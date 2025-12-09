派拉蒙圖阻Netflix交易案　提出1084億美元敵意收購華納兄弟

影音串流巨頭Netflix擬收購華納兄弟探索（Warner Bros Discovery，WBD）旗下製片廠，以及串流部門HBOMax，但交易案或被攔截。派拉蒙天舞（Paramount Skydance）於12月8日提出，以每股30美元、合計作價1,084億美元，全現金收購WBD所有已發行股份，被市場視為「敵意收購」（Hostile Bid）。



圖為2025年11月18日，位於美國加州的Warner Bros. studios水塔。（Reuters）

路透社報道，Netflix上周公布，以720億美元達成收購WBD旗下製片廠與串流資產的協議，將使全球最大兩家串流平台結合，進一步鞏固Netflix的主導地位。

不過，Netflix的交易案引發反壟斷質疑。美國兩黨國會議員，包括共和黨眾議員伊薩（Darrell Issa）與民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）批評，一旦交易落實，將創造一個擁有4.5億用戶的串流巨霸，進而傷害消費者。美國總統特朗普（Donlad Tump，又譯川普）7日也稱，「這是龐大的市佔率，毫無疑問，這可能會是個問題」，他補充說：「我將參與這項決定。」

至於派拉蒙則力圖收購整體WBD，包括該公司旗下的美國有線電視新聞台（CNN）以及TNT Sports。路透社報道，派拉蒙的最新競價，試圖破壞Netflix的交易，以求打造一個更具主導地位的媒體巨頭。

2025年12月8日，派拉蒙天舞（Paramount Skydance）行政總裁David Ellison在紐約證券交易所（NYSE）受訪後離開。（Reuters）

資料顯示，派拉蒙天舞的要約，獲得現任行政總裁David Ellison的家族，與私募股權公司紅鳥資本（RedBird Capital）的股權融資，以及美國銀行、花旗銀行與阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）的540億美元債務承諾。而David Ellison的父親為甲骨文（Oracle）公司創辦人之一艾利森（Larry Ellison）。