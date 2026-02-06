愛潑斯坦案│ 馬斯克弟弟名字出現140次 已辭去火人節董事會職務

美國司法部1月30日公布最新一批淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）文件，包括300萬頁文檔、近20萬份圖片及影片資料。其中億萬富豪馬斯克（Elon Musk）弟弟金巴爾（Kimbal Musk）的名字在文件中出現140次。目前金巴爾已因捲入愛潑斯坦案辭去「火人節（Burning Man）」董事會的職務，其自2021年開始擔任該沙漠節的董事會成員。



《紐約郵報》（New York Post）報道，「火人節」社群在新一輪愛潑斯坦文件公開後，於RemoveKimbal.org網站上發表一封公開信，呼籲董事會就金巴爾的立場提供公開說明，並指出與愛潑斯坦交往與該組織的價值觀不符。

2018年5月9日，馬斯克（Elon Musk）弟弟金巴爾（Kimbal Musk）在紐約市Spring Studios舉行的《華爾街日報》「未來萬物」節上發表演說。（Getty）

信中寫道：「我們承認，被捲入愛潑斯坦案並不構成犯罪行為的證據。然而，與一名被定罪的性犯罪者存在有據可查的關聯模式，引發了人們對判斷力和價值觀的嚴重質疑，而火人節社群理應對此進行討論。」

「火人節」CEO古德爾（Marian Goodell）後於2月4日（周三）在發給一位藝術家的電子郵件中寫道：「我和金巴爾大約兩週前談過，他選擇不再繼續擔任董事會成員。他上周向董事會遞交了辭呈。」這位藝術家此前因金巴爾與愛潑斯坦的關係，要求撤回其作品在內華達州火人節的資助申請。