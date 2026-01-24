日本國會2月大選　高市早苗繼子退選　憂被指「世襲」拖累自民黨

日本眾議院計劃2月8日舉行選舉，原本宣布參選福井縣第2選區的41歲現任福井縣議員、高市早苗繼子山本建，1月24日（周六）表示因擔心被指「世襲」會對自民黨造成影響，決定放棄眾議員競選。



讀賣新聞報道，山本健在當天記者會上表示，「對世襲繼承的批評不可避免，考慮到這會對整個黨造成的影響，我認為應該推遲參選。」

自民黨總部此前22日駁回福井縣支部要求正式支持山本健的請求，轉而支持計劃以獨立候選人身分參選的51歲前縣議員齊木武志。

時事通信社報道稱，山本建原於23日宣布以獨立候選人身份參選，但隨後接到自民黨幹事長鈴木俊一和競選委員會主席古屋敬二的電話，他們勸山本建重新考慮，擔心對世襲繼承的批評可能會影響整體形勢，使得山本建最終決定取消參選。

山本健表示：「我逐漸意識到我的存在可能拖累了黨的發展，所以才做出這個決定。我只能說，我感到很沮喪。」他亦表示，已透過電郵告知父親自己不參選的決定，但強調沒有針對此事與高市早苗等人討論。