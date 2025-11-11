美媒：中國擬制定機制放寬出口稀土到美國　與美軍相關企業除外

據《華爾街日報》引述知情人士報道，中國計劃透過建立一套機制來簡化稀土和其他受限材物料向美國的過程，該機制將排除與美國軍方有聯繫的企業，同時加快其他公司的出口批准。



據報道，這項名為「最終用戶認證」（validated end-user，VEU）的制度將讓中方兌現其對美方作出的承諾，即在確保這些物料不會落入美國軍方供應商手中的同時，促進此類物料的出口。

如果嚴格實施，該制度可能會讓同時擁有民用和國防客戶的汽車和航空企業進口某些中國材料變得更加困難。知情人士表示，北京的計劃仍有可能改變，其許可證制度在最終實施前仍存變數。

2013年2月2日，中國白雲鄂博稀土礦。白雲鄂博是中國內蒙古的一個礦業小鎮。鎮北部的礦區是世界上已發現的最大稀土金屬礦床之一。（Getty）

稀土磁鐵和其他受限物料廣泛應用於電動車和客機等民用產品，同時也是生產戰鬥機、潛水艇和軍事無人機等裝備的必需品。

北京正考慮採用的機制以美國法律和程序為藍本，北京的許多出口管制體係也是如此。

根據美國版的「出口管制出口許可」制度（該制度自2007年起實施），某些中國公司無需為每次採購單獨申請許可證，即可透過一般授權（本質上是一種簡化的出口審批機制）購買敏感商品。

這使得進口化學品或晶片製造設備等受控商品變得更加容易，但也要求企業接受美國政府對其設施的檢查，以及採取其他措施來驗證其是否符合該計劃的要求。

自今年4月以來，北京一直利用對強力稀土磁體的出口限制，在貿易戰中向美國爭取讓步。在10月30日特朗普（Donald Trump，又譯川普）與習近平達成停火協議，雙方均做出讓步後，中國公開承諾發放一般許可證，以促進受控材料的流通。

儘管特朗普曾表示，北京發放通用許可證將代表對關鍵物料的出口限制已正式結束，但北京似乎仍在保留部分管制措施，即便它正試圖放寬已證實民用用途的出口限制。

北京尚未明確哪些企業有資格獲得通用許可證，也未說明此類許可證究竟能帶來哪些好處。

目前尚不清楚「已證實民用用途」的措施將維持多久。在美國的體制下，獲準根據VEU採購的中國企業有時會遭取消採購資格，這引起了北京的擔憂。

因此，許多企業可能會繼續尋找受管制產品的替代來源，即便它們可以從中國的VEU安排中受益。

2020年1月30日，美國加州，位於芒廷帕斯（Mountain Pass）MP Materials旗下的稀土礦，輪式裝載機正在將礦石裝入貨車。（Reuters）

近月來，美國和歐洲的企業抱怨稀土磁鐵的供應減少。儘管中國曾多次同意放寬對磁鐵的限制，但9月中國對美稀土磁鐵出口量較8月下降29%，顯示在雙方達成和解前的幾週內，限制措施仍對相關企業造成影響。