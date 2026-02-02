高市早苗力挺日元貶值遭炮轟　經濟師分析：想用外匯盈餘補貼減稅

距離2月8日的日本眾院選舉還有一週，首相高市早苗發言支持日元貶值，反對黨炮轟她「干預日元」匯率，沒有考慮到日本民生，忘了日本選民面對物價高漲的一大理由是日元走低。高市周日（2月1日）在社交媒體發文指部分媒體誤解她有關日元幣值的談話，稱自己「並非強調日元貶值的利好」。



高市去年10月上台後，在財政緊繃中推出大膽的財政預算，使得日元幣值進一步下滑。她1月31日在神奈川縣川崎市拉票談及日元匯率，說明低日元給日本帶來的種種好處。

自民黨總裁兼首相高市早苗於2026年1月31日在日本神奈川縣東京南部發表競選演說，為2月8日舉行的日本眾議院選舉造勢。（GettyImages）

她指出，以前民主黨（立憲民主黨的前稱）執政期，日元非常強勢，幣值升至70日元兑1美元的水平。那時日本生產的產品賣不出去，許多日本企業湧向海外，導致日本產業空洞化，失業率居高不下。

她說：

如今雖因日元貶值遭人詬病，但對出口產業卻是重大機遇。無論是食品銷售還是汽車產業，儘管面臨美國關稅壁壘，日元貶值卻起到緩衝作用。這實在幫了大忙。再說，日元疲軟的另一個好處是外匯特別賬戶，我們目前對賬戶管理非常滿意。

高市的言論讓反對黨聯盟「中道改革聯盟」聯合主席野田佳彥如獲至寶。野田抨擊高市「口口聲聲說日元走低好，只在乎出口導向型企業和政府的盈利，卻忽略了廣大民眾的感受。日元貶值會推高進口物品價格，意味着民眾的生活更加艱難。誰會在人民喊家計難以維持時對日元高漲高興？再說，中小企業也不會因為（進口）原材料價格上漲而歡呼」。

日本輿論指出，首相公開評價日元幣值實屬罕見，等同貨幣干預，並指這番言論正如她的涉台言論激怒北京一樣。日本物價上漲對民眾的負面影響巨大，而高市的言論凸顯她偏離民意，缺乏同理心。

【延伸閲讀】日媒民調：高市早苗內閣支持率高企 逾半民眾認為台灣有事論適當（點擊放大瀏覽）：

+ 14

經濟師：高市話中有話 有政策方面考量

野村綜合研究所執行經濟師木內隆秀認為，日元貶值和債券價格下跌將導致利率上升，會對民眾的生活產生負面影響，並可能削弱價格管制等經濟措施的有效性。

不過，他猜測高市話中有話，有政策方面的考量：

如果日元持續貶值，外匯特別賬戶的盈餘增加，就可以作為降低消費稅的資金來源。不過，要將盈餘用作資金來源，還須將美國國債和其他債券兑換成日元。

他預測，高市未來可能須考慮日元貶值和債券價格下跌帶來的影響，而且她可能在選後調整之前的積極財政政策。

高市社媒發文解釋：未強調日元貶值的利好

在談話被批評後，高市周日在社媒平台X發文解釋。她說，自己並非主張日元升值或貶值孰優孰劣，而是針對「希望建構能應對匯率波動的經濟結構」發表看法，並強調為增強日本「供給能力」而進行國內投資的必要性。

關於包括日元匯率在內的金融市場動向，她表明政府始終密切關注，但改口稱：

作為首相，我原則上不作具體評論。

【延伸閲讀】中日關係｜高市早苗政權下 不安的中國留學生正紛紛「逃離」日本（點擊放大瀏覽）

+ 5

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】