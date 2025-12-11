派拉蒙阻Netflix收購案　特朗普：不排除介入　華納兄弟須出售CNN

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月10日表示不排除介入，甚至有可能參與收購華納兄弟的決策，還用命令式口吻促請華納兄弟「必須賣掉美國有線電視新聞網（CNN）」。



美媒報道，特朗普在白宮會見傳媒時被問及，近期網上影視串流平台Netflix宣布收購華納兄弟，以及派拉蒙天空之舞娛樂公司（Paramount Skydance，下稱派拉蒙）也宣布收購華納兄弟的爭議，稱「我沒有參與此事，我可能會參與，也可能參與決策過程，這要看情況，有幾家不錯的公司正在競標」。

圖為攝於2025年12月8日的插圖，當中可見派拉蒙（Paramount）、Netflix和華納兄弟（Warner Bros）的標誌。（Reuters）

特朗普還進一步批評擁有CNN業務的華納兄弟，形容華納兄弟的領導層是「恥辱」，並呼籲出售CNN。

網上影視串流平台Netflix上周五宣布以827億美元（約6434億港元）收購擁有CNN的華納兄弟的部份影視業務，不過中途卻遭派拉蒙天空之舞娛樂公司（Paramount Skydance，下稱派拉蒙）宣布以1,084億美元（約8434億港元）試圖全面買下華納兄弟，這一行為被市場視為「敵意收購」（Hostile Bid）。

華納兄弟事後回應確認收到派拉蒙的收購要約，但會詳細考慮和審查，將在未來10日內向股東傳達董事會有關派拉蒙收購的建議，但公司董事會補充，「並未改變其早前對與Netflix達成協議的建議」。