2025回顧｜中美貿易戰如「過山車」起跌　半導體VS稀土終平分秋色

2025年對中美兩國而言，相信是殊不平靜的一年。自美國總統特朗普（Donald Trump）二度入主白宮以來，他不但對中國瘋狂大加關稅，還在AI、半導體等領域對中國不斷施壓；而中國對此未有如其他國家般示弱「妥協跪低」，反而大打「稀土牌」讓美方一籌莫展，更不得不坐下來與中方談判。



然而，在新一輪的中美角力下，雙方關係儘管維持總體穩定，惟兩國紛爭仍遠未有解決緩和的跡象，如今只不過是被雙方按下「暫停鍵」，將問題留待明年再作打算。



今年2月1日，特朗普展開第二任期不久便簽署行政命令，對所有進口自中國的商品，美國將在現有關稅基礎上加徵10%的關稅，正式打響了中美貿易戰的「新一章」。

其後兩個月，特朗普再連番出手向中方不斷加徵關稅，包括在4月份對美國100多個貿易夥伴徵收「對等關稅」措施，中方這段期間堅決採取反制措施，包括向美方加徵關稅、對釤、釓、鋱、鏑等關鍵金屬實施出口管制、將美國企業列入管控名單及不可靠實體清單等，以及在世貿組織爭端解決機制發起起訴等。針對中方的強硬態度，美國一度表示對華徵收高達245%的關稅。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

面對美方的瘋狂關稅打壓，中國外交部指出「已多次闡明在關稅問題上的嚴正立場，這場關稅戰是美方發起的，中方採取必要的反制措施，是為了維護自身的正當權益和國際公平正義，完全合理合法。關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也絕不怕打。」之後，財政部、國務院關稅稅則委員會再宣布將美國加徵關稅稅率由84%提高至125%，並且將不再理會美方的「關稅數字遊戲」。

5月，美中兩國宣布各派代表前往瑞士進行貿易談判並發布聯合聲明，美國將部份關稅暫停實施，中方亦作出相似安排。翌月，美中在倫敦經貿磋商達成共識，中方允許稀土磁鐵出口至美國公司，而美方允許中國留學生獲取簽證，不過美國對華55%的關稅保持不變。中美雙方的瘋狂關稅大戰，至此終迎來短暫的喘息機會。

直至10月上旬，中美貿易爭端再次急劇升級。先是中國商務部宣布加強稀土等關鍵物項出口管制，適用範圍涵蓋全球，引發美國強烈反彈。其後，特朗普宣佈11月1日起對中國商品追加100%關稅以及增強軟體出口管制，以回應中國此前增強稀土出口管制。

中國商務部10月宣布加強稀土等關鍵物項出口管制，適用範圍涵蓋全球，引發美國強烈反彈。(Reuters)

不過，這次爭端很快便得到平息。10月30日，國家主席習近平與特朗普在韓國釜山舉行會晤，中美雙方其後宣布在經過數月競鬥和多輪貿易談判後，雙方均對會晤中達成的共識表示滿意。白宮稱為美國人民帶來了「歷史性勝利」，中方則表示磋商「取得積極成果」。

中國滿足了部分核心關切，美國同意將與芬太尼相關的20%關稅減半，且暫緩實施針對中國高科技企業的升級管制，為期一年。該計劃原本擴大了受制裁中企名單，限制其獲得美國高科技產品，尤其是可用於提升軍事能力的技術。此外，美方暫停實施針對中國海事、物流和造船業的301條款調查，同樣為期一年。

美方也得到了一些想要的，包括中方同意暫停對稀土相關產品與技術的升級管控，為期一年；中國將加強合作，打擊芬太尼及其前體化學品流入美國，而且中國承諾在今年最後兩個月至少採購1200萬噸美國大豆，並在未來三年每年購買至少2500萬噸; 中方暫停對美國農產品徵收的部分報復性關稅。

2025年10月30日，習近平與特朗普會晤，白宮31日發放會談現場的相片（白宮網站）

有分析認為，中美雙方皆深明全面脫鉤或激烈對抗的代價，是任何一方都難以承受的。美國克里斯多福紐波特大學（Christopher Newport University）政治學副教授孫太一向媒體表示：「中美之間已經進入一種新的被迫共生狀態。 雙方都明白，假如完全脫鉤或者全面對抗，成本會高得無法承受。 」

半導體VS稀土 中美的「籌碼對決」

要數今年的中美角力，最矚目的可能是雙方的「籌碼對決」。中國強硬地打出了「稀土管制」的反制重拳，相關的管制措施不單是針對向美國出口，更是意在阻止世界各國所有與中國稀土相關的產品或元件進入美國，冀徹底卡住美國的經濟或製造業的命門。

雖然西方正開始大舉投資以降低對中國稀土的依賴，惟美國目前幾乎沒有能力快速提升稀土的產能。惠譽集團旗下國家風險與產業分析公司BMI的大宗商品部門負責人Sabrin Chowdhury表示，美國要建立完全獨立的稀土磁體及其他稀土材料供應鏈，可能需要10年時間。

有分析指，美國要建立完全獨立的稀土磁體及其他稀土材料供應鏈，可能需要10年時間。圖為美國加州位於芒廷帕斯（Mountain Pass）MP Materials旗下的稀土礦。（Reuters）

至於美國，則手握半導體的「王牌」，利用出口管制試圖鎖死中國獲取先進製程晶片與AI技術的管道。這場對決標誌着中美科技戰已從單向的技術封鎖，演變為雙向且對等的戰略產業鏈絞殺。半導體與稀土這兩個砝碼可說是旗鼓相當，以至雙方的角力一時間難分勝負。

AI競爭進入白熱化階段

另一個主要角力的「戰場」，則是在AI人工智能方面。年初，中國杭州AI初創公司深度求索推出的機器人聊天產品DeepSeek，其功能和聲稱的低開發成本震撼了矽谷以及包括OpenAI在內的競爭對手，並讓外界對美國在人工智能領域的主導地位提出了前所未有的質疑聲音，並引發美國資本市場震盪。

面對中國的來勢洶洶，特朗普政府上月簽署 「創世紀計劃」（Genesis Mission）行政命令，希望國家以 「舉國體制」 押注未來的戰略宣言。相關計劃打算通過 「數據 + 算力 + AI」 的「組合拳」，在硬科技領域形成 「代際優勢」：例如在關鍵材料領域，美國可藉助 AI 快速研發出用於新能源汽車的高容量電池材料、用於航空發動機的耐高温合金，壟斷全球高端製造業供應鏈。

這張於2025年1月29日拍攝的插圖中，可以看到英偉達（Nvidia）標誌以及美國和中國國旗。（Reuters）

更關鍵的是，計劃要求270天內展示初步成果、9個月內形成科研閉環，這種 「戰時速度」 將進一步拉大美國與其他國家的差距，鞏固其 「全球科技領導者」 地位。有分析更認為，其野心之宏大、佈局之深遠，對全球科技競爭格局也將產生顛覆性影響，中美AI競爭勢將進入「冷戰」階段。因為這場競賽，不僅關乎技術，更是未來全球秩序的塑造。

中美關係進化至「G2對決」階段

當前，中美之間的角力雖然仍未分高下，但已可見中國與美國在國際舞台上的平起平坐。特朗普的關稅戰雖然對習近平推動中國經濟增長與科技發展的議程帶來了挑戰，但也無意中讓中國有展示經濟實力的機會。當多數國家對特朗普屈服時，中國以自己的方式採取了反擊，直到對手在談判桌前同意休戰。

至12月中旬，特朗普和習近平全年已有4次通電話、1次會晤；雙方經貿團隊則共舉行了5輪磋商，地點遍及日內瓦、倫敦、斯德哥爾摩、馬德里、吉隆坡。經貿相關的主要議題，經10月底釜山會晤達成較大範圍的協議，也更穩定延長了雙方的關稅戰停火期。

展望2026年，雖然美中關稅戰暫時休兵，惟雙邊關係依然存在不少隱憂和變數。尤其是明年美國將迎來中期選舉，加上預計有4場潛在的習特會，兩國最終的關係走向值得外界密切關注。