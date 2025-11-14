中國稀土產業稱霸全球　鄧小平以外還有幕後功臣？

中國近月收緊向全球出口稀土，讓不少西方領導人驚覺中國在稀土生產和提煉扮演主導地位。據美媒報道，鄧小平1992年曾講過：「中東有石油，中國有稀土。」這句話讓不少人認為鄧小平是今日中國稀土稱霸全球的主因，但有分析提到，前副總理方毅是真正的「幕後功臣」。



中國稀土儲量位居世界首位，其中80%的稀土分布在內蒙古自治區包頭市的白雲鄂博地區，白雲鄂博礦是世界罕見的多金屬共生礦。從1978到1986年時任國務院副總理的方毅，曾七次來到包頭進行調研，為中國稀土資源開發做出重要的貢獻。



據《紐約時報》的報道，在過去近半個世紀，稀土一直受到中國政府領導層的高度關注。

在毛澤東治下的27年間，他當時較重視提高中國的鋼鐵產能，卻較少關注其質量。結果導致生產大量質量較差的鋼鐵，而且無法滿足工業用的需求。

在上世紀40年代末，英國和美國的冶金學家研發出一種技術含量較低的方法來提高球墨鑄鐵的質量，這種材料其後被廣泛用於管道、汽車零件和其他產品。

2013年2月2日，中國白雲鄂博稀土礦。白雲鄂博是中國內蒙古的一個礦業小鎮。鎮北部的礦區是世界上已發現的最大稀土金屬礦床之一。（Getty）

箇中秘訣在金屬仍處於熔融狀態時加入少量的稀土元素鈰。這是稀土金屬早期在工業方面的應用之一。而且與大多數稀土金屬不同的是，鈰從礦石中進行化學分離相對容易。

方毅是中國稀土發展重要推手

鄧小平在1978年成為中國的最高領導人後，迅速開始整頓鋼鐵行業。他當時任命技術專家型官員方毅擔任副總理，同時兼任中國科學院院長。

據報道，1978年7月，方毅第一次來到包頭；他率領當時中國最好的地質學家和科學家前往當地調研。這座位於內蒙古的城市不僅擁有巨大的鋼鐵廠，附近還有全國最大的鐵礦。在毛澤東時代，包頭為中國的坦克和大炮生產大量鋼鐵，但方毅與團隊做出了一項重要決定，不僅要從這座礦提取鐵，還要提取其他礦產資源。

1978年1月1日，德國科隆，圖為中國國務院副總理方毅參觀太空實驗室模擬器。（Getty）

包頭的鐵礦石礦床中蘊含大量的輕稀土。除了可用於球墨鑄鐵和玻璃製造的鈰，還包括石油精鍊所需的鑭。

礦床中還蘊藏像釤等中稀土。美國在70年代已將其用於製造超音速戰機和導彈電機必需的耐高溫磁體。

在包頭博物館陳列的文獻中可以看到，方毅在1978年視察包頭時就斷言，「稀土在鋼、球墨鑄鐵、玻璃陶瓷、軍工、電子和新材料等方面有重要的應用價值。」

1979年，中國時任副總理方毅率團參觀美國麥道飛機（McDonnell Douglas）旗下飛機生產工廠的報道。（網絡圖片）

當時正值中美建交，在兩國關係大幅改善的背景下，方毅在包頭結束考察後不久，就率領中國的頂尖工程師團隊拜訪美國最先進的工廠，其中包括洛歇馬丁（Lockheed Martin）和麥道飛機（McDonnell Douglas）在洛杉磯附近的工廠。

1979年1月，方毅以副團長的身份陪同鄧小平訪問美國，與卡特總統（Jimmy Carter）共同簽署中美科技合作協定和文化協定。《中美科技合作協定》為期5年，它規定中美將在平等、互惠和互利的基礎上，在農業、能源、空間、衛生、環境、地學、機械等科技領域以及管理、教育和人員交流等方面進行合作。

它鼓勵中美兩國政府機構、大學以及其他組織和機構之間的聯系與合作，並建立科學和技術合作聯合委員會機制。此外，方毅與美國總統科學顧問普雷斯簽署兩國在教育、農業、空間方面開展合作的換文。方毅亦與美國能源部部長施萊辛格簽署兩國在高能物理方面的合作協議。

80%的稀土在包頭市的白雲鄂博地區

據包頭檔案信息網，以「三大共生礦的資源綜合利用為試點，大力推動以科學技術促進工業的振興和發展」，是方毅根據加快國民經濟發展迫切需要提出的創造性工作思路。

這三大共生礦指的是四川攀枝花釩鈦鐵礦、內蒙包頭白雲鄂博礦和甘肅金川鎳礦。攀枝花鐵的儲量近百億噸，居全國第二位，共生的釩、鈦儲量分別佔全國的58%和90%，鈦儲量居世界前列；白雲鄂博礦富含鐵、鈮、稀土，稀土儲量居世界第一；金川礦的鎳儲量約佔全國儲量的70%，還有鈷、金、銀等貴金屬。三大礦是名副其實的聚寶盆。稀土、釩、鈦、鎳等都是國家建設所急需的重要物資。

2020年7月29日，中國蒙古自治區包頭市，圖為中國稀土集團有限公司大樓。（Getty）

但是，這三個礦在很長時間內都沒有得到充分利用，重要原因就是它們都是共生礦。共生礦體在未變成單體金屬前，幾乎就是一堆廢石。由於分離技術不過關，這三個礦從建設開始就年年虧損，每年國家補貼大量資金，而且環境污染嚴重。方毅親自抓三大共生礦資源的綜合開發利用，為此曾七次到包頭調研。

中國成功開發具價格優勢的稀土分離技術

據《紐約時報》的報道，在自然界中稀土金屬緊密共生，尤其是重稀土元素的提取，需經多道化學工序分離，其中亦需消耗大量的酸。

在上世紀50、60年代，美國和蘇聯曾研發出類似的分離工藝。但技術成本高昂，不僅需配置不鏽鋼分離槽及管道系統，更需依賴昂貴的硝酸製劑。

曾在北美幾間最大稀土企業擔任行政總裁的化學工程師Constantine Karayannopoulos表示，中國政府當時指示科研機構開發低成本方案。中國工程師其後發現使用廉價塑料和鹽酸分離稀土的技術。

圖為內蒙古白雲鄂博稀土礦場。（Reuters）

由於成本優勢與較為寬鬆的環境監管制度，中國的稀土提煉廠在價格上輾壓西方的競爭對手。面對日益嚴格的環境法例，西方的稀土提煉廠幾乎全部關門大吉。

與此同時，中國的地質學家發現，中國擁有全球近一半的稀土儲量，包括中南部地區豐富的重稀土資源，這種資源對生產汽車、醫療影像及其他領域所需的磁鐵都極具價值。

上世紀90年代至本世紀初，中國的稀土提煉工程師成功攻克重稀土的分離技術，這讓中國在重稀土生產上幾乎傲視全球。

鄧小平在1992年南巡時曾表示，「中東有石油，中國有稀土。」

圖為前中國國家領導人鄧小平（左）與前副總理方毅（右）。（Getty）

而獲鄧小平提拔的方毅，他每次來包頭都是夜以繼日地工作，白天參加會議聽匯報或下企業視察，晚上找有關方面的領導或專家開會研究。同事擔心他的身體吃不消。他說，「我們這些人還能來包頭幾次？很有限了，年齡不饒人，身體不饒人。我們書記處的這些人，都懂得時光的可貴，有限生命的可貴。」

正是方毅這種敬業精神，讓他成功在短時間內將三大共生礦這個具有突破性的、以科學技術促進工業振興和發展全局的試點取得巨大成功。