上合現場直擊 | 左手中醫右手機械人　中國在峰會夾帶的「私貨」

2025年上海合作組織峰會8月31日至9月1日在中國天津舉行。峰會新聞中心設置在天津梅江會展中心，有數千名記者雲集於此。中國官方除了為記者提供基本的媒體報道服務，還在新聞中心搭設了多個和上合併不直接相關的展位。總之，中國想要展現的內容被直接推到了記者們面前，想不留意都難。



《香港01》記者從新聞中心正門進入後，迎面而來的是提供諮詢服務的機械人，會說十國語言。

2025年8月31日，上合峰會新聞心中提供諮詢服務的人工機械人和供水機械人。（2025上合峰會官網）

穿梭工作間循環提供送水服務的也是機械人。

機械人現場製作一個雪糕需要大約30秒。（鄭真 攝）

現場製作茶歇冰淇淋的是一個名為「小二」的機械人。

機械人能寫一些祝福語漢字。（2025上合峰會官網）

喜歡漢字的記者還可以體驗讓機械人現場為自己書寫一幅漢字。

在科技互動展區，記者可以體驗8K全息影響，放在頸部的類似於耳機的設備能讓體驗者同時聞到視頻中出現的食物的氣味。現場觀看航拍的俯衝鏡頭時猶如坐在飛機上在俯衝，真的會頭腦眩暈。

《香港01》記者採訪了書寫毛筆字機械人展區的呂姓負責人，據介紹他們是接到政府的通知來此設展區，以展現中國在晶片機械人等高科技領域的進展。

當問及為什麼選擇了展示機械人寫毛筆字時，負責人稱機械人可以進行寫毛筆字這樣的精細動作也可以進行同等難度的其他動作，比如持槍射擊，而選擇展示毛筆字是為了用現代展示傳統文化。

機械人演示通過視覺識別和觸覺感知分揀快遞包裹。（2025上合峰會官網）

除了機械人搶眼，還有中醫醫療點提供中醫把脈和推拿，據負責人介紹每天上午十時前現場體驗的籌號都被各國記者們搶空，異常火爆。

新聞中心也還搭設有專門展區宣傳泥人、年畫等被評為非物質文化遺產的中國藝術。

能夠將上合峰會的共識成果以及各國政要會晤內容傳送出去的是新聞記者。而中國在新聞中心直接向各國記者們硬核地推廣了一個古老而又現代的中國。

傳統木工榫卯技藝非物質文化遺產傳承人辛全生（左二）介紹榫卯技藝。（2025上合峰會官網）

除了在新聞中心的空間陳設上發力，中國官方還力邀媒體參觀天津。根據中國官方提供的線路，有現場參訪古文化街道、參觀天津港口建設、天津人工智能製造工業區等。

項目設置和新聞中心的佈局如出一轍，中國在極為展現悠久的文化與現代化建設成就。古老中國的文化自信，現代中國在科技前言的進取雄心，一覽無餘。

這些和上海合作組織峰會主題並不緊密相關，卻是中國主動宣傳自身的重要一筆。這是中國利用主場優勢夾帶的「私貨」，也是中國真實對外意圖的表達。