SpaceX與xAI合併　Elon Musk「超級公司」大計摩拳擦掌｜新聞背後

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）主導的太空探索技術公司（SpaceX）與其人工智能新創公司xAI 合併，創建估值達1.25萬億美元（約9.75萬億港元）的巨無霸企業，這項交易數字背後是馬斯克遠大的抱負，意圖將「意識之光延伸至星辰」。然而，這筆交易也存在一些疑問，例如它是否對SpaceX的其他股東有利，以及背後的技術前提能否成功。



馬斯克為甚麼要將火箭和人工智能連結起來？

對馬斯克來説，這項交易的關鍵理由之一是將資料中心送入太空。他認為，當前AI發展過度依賴能耗驚人的地面數據中心，解決方案是發射多達100萬顆衛星至軌道，組成龐大的太陽能供電太空數據中心群，年增100吉瓦AI算力（當前全球數據中心總容量約59吉瓦）。

當前的美國登月計畫，馬斯克（Elon Musk）提出了星艦HLS著陸器，私心很重，這是一個對SpaceX最有利的計畫，而不是一個對於美國載人登月最有利的計畫。（圖片來源：SpaceX）

xAi需要SpaceX 的資金支持嗎？

xAI去年花費高達130億美元，且不像其他AI巨頭擁有現金流業務支持其科研競賽。合併後，xAI可憑藉SpaceX穩健的財務表現（去年營收約150億至160億美元，盈利約80億美元）與極強的投資吸引力，獲得更充裕的資金與投資人通道，以應對動輒數千億美元的AI軍備競賽。

SpaceX的股東怎麼看？

支持者視此為將最先進的AI「大腦」與最先進的太空硬體「軀體」結合，創造垂直整合的創新引擎，長遠潛力巨大。然而，批評者擔心，併入仍在巨額虧損的xAI（及其附帶的社交媒體平台X）將一夜間改變SpaceX原本清晰的財務狀況與業務敘事，增加監管與政治風險，可能影響其估值與未來的公開上市計劃。

2025年10月12日，全球首富馬斯克（Elon Musk）在其X平台上表示，xAI旗下的巨硬（Macrohard）計劃將帶來巨大和深遠的影響，目標是成為能做任何事的公司。馬斯克暗示，雖然巨硬不會直接生產商品，但亦有機會像蘋果（Apple）透過代工生產手機一樣間接達成。（X@elonmusk）

Tesla會與SpaceX合併嗎？

分析師認為，馬斯克旨在逐步掌控整個AI生態系，最終創建一個讓投資者能「一步到位」投資其所有未來事業的終極平台。鑑於特斯拉與合併後的SpaceX-xAI實體當前估值均約為1.25萬億美元，時機正趨成熟。有投資者斷言，創建一家價值數萬億美元的超級公司，正是馬斯克的行事風格，這很可能發生。