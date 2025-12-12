派拉蒙Netflix帝國爭霸戰　中東資本、家族與白宮利益暗湧｜去片

Netflix上週宣布以720億美元收購華納的消息一出，甲骨文聯合創始人、美國總統特朗普的盟友兼億萬富翁埃利森（Larry Ellison），隨即致電白宮。他向特朗普直言，Netflix這筆收購涉嫌違反壟斷法，可能破壞市場競爭。



作為2016年後極少數公開支持特朗普的科技巨頭CEO之一，埃利森近年一面持續掌控Oracle雲業務，一面積極投資社交平台、媒體與娛樂資產。今年8月，他完成對派拉蒙（Paramount）的收購，隨後與天舞傳媒（Skydance Media）合併，組建跨國媒體娛樂集團，業務涵蓋影視製作、電視媒體與串流平台（Paramount+）三大板塊，並由其子戴維・埃利森（David Ellison）擔任CEO。

透過一系列併購整合，埃利森正逐步轉型為「科技＋傳媒大亨」，野心直指串流媒體時代的「梅鐸」，企圖打造新世紀的「傳媒帝國」。

懷抱如此雄心，埃利森自然會垂涎負債累累、處於待售狀態的華納兄弟。事實上，據西方媒體報道，埃利森很可能是最早向華納伸出橄欖枝的買家，卻被「後來居上」的Netflix搶走了這塊「肥肉」。

幾天後，派拉蒙宣布對華納發動敵意收購，公開控訴華納「偏袒」Netflix方案，決定繞過董事會，直接向股東提出收購要約，正式宣戰。

2025年12月8日，美國紐約，派拉蒙天空之舞公司（Paramount Skydance）行政總裁艾里森（David Ellison）在紐約證券交易所（NYSE）接受採訪後離開。（Reuters）

收購案前世今生

這場串流媒體巨頭之爭，源於2024年底至2025年初。當時華納兄弟探索因債務高築、串流競爭白熱化，加上有線電視業務衰落，市場普遍預期其將出售核心資產或尋求整體併購。

據《華爾街日報》等媒體報道，埃利森自收購派拉蒙後，便迅速聯繫華納兄弟探索CEO扎斯拉夫（David Zaslav），表達收購意願。知情人士透露，埃利森認為派拉蒙規模過小，難以與Netflix、迪士尼等串流巨頭抗衡。

為此，埃利森引入卡塔爾、阿聯酋、沙特阿拉伯等主權基金，以及特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）旗下的Affinity Partners，甚至一度接觸中國科技巨頭騰訊，爭取出資。

以派拉蒙最終提出的1080億美元全現金惡意收購方案來看，僅靠埃利森家族基金與紅鳥資本（RedBird Capital）遠遠不夠，仍需外部數百億美元股權與債務融資支持。而中東主權基金，正是少數「有能力開出如此巨額支票」的投資方。

競標過程中，派拉蒙不斷加碼，但華納董事會多次質疑其方案中的國家安全風險。派拉蒙曾在12週內六度提交修訂方案，最終給出價逾1000億美元的收購方案，戴維・埃利森也屢次親訪扎斯拉夫位於荷里活的豪宅，然而最終仍由Netflix奪標，令埃利森父子惱怒不已，亦使外界大感意外。

圖為2025年1月21日，美國新任總統特朗普（Donald Trump）在白宮公布AI基建計劃，甲骨文（Oracle）聯合創辦人埃利森（Larry Ellison）出席及發表講話。（Reuters）

中東國家的荷里活野心

華納董事會的擔憂並非空穴來風。近年，海灣國家大舉投資娛樂產業，旨在擴展其全球文化影響力，包括吸引電影攝製組赴當地取景、興建主題樂園與電影院等。在阿布扎比拍攝、由環球影業出品的《速度與激情7》即為一例：片中明星步下酋長國宮殿階梯，名車穿越利瓦沙漠的畫面，正是海灣國家嚮往呈現給世界的理想形象——他們對荷里活的渴求，早已是公開的秘密。

「這是海灣國家及其他投資者戰略性、高優先級的投資領域，」中東政治經濟學家Robert Mogielnicki分析，「收購將使他們掌握全球最具標誌性的影視內容，觸達全新觀眾群。」

為說服華納董事會，埃利森讓中東國家在方案中承諾放棄「管理權」，僅擔任財務投資者。然而這套「中東投資方只求分紅與資本增值，願放棄控制權」的說法，未能打消董事會的疑慮。

派拉蒙認為，只要將中東主權基金設為「無投票權、無董事席位的被動股東」，即可規避美國外國投資委員會（CFIUS）的審查。但據路透社、《紐約時報》等媒體分析，此方案雖技術上可行，卻幾乎必然引來CFIUS嚴密審查，導致程序延宕並附帶苛刻條件。即使通過審查，外資對美國影視產業的潛在影響，仍可能引發國會聽證與輿論抨擊，埋下長期政治風險。

華納多次向派拉蒙表達對其複雜股權結構與外資持股比例的憂慮。知情人士透露，華納董事會的「壓倒性優先考量」是選擇能迅速簽約、經得起審查且交易完成率高的買家。收購資金的「純淨度」與監管可行性，比名義上的收購價更為關鍵。

2025年12月5日，圖為美國派拉蒙影業（Paramount）與華納兄弟探索（Warner Brothers Discovery）的標誌。（Reuters）

然而據《金融時報》報道，派拉蒙方面從始至終都未有將華納提出的外資持股門檻視為真正的障礙。《華爾街日報》報道就指出：「派拉蒙此次籌資安排恰恰就是希望通過中東主權基金、和Kushner基金創造政治上及財務上的『確定性優勢』」。換句話說，雖然資金來源「不乾淨」，但派拉蒙恰恰是希望依靠財大氣粗的中東主權基金和Kushner資金，以及兩者背後的裙帶關係來擊敗Netflix。

Netflix壟斷疑雲

《華爾街日報》引述白宮消息人士稱，埃利森在收購消息公布後立即致電特朗普，強調此交易涉壟斷，恐損害市場競爭。

目前，Netflix在全球擁有超過3億訂閱用戶，據估在美國的串流媒體市場佔比達到30%，為美國「串流三巨頭」中的「頂流」。亞馬遜Prime以約2.2億訂閱者排名第二，迪士尼（包括Disney+和Hulu）排名第三，約有1.96億訂閱用戶。這三家公司合共已控制超過60%的串流媒體市場份額。若Netflix成功收購並整合HBO Max，其市佔率將突破30%，市場集中度指數（HHI）也隨之攀升。

根據美國司法部（DOJ）和聯邦貿易委員會（FTC）2023年發布的《合併指南》，30%正是觸發合併壟斷審查的警戒線，但這僅僅意味著收購案會面臨審查。實際上，但就「單一企業壟斷」而言，通常要50–60%甚至70–80%，美國法院才更有可能將其判定為壟斷力量。

2025年12月8日，美國加州洛杉磯，圖為一棟印有Netflix標誌的大樓，背後是象徵荷里活（Hollywood）的標誌。（Reuters）

對一般消費者而言，最直接的影響莫過於選擇減少與價格上漲。Netflix收購後將囊括《哈利波特》《魔戒》《權力遊戲》《老友記》及DC超級英雄等重磅IP，雖便於用戶一站式訂閱，但難保Netflix不會藉此漲價。然而，路透社12月10日獨家引述知情人士稱，Netflix計劃透過捆綁HBOMax方案降低用戶成本，此舉意在緩解外界對其「壟斷」的質疑。

收購案在荷里活亦引發震盪。Netflix工作室與華納兄弟結合，將使Netflix晉身「超級買家」，獨立製片與中小公司可投標的「大平台」減少，議價能力下降，恐導致片酬壓低與項目縮減——這正是荷里活在串流時代長期以來的隱憂。

特朗普因素與「躺槍」的CNN

美媒指出，此收購案預計將受司法部反壟斷局正式調查，審查重點包括串流市場集中度、影視內容庫整合及對院線發行的影響等。合併調查通常耗時至少10個月，其後司法部將決定是否提起訴訟阻撓交易。許多觀點認為，相較以往政府，特朗普當局更可能干預司法部決定。

儘管埃利森與特朗普的通話細節未明，但特朗普隨即指示幕僚緊盯此案反壟斷審查進展，並公開表示交易「可能構成問題」，更強調「我將參與決策」，釋出政府可能阻撓的信號。

這場競購中，最無奈的受害者或許並非Netflix或派拉蒙，而是特朗普的「眼中釘」——美國有線新聞網（CNN）。

2016年2月，時任民主黨總統候選人希拉里與CNN主播庫珀一同出席在新罕布殊爾州舉辦的民主黨總統市政廳會議。（Getty Images提供）

依12月5日公布方案，Netflix僅收購HBO與HBO Max，華納旗下的CNN與Discovery頻道不在交易範圍內，將於明年分拆為獨立公司。派拉蒙的方案則為全面收購。

在所有影響收購案的因素中，CNN很可能是最能直接左右特朗普決策的一環，也是埃利森在此局中佈下的關鍵一著。

此前媒體報道，戴維・埃利森為順利收購CBS與派拉蒙，曾主動與特朗普任命的FCC主席及相關官員溝通，調整節目內容與管理方針，以化解特朗普對CBS「反特朗普偏見」的不滿，被外界視為「以內容妥協換取交易放行」。

此次競標期間，戴維亦向華府保證，若派拉蒙收購華納，將對CNN進行「大幅調整」，並願改變其所有權結構與節目導向。早有美媒披露，特朗普曾向親信表示希望取得CNN所有權並改變其內容立場。顯然，CNN的命運繫於此次收購結果。

然而12月11日，特朗普直接公開聲明：「任何交易都應確保CNN包含在內，或單獨出售。」他批評：「我不認為目前管理CNN的人應繼續留任，他們極不誠實。CNN應與其他業務一同出售。」

2022年8月8日，一名男子手持寫有「假新聞是CNN」的標語，站在特朗普在佛州住所外。（Getty）

原本CNN的命運尚取決於Netflix與派拉蒙的惡鬥結果，如今卻似乎難逃整頓。CNN作為美國電視媒體中偏自由派但相對溫和的堡壘，若其政治立場轉向，民主黨將失去重要輿論陣地，如同共和黨失去霍士新聞（Fox News）一般，陷入半失語狀態。

隨著派拉蒙發動惡意收購，戴維・埃利森攜曾任特朗普司法部反壟斷主管的Makan Delrahim在華盛頓遊說官員與國會議員，放大Netflix的壟斷風險，配合特朗普的公開質疑，試圖將自己塑造成特朗普屬意的「白馬騎士」。但現實發展未必如埃利森父子所願。

特朗普於本月7日曾因不滿CBS《60分鐘》採訪其昔日盟友、今日「叛將」格林（Marjorie Taylor Greene），公開抨擊派拉蒙，稱「新東家比舊東家更差」、「收購後節目水準每況愈下」。

在這場橫跨科技、傳媒、政治與外資金權的複雜博弈中，華納兄弟收購案早已超越單純的商業併購，成為多方勢力角逐影響力的縮影。一方面，「串流一哥」Netflix憑藉其龐大用戶基礎與資金，試圖通過收購奠定其在串流時代不可動搖的霸主地位；埃利森父子則以派拉蒙為支點，串聯中東主權資本與華府政治人脈，構築了一個跨越財務與政治雙重層面的進攻聯盟，試圖在串流時代建立新的「傳媒帝國」。

家族和商業利益，白宮的態度，司法部和外國投資委員會的審查尺度乃至潛在的國會聽證，都為這場交易蒙上了濃厚的不確定性。Netflix與派拉蒙的這場鬥爭，恐怕將變得十分漫長。