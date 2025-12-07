法國前總理政客變畫家　揭選中國作個人畫展首站原因

告別法國政壇，他拿起畫筆，成了藝術家。法比尤斯（Laurent Fabius）明年就滿80歲了，雖然頭髮花白，面容卻仍似中年，瘦高個穿着新中式立領夾克，用老底子上海人的說法：看起來蠻「後生」。熟悉國際政治的人多少聽過他的名字。1984年，37歲的他出任法國總理，成為法蘭西第五共和國成立以來最年輕的總理。



在漫長的政治生涯中，法比尤斯擔任過法國工業部長、法國外交部長、國民議會議員等重要職位。淡出政壇後，法比尤斯拿起了畫筆，成了一位藝術家。不久前，他帶着自己的50多幅抽象畫作來到上海復星藝術中心，舉辦個人首展《在樂園》。

法比尤斯（Laurent Fabius）（外灘授權使用）

更多法比尤斯（Laurent Fabius）的作品：

法比尤斯可能是最懂藝術的法國總理，所著書籍《十二珍品閣》中，他對歷史上諸位繪畫名家都有精妙解讀。範曾為該書作序，評價：「法比尤斯先生對馬蒂斯和畢加索的剖析，幾乎改變了我自年輕時以至十年前對後現代主義的反感。」範曾還為法比尤斯畫過一幅畫，描繪他在2015年的聯合國氣候變化大會中，落槌敲定《巴黎協定》的一幕。

法比尤斯有許多藝術家朋友，包括出生於上海的油畫家嚴培明、法國「黑色大師」蘇拉熱（Pierre Soulages）。「我們並非整日探討藝術，和他們相處時，你就被不知不覺影響。」藉此機會，我們與法比尤斯深入聊了聊，從他的視角，政治家與藝術家過着兩種截然不同的生活，但又都有對理想的追求。

這兩種身份的共同點在於：他們都是超越自身、超越死亡的方式。我需要讓我活着時的所作所為，比我的生命更持久——政治能做到這一點，藝術同樣能做到。

以下內容來自洛朗．法比尤斯自述：

上海的空氣好太多了

這是我人生中第一次辦畫展，第一站選在了中國上海，明年六月會在巴黎有另一個不同的展覽。我畫畫已經有15年了。一直到不久前卸任法國憲法委員會主席的職務後，才第一次覺得：我終於能辦畫展了。這是因為，在擔任公職期間，我始終堅持繪畫身份和我的官方身份不應有任何混淆。真正「退休」後，這一切才有了可能。

這些作品為甚麼會先來到中國？可能是因為我真的很喜歡這裏，在我的職業生涯中，曾多次到訪中國，上海也來過好幾次。印象裏大約30年前我就來過這裏，我很年輕就踏上了政治生涯，後來在多個部長級崗位任職時，幾乎每年都會與中國的部長和市長們深入交流，很高興大家把我當「老朋友」對待。

說到上海，它似乎一直在變化。每次來都發現，相比上一次這裏有了很大改變，這座城市的進化速度着實驚人。過去，我來這裏會和很多人聊嚴肅的工作，有官員也有政府之外的人員，但現在我有更多時間來欣賞上海的美。這次旅途中，我大部分空閒時間都泡在美術館和博物館裏，有些新的場館和展覽很值得一看。

以及，一個非常重要的事實：上海的空氣質量比以前真的好太多了，這裏的街道也變乾淨了，這對每個人來說都很重要。尤其對我而言，正如你們所知，我曾經工作中很重要的一部分就是應對氣候變暖問題，所以上海的這一變化讓我觸動很深。

法比尤斯人生中第一次辦畫展，第一站選在了中國上海。（arthing.org）

2015年，我擔任聯合國氣候大會（COP21）的主席，主持促成了《巴黎協定》簽署。聯合國時任秘書長、我的朋友潘基文當時說：

There is no Plan B, because there is no Planet B（我們沒有B計劃，因為我們沒有第二個地球）。

這句話我銘記至今，也讓我開始我思考藝術與現實的關係。

小時候對藝術逆反

我的家族從祖輩開始從事古董藝術品生意，祖父、父親、叔伯和我的兄弟都是古董商，我想自己的藝術天賦可能有家承的部分。但是——這裏有個很大的「但是」，那時父親幾乎每周都帶着我和弟弟妹妹去逛美術館，實在太頻繁了，導致我有了抵觸情緒。這是我給新手爸媽的建議：啟蒙教育很好，但過量就會適得其反。

之後的很長一段時間裏，我對藝術都有些抵觸，包括與造型藝術相關的所有事物，文學可以，但油畫、素描、雕塑就不行。也因為這樣，我小時候幾乎沒怎麼畫過畫，直到15年前我六十多歲了才真正開始畫畫。當時我的未婚妻送了一套繪畫所需的工具，我靠自學終於成為一位富有激情的藝術愛好者。

起初當然畫得很糟糕，會忍不住撕成碎片的那種糟糕，後來一步一步慢慢好了起來。我重新愛上了曾經遠離的藝術，喜歡看藝術作品，每到一地都會逛博物館、畫廊，去淘舊貨市場。很幸運的是，我得到了一些畫家朋友的指點，比如上海出生的嚴培明，他是我非常親密的朋友，我們相識可能有20年了。我很喜歡他的畫作，巴黎的家裏還收藏了一幅。

皮埃爾．蘇拉熱給過我一些寶貴的建議，我得以親眼觀看他作畫的過程，這是一種很難用語言表達的震撼。我明白了技法不只於畫筆，還能用刮刀、鐵片、木頭等各種工具，讓畫面層次更豐富。

和這些藝術家朋友在一塊兒時，我們並非總在談論藝術，更多時候這是一種相互影響的過程。當你和一位畫家相處時，即便沒有聊畫畫，某種影響也在潛移默化地發生，你甚至能從他們的沉默或凝視中得到啟示。

真正打動我的是情感

我常說：我喜歡橋樑，而非高牆。藝術在不同國家和不同文化之間，就扮演着很重要的橋樑角色。以繪畫為例，法國繪畫和中國繪畫都各自在本國曆史上佔據重要地位，幫助定義了兩國人民的性格、歷史與公眾想象。

如今我有機會來中國辦展覽，這似乎就像是我一生所做事情的象徵。「藝術」自古以來存在了那麼長時間，以至於它構成了人性中不可或缺的一部分。唯一讓人感到遺憾的是，在我們當今的社會中，藝術還未發揮更大的作用，這也是我這次展覽主題《在樂園》的含義——通往藝術的理想樂園，比在平凡生活中更觸手可及。

從這次展覽中大家會發現，我的作品以抽象畫為主。抽象與非抽象之間確實存在區別，但並非涇渭分明。我也有一些相對不那麼抽象的畫，或者有些作品是按照抽象形式描繪的，但當我試圖給它們命名時，突然間它在我眼裏就變得具象了，能感覺到具體的事物。

為甚麼會這樣？可能因為我創作的方式就是如此：我通常會從腦海中一點點簡單的動機開始，有時是一種顏色、一個念頭、一種感覺，有時是遇到的某一件事。然後，就該放任手和筆自行發展了，我並不能準確描述這個過程，但當我面對畫布時，就彷彿被我的畫筆引領着，看到畫面不斷發生變化。

對我來說，最基本的創作元素是情感——我自身的情感，觀者的情感，我所描繪事物的情感，這些是真正打動我的東西。等迎來最終的結果，有時我會做些修改，有時我會讓它保持原樣，有時我會毀掉它。

這還遠沒有結束。我會等待，度過一段休息期，再重新回頭來看這幅畫。像一個觀眾一樣，用一種新的眼光去看它，接着這幅畫的命名便油然而生了。命名並不是為了解釋作品，更像是一種提示和引導，啟發觀眾的想象。所以我非常享受這個過程，用語言在畫布上進行二次創作。

政治家與藝術家

作為一名藝術家，以及一位「前」政治家，這兩種身份對於我有很大的不同。當你是部長、總理、市長時，你是為了公共利益而工作，揹負着無數人的期望。大家盼着你盡最大努力去促成一些事情，讓現狀變得更好。

有太多的約束和條件需要考慮：現實的約束，人民的約束，財政的約束，時間的約束……你不停陷入談判中，大部分情況下，結果都會令你失望，這就是政治生活。但對於一個畫家來說，大不相同。進行藝術創作時，唯一的限制只有你自身的才華。你控制畫筆，選擇色彩，你能隨意決定自己作品的歸屬，可以將它拋諸腦後，甚至直接毀掉它。

除了藝術和美之外，不用在意任何其他條條框框，這才是藝術家的生活。醉心於繪畫有兩個好處：品味時間，喜愛靜思。這是一本小小的《完美政治家指南》中不會提及的。繪畫需要思考，不能匆忙，講究色彩、線條、運筆，追求作品的獨特性和風格魅力……這些與我得在某個城市選區獲勝的素質能力要求大不相同。

當然，這兩種身份之間，也許仍有共同點，比如對理想的追求。公共生活中理想與藝術的理想雖然不盡相同，也都值得追尋。所以，當我既是政治家又是藝術家時，我該如何自處？

於我而言，這兩者的共同點在於：他們都是超越自身、超越死亡的方式。我需要讓我活着時的所作所為，比我的生命更持久——政治能做到這一點，藝術同樣能做到。

