部運營息稅攤銷前利潤。（ABB 2025年二季報）

雖然ABB的工業機械人業務位居全球第二，但在集團內部，規模和利潤率都在拖後腿。

資本市場會給業務複雜的大型集團一個「集團折價」，即認為其整體價值低於各部分價值之和。

打個比方，ABB工業機械人這條全球市場的「長板」，接入集團「木桶」後反而成為了「短板」。

02分拆與出售

基於這一戰略考量，ABB集團動了分拆工業機械人業務的想法。

一方面，獨立的機械人公司可以更靈活地施展拳腳，吸引專注於高科技與自動化賽道的投資者，從而獲得更高估值。

另一方面，新的ABB集團更專注於電氣、運動控制和過程自動化這三大核心業務，業務線條更清晰、協同效應更強，整體利潤結構和資本市場表現也有望進一步提升。

ABB集团。（網上圖片）

2025年4月，ABB曾宣布擬對工業機械人業務實施100%分拆，目標是在2026年二季度將其推動為獨立上市公司。

現在，ABB集團之所以又放棄分拆，轉手賣給了日本軟銀，原因非常現實：對方給的太多了。

瑞士投行分析，若分拆上市，ABB機械人業務的估值預計在40億美元以內。

軟銀直接開出53.75億美元的交易對價，高出市場預期一大截，堪稱「大手筆」。

未來的估值，哪比得上眼前的真金白銀？

面對如此豐厚的現金報價，ABB集團很難拒絕這一更具確定性的交易。

正解局注意到，有網友對此評價道：

歐洲一敗塗地！

ABB賣掉工業機械人業務，是否意味着歐洲製造業的失敗？

其實，歐洲企業分拆業務，並非個例。

幾乎在同時，德國化工巨頭巴斯夫宣布以77億歐元估值剝離塗料業務，與凱雷集團及卡塔爾投資局成立合資公司。

巴斯夫官網新聞（網頁截圖）

今年4月，德國大陸集團正式宣布將旗下工業技術部門康迪泰克（ContiTech）分拆為獨立公司。

2024年5月，西門子以35億歐元將電機與大型傳動業務茵夢達出售給私募股權公司KPS，終止原計劃的獨立上市。

2024年12月，法國米其林將Camso的非公路用工程機械斜交輪胎及履帶業務，出售給印度西亞特公司。

與ABB出售工業機械人業務一樣，這些企業剝離非核心業務，大多是將有限的財力、技術資源集中於高附加值領域，本質是「做減法」以強化核心競爭力。

有些分拆，則是在資本效率與股東價值最大化的邏輯下驅動的。

由此可見，業務分拆絕非「製造業失敗」的信號。

03挑戰與門票

判斷歐洲製造業真實競爭力的關鍵，不應聚焦於「是否分拆」，而應追問「被分拆的業務本身是否仍具全球競爭力」？

以此為視角觀察ABB出售工業機械人，我們能看到不一樣的產業真相。

全球工業機械人市場，ABB正遭遇挑戰。

從經營數據上看，2024年ABB機械人業務利潤同比下滑39%。

2025年第二財年，ABB機械人與離散自動化事業部營收同比下滑，運營息稅攤銷前利潤下降20%至7400萬美元，利潤率從11.1%降至 9.1%。

ABB工業機械人（網上圖片）

ABB行政總裁維羅德公開表示：「我們一直強調，機械人市場波動性非常大。這個市場與ABB目前專注於電氣化和自動化的其他業務略有不同。」

這一表述實則暗含兩層核心邏輯：

其一，機械人市場對宏觀經濟環境的敏感度更高，外部經濟波動更易直接傳導至業務表現；

其二，機械人市場的競爭激烈，ABB的機械人業務正在被競爭對手擠壓。

以中國市場為例，中國是全球最大的機械人應用市場，2024年工業機械人年安裝量達到29.5萬台，佔全球總量的54%，穩居世界第一。

隨着埃斯頓、匯川技術等本土企業逐漸崛起，國產機械人的佔有率不斷提高，行業競爭格局正發生結構性轉變。

MIR DATABANK等權威機構數據顯示，2025年上半年，埃斯頓工業機械人市場份額達10.5%（含旗下品牌埃斯頓酷卓），連續兩個季度位列中國機械人市場第一，首次在國內市場工業機械人出貨量超越外資品牌，成為首家登頂中國工業機械人解決方案市場的國產企業。

埃斯頓工業機械人（網上圖片）

這一突破不僅標誌着國產機械人在技術成熟度、場景適配能力上已具備與外資品牌抗衡的實力，更突顯出本土企業在成本控制、響應效率、本地化服務等方面的獨特優勢。

在國產力量快速突圍的背景下，「此消彼長」的競爭態勢讓以ABB為代表的外資工業機械人企業持續承壓。

此消彼長之間，包括ABB在內的外資工業機械人壓力不小。

ABB賣掉工業機械人業務，是應對全球化競爭的自主選擇，卻也將在潛移默化間影響歐洲製造業。

特別是，早在2017年，同為「四大家族」的德國庫卡，便已被中國美的收購。

至此，曾在全球工業機械人領域佔據重要地位的兩家歐洲頭部企業，均已剝離或易主其核心機械人業務。

在智能製造時代，工業機械人早已超越「自動化工具」的單一屬性，成為衡量國家製造業競爭力的核心指標，更是叩開未來產業大門的關鍵門票。

歐洲企業接連「放手」工業機械人，折射出歐洲製造業的疲態。

本文獲微信公眾號「正解局」授權轉載

