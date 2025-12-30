2025回顧｜中美十年來最動盪的一年　關稅戰最終返回原點？

「特朗普上台彷彿已經很久，其實不過是今年的事。」回顧2025年，香港城市大學公共及國際事務系教授、中美關係專家曾敬涵如此感慨。



在特朗普第二任期的不確定氛圍下，有學者認為今年可說是中美關係十年來最動盪的一年。關稅戰導致雙邊關係如過山車般起伏，稀土出口與晶片禁運政策搖擺不定，而DeepSeek的崛起，標誌着兩國科技戰進一步白熱化。在此起彼伏的明爭暗鬥中，台灣問題卻如「房間裏的大象」，在雙方罕見的沉默中，似乎形成某種默契。



《香港01》訪問中美兩位專家，解讀今年雙邊關係的邏輯、戰略考量與未來競爭焦點。



中美貿易戰：誰勝誰負？

特朗普今年上任不足3個月，就在白宮召開記者會，公布對全球貿易夥伴徵收10%的基準關稅，同時對特定國家加徵更高稅率（如中國34%、歐盟20%、台灣32%）。而這些所謂「解放日」關稅，在中美新一輪關稅戰中一度飆升至125%以上。

香港大學當代中國與世界研究中心（CCCW）學者蒲瑪俐（Mallie Prytherch）指出，2025年可被視為中美關係十年來最動盪的一年。到了年底，中美在芬太尼問題上達成合作，農產品採購增加，關稅被推遲，稀土管制也已解除。她說：「歷經曲折，兩國似乎回到了2025年1月的原點。」

香港大學當代中國與世界研究中心（CCCW）總監助理蒲瑪俐（Mallie Prytherch）指出，中美在新一輪衝突中歷經曲折，但最終兩國似乎回到了2025年1月的原點。（受訪者供圖）

但她強調，真正的區別在於雙方對關係的「定調」，她解釋：「年初的基調是『不信任』，如今則被定義為『可控、甚至具建設性的夥伴關係』。」

曾敬涵則認為，隨着中國從低端製造轉向高附加值產業，兩國原本互補的貿易關係逐漸演變為競爭，摩擦難以避免。但他指出，相比特朗普第一任期，中國應對貿易戰「明顯更成熟、更有底氣」，這背後是兩國實力平衡的變化。

特朗普重提G2成今年最大意外？

這一變化也反映在特朗普重提「G2」（兩國集團）概念。曾敬涵稱，這可能是2025年外交上最大的意外之一。

他回顧，小布殊（George W. Bush）政府時期美方單方面提出G2時雙方實力懸殊；2008年金融危機後，中國因不願為西方買單而拒絕；2013年中國倡議「新型大國關係」卻遭美方冷遇。因此，特朗普此時提及G2，象徵意義重大——「這可能是美國總統首次承認中國更平等的地位，某種程度上將其大國地位合法化。」

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

然而，這不意味着美國政界接受與中國平起平坐，甚至特朗普本人是否真心認同也有待商榷。曾敬涵分析，特朗普或許只是追求媒體轟動，未必理解「G2」的歷史與信號含義，因此中方未積極回應也在情理之中。

蒲瑪俐表示，特朗普眼中的G2是尋找分擔全球成本的夥伴，「但中國不喜歡這種框架……北京不願在美國規則下承擔過多責任。」

台灣問題：「不談最好」

在台灣問題上，蒲瑪俐表示，特朗普的關注度遠低於歷任總統。在其「美國優先」戰略下，台灣與歐洲、中國等議題同樣被邊緣化，這正是中方所樂見的。

2025年兩國領導人五次直接互動中，三次通話明確談及台灣，且多由中方主動將之列為核心議題。但在正式會晤中，雙方卻似有意避開。

10月釜山「習特會」後，特朗普對記者稱「台灣完全沒被提及」，強調談判聚焦關稅、稀土等經貿議題。中方新聞稿同樣未提台灣，外媒視為不尋常——以往北京常藉此重申反對「台獨」與對台軍售。

曾敬涵指出：「對雙方而言，不談最好……你談的話怎麼談」，若特朗普以談論俄烏或加沙的風格談台灣，北京必難接受。他分析，特朗普公開場合低調處理台灣，但私下軍售等支持仍在進行，「這其實是刻意降調，在他的人設範圍內已算做得不錯。」

這張2025年8月19日拍攝的設計圖片中，可以看到晶片生產商英特爾（Intel）的處理器和美國國旗。（Reuters）

AI戰場：先修路還是先造車？

至於AI人工智能領域方面，曾敬涵以「修路」與「造車」比喻中美兩種發展模式：美國重基礎設施，大力建設數據中心，賭未來算力需求；中國則側重應用，聚焦現有條件下如何讓技術落地。 蒲瑪俐一語總結：「美國追求通用人工智能（AGI），中國公司想賺錢。」

兩種模式本無高下，但美國市場已開始擔憂人工智能泡沫。曾敬涵反問：「如果未來沒那麼多車，修好的高速公路怎麼辦？」

蒲瑪俐補充，特朗普近期放寬對華出口英偉達H200晶片，實質助中國建設AI數據中心與實驗室，「華府政策圈幾乎無法理解此舉」。「這將大幅削弱美國在算力上的優勢」——她直言，特朗普可能視之為商業交易，意在防止中國脫離美國供應鏈，但卻未意識到中國已決心擺脫技術依賴、實現自主。

中美關係・中美貿易・中美貿易戰・中美晶片戰：2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

2026年中美走向如何？

展望明年，曾敬涵指出，中美摩擦根源在於中國向高端製造轉型。「過去高低端互補，如今競爭直接且激烈。」他認為，在西方接受中國進入高端領域前，「不斷摩擦」將成中美關係新常態。

蒲瑪俐則指，儘管2026年兩國領導人可能會有四場潛在的會面，但結構性風險依然嚴峻。她說：「美國明年最焦慮的是稀土供應，一旦受限，美國汽車工業可能數月內停擺，嚴重影響特朗普的藍領選民，成為政府防禦重點。」

最後，曾敬涵強調，2026年最大的風險不在直接對抗，而在於「第三方」因素——尤其是日本或台灣內部勢力。他解釋，雖然中美似有默契，但若第三方激怒中國導致反應，可能將美國捲入，「這是兩國最需管控的變數。」