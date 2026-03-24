伊朗戰爭｜美國彈藥消耗巨大　數據揭首12日戰事即燒近900億元

中東局勢持續惡化，美國與以色列對伊朗發動的打擊已進入第四周。美國國防部在開戰後的第一周因國會壓力公布了戰事開銷，證實美國在對伊朗的首6日打擊中耗費了113億美元（約885億港元），但聲稱出於「作戰安全」考量而未有詳盡公開彈藥消耗數量等細節，此後亦未有再披露戰事開銷。



彈藥 + 戰損 +營運支援成本 = ？

美國戰略與國際研究中心（CSIS）基於國防部發布報告的數據，以及多方查證後刊出分析文章指，美國在對伊朗行動的首6日中，總計發射4,145枚導彈，累計成本高達127億美元（約995億港元），而經國防部報告分析，預測美國首12日（即截至3月12日）的累計成本就來到165億美元（約1,293億港元）。

文章提出，國防部聲稱所謂113億美元的成本，僅是開戰首6日中消耗的各類武器彈藥價錢，如果加上美軍價值14億美元（約109億港元）的戰損與高達2650萬美元（約2.07億港元）的營運與支援成本，就會將首6日中的累計成本推高至127億美元。

開戰成本或按日增加約5億美元

美國的作戰策略令戰事首數天的開銷遠高於之後幾天，例如，美軍最初大量使用地面攻擊導彈，旨在迅速取得空中優勢，而隨着伊朗防空系統被削弱，美軍飛機得以更接近目標，因此得以進入所謂可以使用低成本彈藥的「彈藥轉換點（point of munitions transition）」。這使得美國的每日成本呈現下降趨勢，但總體的累計成本仍逐日攀升。

由於國防部僅持續對外發布有限的作戰資訊，例如在社交平台發布部署多少軍事設施等大致訊息，令開戰第7日至12日的詳細成本難以被準確估計。不過，文章指出除非一方大幅改變戰略，或因外部事件而不得不調整對策，否則開戰成本將按日增加約5億美元。若按此增長幅度估計，即開戰首12日的165億美元加上每日增長5億美元的開支，那麼美國迄今（截至本周一）開支就有可能達到225億美元（約1,762億港元）。

戰斧導彈「幾乎見底」？

根據國防部發布擊中目標數量、攔截伊朗導彈以及無人機襲擊次數，加之查證傳媒報道分析後披露消耗彈藥類型以及數量，發現美國主要在開戰首6日中，主要使用7種已交付的關鍵彈藥，分別是用於襲擊伊朗的戰斧導彈（Tomahawk）、聯合防區外空對地導彈（JASSM）、精準打擊導彈（PrSM），以及用於防空的愛國者三型增程導彈（PAC－3 MSE）、標準－3與標準－6導彈、薩德（THAAD）。

《紐約時報》3月9日報道，伊朗發布照片顯示，在南部米納布（Minab）女子小學附近發現美國製造的導彈碎片，這些殘骸似乎來自2014年或之後生產的美國戰斧巡航導彈。（X@NewsForbiddenX）

在美國、以色列與伊朗爆發戰事之初，伊朗南部米納布（Minab）女子小學2月28日遭導彈空襲，造成至少175死。根據後續傳媒披露，釀禍的實為一枚造價高達350萬美元的戰斧導彈。

就以這款戰斧導彈為例，僅在開戰首6日，美國就發射319枚用於襲擊伊朗目標的戰斧導彈，價值約12億美元（約94億港元），而美軍部署在中東的驅逐艦的彈藥倉庫在這種消耗速度下「幾乎見底」。此外，美國在3日主要使用薩德來應對伊朗的無人機報復潮，消耗158枚裝載在薩德系統上的導彈，價值約20億美元（約157億港元）。