中美貿易戰「停火」1年　美方幕後推手是誰：曾在中港生活6年

就在幾週前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）以中國在芬太尼貿易中發揮的作用為由，對中國商品加徵了20%的額外關稅。這名來自蒙大拿州、與特朗普關係密切的共和黨參議員看到了緩和局勢的契機。戴恩斯曾在上世紀90年代以跨國消費日用品公司寶潔公司（Procter & Gamble，P&G）高層的身份在中國內地和香港生活了六年。

戴恩斯在訪華期間表示，他與中國國務院總理李強敲定了一項協議的綱要。根據該協議，美方將下調與芬太尼相關的對華關稅，中方作為交換將採取行動切斷芬太尼前體化學品（製造該藥物的成份）運往美國的渠道。

2025年1月15日，美國華盛頓特區，美國參議員戴恩斯（Steve Daines，又譯戴安斯）在參院外交關係委員會確認聽證會上質詢了時任國務卿提名人選魯比奧（Marco Rubio，不 在圖中）。（Getty）

特朗普政府數月來一直不願降低與芬太尼相關的關稅，儘管在歐洲與中國官員舉行的幾次會議已促成其他關稅的降低以及兩國暫停出口管制。

美國10月30日終於接受了中國的提議，同意將芬太尼相關關稅從20%降至10%，以換取中方承諾減少芬太尼前體化學品的對美出貨。中國還同意購買美國大豆，並暫停針對美國行業的出口管制。

戴恩斯在一次採訪中說：「我早在3月就與李強就芬太尼前體問題敲定了談判框架，上週我與美國財長貝森特（Scott Bessent）共進午餐時建議，大豆和芬太尼前體可以作為在韓國與中方那場會晤的成果。」

戴恩斯此次中國之行最終為美中之間的暫時緩和鋪平了道路。今年以來，美中時斷時續的貿易戰已對全球產生影響。2024年，兩國間貨物貿易額為5,820億美元（約4.5萬億港元）。

2024年8月9日，美國蒙大拿州，參議員戴恩斯（Steve Daines，又譯戴安斯）在時任共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）的競選集會上發表講話。（Getty）

戴恩斯和其他接近特朗普政府的人士表示，最近幾週多重因素匯集，使特朗普及其團隊更加願意與中方達成一項協議。

中方最近祭出了自己的籌碼，包括限制對美國產業至關重要的稀土礦物出口；同時停止購買美國大豆，此舉重創了作為特朗普政治基石的美國農民，從而迫使美方儘早達成協議。

特朗普的經濟團隊在年內於歐洲舉行的一系列會議上與中方官員建立了互信，為最終的會晤增添了信心。而且，或許最重要的是，特朗普和中國國家主席習近平計劃在韓國舉行面對面會晤，為雙方達成一項可在會後宣布的協議提供了動力。

北達科他州共和黨參議員霍文（John Hoeven）稱：「他們（中美）已經把足夠多的事項擺到桌面，為達成協議創造了必要條件，而且兩國領導人都將在韓國出席會議」他在貝森特和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）動身赴亞洲前與二人見了面。

2025年10月30日，習近平與特朗普會晤，白宮31日發放會談現場的相片（白宮網站）

美國財政部和格里爾的辦公室未回應置評請求。雖然美國政府尚未公布與中國所達成協議的細節，但會晤結束後幾小時內雙方的評論表明，這只是暫停敵對，而非持久「休戰」。

作為協議的一部份，中國將暫停對稀土礦物的許可要求，為期一年。稀土礦物對美國多種工業、汽車製造和國防承包商至關重要。作為回報，美方將暫停實施新規，這些新規本會將更多中國公司的附屬企業列入美國經濟黑名單。

特朗普事後稱：「現在，我們每年都會重新談判這項協議，但我認為協議會持續很長時間，遠不止一年。」這份協議代表中美兩國在芬太尼問題上取得了進展，而這個問題在今年大部份時間中似乎都無法解決。

在5月份的日內瓦會議上，中美雙方同意將三位數的關稅降至更加可管理的水平，但美國官員明確表示，他們不會在基於芬太尼的關稅問題上讓步。據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）此前報道，在那次會議上，貝森特從會議桌上拿起一小撮糖，告訴中方代表團，如果這是芬太尼，就足以殺死一個人。他傳達的信息很明確，即芬太尼問題上沒得談，至少當時是這樣。

美國的這一立場持續了數月，即便在貝森特和格里爾與中國官員會晤期間也是如此，他們先是在斯德哥爾摩討論了延長暫停徵收報復性關稅的問題，後又在馬德里談到中國字節跳動旗下影音平台TikTok（抖音海外版）。

美國政府官員最近幾週開始表示樂觀，認為他們可以在幾個方面與中方達成某種協議。大約兩個月前，霍文說他與貝森特會面討論了中國拒絕購買美國大豆的問題，貝森特當時預測，中方將在預期中的中美峰會前後鬆口。

在整個談判過程中，中國官員一直堅持，美國必須先同意降低芬太尼關稅，中國才會恢復購買美國大豆和其他農產品。

儘管中國本週預訂了本銷售年度的首批大豆船貨，但這份貿易協議可能包含一個潛在漏洞。據接近北京方面的人士透露，預計中國談判代表將再次堅持，中國只會根據「市場價格」進行此類採購。這一特定措辭被廣泛視為中方的一個潛在「退路」，如果美國供應的大豆不具價格競爭力，中國就可以不買。

2021年10月7日，美國俄亥俄州（Ohio）馬西隆（Massillon），收穫季節期間，迪爾菲爾德公司穀物升降機設施內，一車大豆被傾倒進升降機漏斗。（Reuters）

專注於中國市場的大宗商品交易員莫里森（Ken Morrison）稱，這是一個關鍵的區別，因為在巴西的收成湧入全球市場之前，美國大豆的競爭力窗口期很窄。白宮副發言人德賽（Kush Desai）則表示，「市場價格」承諾是「模板語言」，將確保中國按大豆的市場價格支付，而不是某個任意的價格下限。

即使達成了新協議，美國大豆種植戶也面臨一個重大的市場現實問題。作為全球最大的動物飼料和食用油原料進口國，中國近年來已實現進口多元化，這一戰略使巴西迅速擴大產量並佔據了更大的中國市場份額。

中國基本上跳過了美國當前的大豆收穫季，轉而選擇南美供應。分析師稱，這給美國農戶留下的機會窗口很窄，他們需要趕在巴西預期中從明年2月份開始的創紀錄收成上市之前確保銷售，巴西大豆上市將對美國和其他地區的生產者造成衝擊。

