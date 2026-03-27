美國臨時豁免制裁生效　印度近八年來首次購買伊朗液化石油氣

為應對伊朗戰爭引發的燃料短缺現象，印度石油公司（Indian Oil Corp.）近八年來首次從伊朗進口液化石油氣。這是美國本月初發布臨時豁免伊朗石油制裁後，印度首次恢復向伊朗購買能源，上一次購買是在2018年6月。



彭博社引述知情人士透露，該公司採購約43000噸丁烷與丙烷。這批貨物將與印度巴拉特石油公司（Bharat Petroleum Corp. Ltd.）及印度斯坦石油公司（Hindustan Petroleum Corp. Ltd.）等國營企業共享。

船舶追蹤數據Kpler 顯示，載運這批貨物的「海鳥號」（Sea Bird）預計周四（26日）抵達印度芒格洛爾港（Mangalore port）。該船3月17日通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）時曾發出前往中國的信號，隨後關閉應答器；數日後重新出現在阿拉伯海向東航行，而目的地卻顯示為相反方向的杜拜。

印度正面臨嚴峻的燃料短缺。該國約三分之二液化石油氣依賴進口，其中九成來自中東，須經由霍爾木茲海峽。今次採購的43,000噸貨量僅能滿足印度半日需求，短缺已迫使部份民眾改用柴火烹飪，並引發排隊搶購液化石油氣瓶的亂象。

2026年3月12日，印度民眾排長龍購買液化石油氣（Reuters）

當前印度正與伊朗進入談判最後階段，確保另外兩批液化石油氣貨物安全通過霍爾木茲海峡。另外兩艘船由印度巴拉特石油公司承包。