馬斯克身家升至6.6萬億卻嘆「錢買不到幸福」　財經大佬加入討論

財富（Fortune）雜誌2月6日報道，馬斯克（Elon Musk）淨資產本周飆升至8520億美元（約6.6萬億港元），創歷史新高。這主要得益於他旗下兩家公司SpaceX和xAI合併，合併後公司料於今年稍晚進行IPO。然而，即便坐擁鉅額財富，馬克斯似乎不認為銀行帳戶內的錢能轉化為個人滿足感。



馬斯克本周在X上發文稱「誰說『金錢買不到幸福』，誰就真的理解這是什麼意思」，該文獲逾9600萬次瀏覽量，引發廣泛關注。

對沖基金億萬富翁阿克曼（Bill Ackman）向馬斯克提出一些中肯的建議，敦促他更多地關注慈善事業和更廣闊的視野，「很多快樂來自幫助他人，你已幫助數以百萬人，有天更可能達到數以十億人，你只需要好好意識到你為這麼多人所做的一切。」

他也暗示馬斯克應找個長期伴侶安定下來。馬斯克與4位不同的女性育有14個孩子。「幸福也可以來自與真正特別的人建立長期關係。是時候找到那個能陪伴你一生的人了。一點個人看法。」阿克曼說。

億萬富翁投資者庫班（Mark Cuban）則認為財富與幸福聯繫並非非黑即白，他表示「若果你在貧窮時感到快樂，那麼致富後你會無比快樂。若果你在貧窮時感到痛苦，那麼致富後你依然會感到痛苦，只是經濟壓力會小很多。」

2026年1月22日，馬斯克（Elon Musk）出席達沃斯論壇。（Reuters）

研究：金錢是否能買到幸福？

研究人員長期以來一直試圖回答一個古老的問題：金錢是否能買到幸福——而答案比簡單的「是」或「否」要複雜得多。

普林斯頓大學2010年研究發現，日常情緒中的幸福感隨收入增加而提高，年收入逾7.5萬美元（約58.6萬港元）後趨於平穩。

賓夕凡尼亞州大學華頓商學院近期研究使結論複雜化，表明雖多數人收入越高幸福感越強，但對於那些原本就不快樂的人來說，一旦年收入達到約10萬美元（約78萬港元），幸福感的提升就會趨於平緩。例外情況是經濟富裕卻不快樂的人，例如，如果你富有卻痛苦不堪，更多的錢也無濟於事。