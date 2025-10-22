中國稀土稱霸全球　美媒：源自鄧小平92年南巡一句話｜新聞背後

中國商務部10月9日宣布再次收緊有關稀土出口的限制，消息一出震驚西方國家，這突顯北京對這個與全球經濟息息相關產業擁有強大的控制力。有美媒報道，美國過往曾在稀土行業佔據領導地位，惟一切在中國前國家領導人鄧小平在1992年南巡期間講過的一句話後慢慢改變。鄧小平當時指：「中東有石油，中國有稀土」。



《華爾街日報》10月19日報道，中國今日能夠稱霸全球生產和加工稀土行業是經歷了數十年的積累。

自1990年代以來，中國一直採取積極策略，鞏固並維持對稀土礦產的壟斷。稀土礦產對於製造汽車、風力渦輪機、噴射戰鬥機和其他產品所需的磁鐵至關重要。

2013年2月2日，中國白雲鄂博稀土礦。白雲鄂博是中國內蒙古的一個礦業小鎮。鎮北部的礦區是世界上已發現的最大稀土金屬礦床之一。（Getty）

據報道，北京過去一直為國內企業提供資金支持，鼓勵它們收購海外稀土資產，並透過法律禁止外國企業收購中國稀土礦。最終，中國將國內稀土產業從數百間企業整合成幾家巨頭企業，使其在價格上擁有了更大的話語權。

美國上世紀90年代初曾是稀土行業霸主

據報道，就在1991年，由於加州芒廷帕斯（Mountain Pass）的大型稀土礦，美國當時是全球最大的稀土供應國。中國當時則擁有豐富的稀土資源，而其長期發展策略正漸漸成形。

普雷斯尼克（Mitchell Presnick）是一位美國人，當時從事鈾貿易。他回憶起自己在1990年代初曾主動提出與一間中國大型國有貿易公司合作，投資中國稀土資源。他說，當時對方告訴他，這樣的安排會非常困難。

1991年，中國通過了一項法律，將稀土列入「戰略性」資源，並限制外國礦業公司與中國本土公司合作開採某些中國礦藏。政府甚至禁止外國人未經特別授權進入這些礦區。政府也利用出口退稅來鼓勵國內企業擴大生產規模。

在與中國國有礦業巨頭五礦集團的同行共進晚餐時，普雷斯尼克說，他聽說了中國令人印象深刻的重稀土存量。普雷斯尼克指：「他們（中國）當時就知道稀土比我們認為的更重要。」

中國也意識到，如果想要掌控稀土產業，就需要提升其產業價值鏈。北京不僅需要開採稀土，還需要具備加工稀土礦石並將其製成磁鐵的能力，而這些專業技能當時只有在海外才能找到。

收購通用汽車生產稀土企業獲取寶貴技術

1995年，中國國企獲得美國政府批准，收購通用汽車旗下的稀土材料和磁鐵業務，名為Magnequench的公司。在接下來的數年裏，Magnequench的擁有者關閉了其在美國的所有稀土工廠，並將設備運往中國。美國的頂尖工程師則獲得前往中國建立新工廠的機會。

一位同意前往中國的磁鐵專家表示：「當時有些同事堅決反對，說他們永遠不會幫助中國學習我們的技術。」

這位專家指：「當我到達中國時，我簡直不敢相信眼前的一切。正在建造的新工廠數量之多，速度之快，令人難以置信。」

2021年3月16日，美國密歇根州底特律，圖為大樓外牆上的通用汽車（General Motors）標誌。（Reuters）

前Magnequench工程師Mitchell Spencer表示，他同意去天津協助設立一間工廠，該工廠原計劃與他在印第安納州的工廠成為姊妹工廠。他其後接到電話，要求將天津工廠的產能增加一倍時，他感到困惑。

Spencer之後回國，不久就得悉位於印第安納州的工廠即將關閉。

到2000年代中期，美國的稀土產業幾乎被徹底摧毀。美國主要的稀土礦山帕斯山（Mountain Pass）已關閉，幾乎所有加工稀土並將其製成磁鐵的工廠也都關閉。

中國當時生產了全球約97%的稀土，實際上已佔據全球壟斷地位。

美國企業曾試圖振興稀土產業但失敗收場

從2005年左右開始，中國政府收緊管制，對稀土徵收出口稅，這導致西方磁鐵製造商的生產成本上升。由於中國境外幾乎已沒有稀土礦，汽車零件生產商和其他嚴重依賴稀土的企業選擇將工廠從西方遷至中國，以獲取更廉價的原料。

西方的稀土產量變得極低，以至於一家名為莫利礦業（Molycorp）的美國公司試圖恢復芒廷帕斯礦並自行生產磁鐵。該公司將計劃稱為「鳳凰計劃」，惟該計劃注定要失敗。

2012年，歐巴馬（Barack Obama）政府聯同歐盟和日本一起向世界貿易組織起訴中國，指控其不當使用出口配額來限制海外稀土供應。中國辯稱，其限制措施旨在保持採礦量可持續增長並保護環境。

2014年，世貿組織裁定中國敗訴，認為其出口配額不公平。中國取消了這些配額，導致對美出口急升。

隨着美國稀土價格暴跌，莫利礦業破產。美國企業振興稀土行業的計劃以失敗告終。

芒廷帕斯礦最終落入一家名為MP Materials的美國公司手中。該公司其後尋求中國合作夥伴的幫助，以恢復礦場的運作。中國稀土生產商盛和資源提供了前期融資，並獲得MP Materials的少量股份。盛和資源隨後將MP Materials的稀土分銷給中國買家，用於製造磁鐵。

2025年9月28日，圖為美國礦產企業MP Materials的標誌。（Getty）

今年7月，美國政府宣布收購MP Materials公司15%的股份。 MP Materials公司接管了芒廷帕斯礦，目前正在建造稀土加工和磁鐵設施。美國政府亦推出新的舉措，例如為該公司的稀土設定價格下限，以確保其能夠抵禦未來任何低價中國礦產的湧入。

然而，中國多年來積累的優勢不可能在一夜之間被完全推倒。

美國財長貝森特（Scott Bessent）近日在一個投資論壇上表示：「過去20到25年來，我們一直沒有保持警惕，沒有人在關注。每個人都疏忽大意。」