SpaceX與xAI合併 Elon Musk「超級公司」大計摩拳擦掌｜新聞背後
撰文：韓學敏
出版：更新：
億萬富豪馬斯克（Elon Musk）主導的太空探索技術公司（SpaceX）與其人工智能新創公司xAI 合併，創建估值達1.25萬億美元（約9.75萬億港元）的巨無霸企業，這項交易數字背後是馬斯克遠大的抱負，意圖將「意識之光延伸至星辰」。然而，這筆交易也存在一些疑問，例如它是否對SpaceX的其他股東有利，以及背後的技術前提能否成功。
馬斯克為甚麼要將火箭和人工智能連結起來？
對馬斯克來説，這項交易的關鍵理由之一是將資料中心送入太空。他認為，當前AI發展過度依賴能耗驚人的地面數據中心，解決方案是發射多達100萬顆衛星至軌道，組成龐大的太陽能供電太空數據中心群，年增100吉瓦AI算力（當前全球數據中心總容量約59吉瓦）。
xAi需要SpaceX 的資金支持嗎？
xAI去年花費高達130億美元，且不像其他AI巨頭擁有現金流業務支持其科研競賽。合併後，xAI可憑藉SpaceX穩健的財務表現（去年營收約150億至160億美元，盈利約80億美元）與極強的投資吸引力，獲得更充裕的資金與投資人通道，以應對動輒數千億美元的AI軍備競賽。
SpaceX的股東怎麼看？
支持者視此為將最先進的AI「大腦」與最先進的太空硬體「軀體」結合，創造垂直整合的創新引擎，長遠潛力巨大。然而，批評者擔心，併入仍在巨額虧損的xAI（及其附帶的社交媒體平台X）將一夜間改變SpaceX原本清晰的財務狀況與業務敘事，增加監管與政治風險，可能影響其估值與未來的公開上市計劃。
Tesla會與SpaceX合併嗎？
分析師認為，馬斯克旨在逐步掌控整個AI生態系，最終創建一個讓投資者能「一步到位」投資其所有未來事業的終極平台。鑑於特斯拉與合併後的SpaceX-xAI實體當前估值均約為1.25萬億美元，時機正趨成熟。有投資者斷言，創建一家價值數萬億美元的超級公司，正是馬斯克的行事風格，這很可能發生。
馬斯克感嘆「金錢買不到幸福」 帖子瀏覽量兩天破億馬斯克身家升至6.6萬億卻嘆「錢買不到幸福」 財經大佬加入討論愛潑斯坦案│ 馬斯克弟弟名字出現140次 已辭去火人節董事會職務Spacex與xAI合併後估值1.25萬億美元 馬斯克身家有望破8千億美元