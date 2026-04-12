葡萄酒莊週末Fine dine體驗南澳洲生活：為一切美好的著迷

澳洲的三月踏入初秋，在這個周日，當地人來到阿德萊德市郊的酒莊，喝着葡萄美酒，在葡萄園包圍下享受着夏去秋至的清爽天氣。

Hentley Farm酒莊距離阿德萊德市中心約70公里，這裏的房子由1880年代的舊農舍及剪毛棚改建，牆上仍掛滿百年前的剪毛工筆記和羊毛分級，最古老的日期是1901年，如今變成品嘗葡萄酒的地方。



「你們都是第一次來南澳嗎？希望你們能有一次夢幻的體驗，南澳人對美食、美酒、一切美好的事物都非常著迷。」侍酒師Ashley為我們介紹着Hentley Farm葡萄酒莊的酒舍。

Ashley說，屋裏的鐘，時間永遠顯示着五點，因為「總是到了要喝酒的時間」。

為了製造出上盛的澳洲紅酒，酒莊「莊主」Keith Hentschke三十年前，帶着土壤地土在巴羅薩（Barossa）地區駕着車四處尋找，並於1997年覓得及買下這片土地及農舍。「這地方簡直完美。土壤條件恰到好處，獨特的紅土（Terra Rossa）覆蓋石灰，中間還流淌著一條小溪，那條溪就叫格林諾克溪（Greenock Creek）。」Keith指着眼前的葡萄樹田說。

在Hentley Farm目前種植四個品種的葡萄——Shiraz, Grenache, Cabernet Sauvignon, Zinfandel。

Keith Hentschke指，他們的酒莊是「單一地塊」（single block）的先驅，他們在開始種植葡萄株之初，在整片土地挖掘了約30個孔，給繪製出土壤分布圖，並將葡萄園劃分為多個小而均質的地塊。

所謂single block，即是每個地塊皆獨立進行管理、灌溉與採收，而這種精細化管理可確保葡萄酒獨一無二的風土展現及極度稀缺性，再混釀出小批次而獨特的葡萄酒。

葡萄酒在大型成熟橡木桶中陳釀，每個木桶都價值不菲。（毛詠琪攝）

Hentley Farm亦拼棄較濃、較高酒精度的澳洲風格去釀造Grenache，而轉向更輕盈、更明亮的Beaujolais或Pinot Noir風格，並在大型成熟橡木桶中陳釀。

Keith每年都要求釀酒師釀造一款獨一無二的混釀葡萄酒，並在阿德萊德中央藝術學院的年輕藝術家為他們設計瓶身。2021年他們憑藉着「Old Legend」Grenache葡萄酒贏得了享負盛名的Jimmy Watson獎盃。

除了品酒，為了提升整個酒莊體驗，Keith Hentschke還在酒莊內設有精緻餐飲體驗，以地道的農產品烹製時令菜式，每道菜皆以精選葡萄酒配搭，而且餐廳外望葡萄園景，為葡萄酒愛好者提供極優質、寫意的週末午餐體驗。