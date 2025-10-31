習特會｜央視評論：釋放穩定中美關係信號　給世界吃下定心丸

中國國家主席習近平10月30日在韓國釜山與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面歷時1小時40分，是兩人相隔6年的再次面對面會晤。央視發表題為「中美兩國可以相互成就、共同繁榮」的國際銳評，指出此次會晤釋放出穩定中美關係的明確信號，為中美關係未來發展提供了戰略指引，亦給世界吃下「定心丸」。



在中美元首會晤結束後，中國商務部公布了中美吉隆坡經貿磋商聯合安排，包括美方將取消對中國加徵的10%所謂「芬太尼關稅」、對中國商品加征的24%對等關稅將繼續暫停一年等重要舉措，中方反制措施也相應調整。

2025年10月30日，在韓國釜山金海國際機場出席亞太經合組織（APEC）峰會期間，美國總統特朗普(Donald Trump)與中國國家主席習近平在雙邊會晤前合影。(Reuters)

分析指出，這些安排反映出雙方團隊落實好兩國元首會晤重要共識、維護中美經貿關係穩定的良好態勢。作為世界前兩大經濟體，中美能找到解決問題的辦法，不僅給雙方帶來利好，也會穩定全球產供鏈、增強世界經濟韌性、提升世界經濟增長的確定性。

2025年10月30日，習近平與特朗普在韓國釜山會面（Reuters）

分析亦指，中美兩國做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。關鍵當口，中美元首會晤再次為改善與發展中美關係把舵定向。只要雙方不折不扣落實兩國元首達成的重要共識，秉承平等、尊重、互惠精神，就有可能推動中美關係這艘大船平穩前行，為世界注入更多穩定性與確定性。