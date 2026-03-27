伊朗戰爭快滿月　美智庫：美軍戰備損耗或高達227億｜新聞背後

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第28日之際，據《華爾街日報》報道，美國和以色列開始對伊朗境內數千個目標進行打擊以來，據美國企業研究所（American Enterprise Institute）的麥卡斯克（Elaine McCusker）稱，戰爭頭三週的軍事裝備損失和補充費用或高達14至29億美元（約110至227億港元）。



據報道，自從美國和以色列開始對伊朗境內數千個目標進行軍事打擊以來，價值數十億美元的精密軍事裝備已嚴重損毀。地面上的大部分損失是由伊朗的彈道導彈和無人機造成。

麥卡斯克曾在特朗普（Donald Trump，又譯川普）首個總統任期內擔任國防部的高級預算官員，她一直在追蹤這場戰爭的成本。較高估算數字的29億美元（約227億港元）包括對卡塔爾境內美國空軍基地內一座雷達的損壞。

科威特友軍錯誤擊落3架美軍F-15戰機

3月1日，一架科威特F/A-18「大黃蜂」（F/A-18 Hornet）戰機誤擊了三架美國F-15E「打擊鷹」（F-15E Strike Eagles）戰機。當時機上六名機組人員全部及時安全彈射。如今，一架新型F-15的造價約為1億美元（約7.8億港元）。

2026年1月7日，英國雷肯希斯（Lakenheath），圖為一架美軍F-15戰鬥機在米爾登霍爾的雷肯希斯皇家空軍基地（Royal Air Force Lakenheath）滑行。（Getty）

3月19日，一架美國F-35A「閃電II」（F-35A Lightning II）隱形戰機在美軍中東基地緊急迫降，機師情況穩定。伊朗軍方其後發片聲稱擊中該F-35A戰機。一架F-35A的造價約為8250萬美元（約6.5億港元）。

3月12日，一架美國空軍KC-135「同溫層加油機」（KC-135 Stratotanker）在伊拉克上空與另一架KC-135相撞後墜毀，機上六名機組人員全數罹難。此外，在伊朗對沙特阿拉伯蘇丹王子空軍基地的導彈襲擊中，另有五架KC-135受損。受損軍機目前正在維修中。

2021年8月27日，西班牙莫龍德拉弗龍特拉（Moron de la Frontera），圖為一架美國空軍波音KC-135加油機在莫龍空軍基地（Morón Air Base）滑行。（Reuters）

據報道，波音公司自1960年代以來就未生產過KC-135，因此美國空軍很可能會用KC-46「飛馬」加油機來取代這架失事軍機。 KC-46「飛馬」加油機基於改裝後的767客機打造，單價約1.65億美元（約13億港元）。

自戰爭爆發以來，已有十幾架MQ-9「死神」無人機（MQ-9 Reaper drones）已報廢。其中至少8架被伊朗導彈擊落，3架在地面被伊朗導彈摧毀，還有1架被波斯灣國家誤擊。此外，還有一些「死神」無人機受損。美國空軍使用的MQ-9無人機每架造價至少1,600萬美元（約1.25億港元），目前通用原子公司已停產。美國與盟友正生產新型的MQ-9B「天空衛士」無人機（MQ-9B SkyGuardian drones），每架造價約3000萬美元（約2.35億港元）。

2025年6月18日，在巴黎航展期間，圖為美國空軍一架由通用原子公司製造的MQ-9「死神」無人機在勒布爾熱機場（Le Bourget Airport）的停機坪上展出。（Getty）

雖然「福特號」航空母艦（USS Ford）在戰鬥中並未受損，但3月12日艦上發生火災。火災源自主洗衣房，並蔓延至艦上其他區域，包括水兵的宿舍。目前，該航母停泊在希臘蘇達灣港口，將進行維修。

2022年10月9日，美國海軍航母「福特號」（USS Gerald R. Ford）與「福特號」航母打擊群在大西洋進行模擬海峽航行。（網絡圖片）

伊朗襲擊了位於約旦的薩德導彈防禦系統的一部分，AN/TPY-2雷達。該雷達用於追蹤彈道導彈，造價至少3億美元（約23.5億港元）。

2006年4月19日，圖為美軍AN/FPS-132：升級版預警雷達。（網絡圖片）

伊朗也攻擊了卡塔爾、阿聯酋、約旦、巴林、科威特和沙特阿拉伯的雷達、通訊和防空系統，其中包括損毀位於烏代德空軍基地（Al-Udeid Air Base）的AN/FPS-132預警雷達。該雷達可同時追蹤多個目標，造價約10億美元（約78億港元）。