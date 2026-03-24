伊朗革命衛隊無懼特朗普通牒　英文喊話：You are fired！｜有片

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第25日之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月21日曾在網上發文威脅伊朗，要求伊朗48小時內重開霍爾木茲海峽，否則將摧毀其發電站。伊朗軍方發言人佐勒法加里（Ebrahim Zolfaghari）同日在一段影片中嘲諷特朗普，並告訴他：「你被解僱了。」這段話是特朗普過往在其電視節目《飛黃騰達》（The Apprentice）中的口頭禪。



伊朗革命衛隊發言人向特朗普喊話，指對方已被解僱了

據半島電視台報道，佐勒法加里在一段影片中表示：「奉至仁至慈的真主之名。敵軍，那些寧願逃跑也不願堅守陣地的傢伙，那些屢戰屢敗的傢伙，那些把該地區的穆斯林人民當作人肉盾牌，在他們每一個人心中都充滿恐懼的傢伙，都該受到懲罰。」

佐勒法加里指：「直到我們發動打擊的那一刻到來，讓他們在衝擊到來之前就消除恐懼。這是對任何惡意威脅我們人民安全的敵人的應有懲罰。」

佐勒法加里最後強調：「嘿，特朗普，你被解雇了。你肯定對這句話很熟悉。感謝你對此事的關注。(Hey Trump, you are fired! You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter） 以上來自卡塔姆·安比亞中央總部（Khatam al-Anbiya Central Headquarters）。」

「你被解僱了」這句說話是特朗普過往在電視節目《飛黃騰達》中的口頭禪，而「感謝你對此事的關注」則是特朗普在其Truth Social發文時結尾用的一句話。