特朗普威脅摧毀伊朗卻TACO？專家：無牌可打　被迫接受停火協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅伊朗，若未能在美東時間7日晚間8時（本港時間8日上午8時）前達成協議、重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），將在「一夜之間」摧毀伊朗；但他在最後期限到達前宣布，在特定條件下同意暫停對伊朗的攻擊兩週。一名研究伊朗外交政策的專家認為，特朗普之所以被迫接受與伊朗達成停火協議，是因為「他手上沒有任何好的選項」。



華府智庫昆西研究所（Quincy Institute）執行副總裁帕爾西（Trita Parsi）接受半島電視台（Al-Jazeera）訪問時指出，若美國與以色列對伊朗爆發更大規模戰爭，將「摧毀特朗普的總統任期」。

昆西研究所（Quincy Institute）執行副總裁帕爾西（Trita Parsi）（GettyImages）

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帕爾西表示，特朗普在升高衝突上大放強硬言論，但區域內所有人都知道，如果攻擊伊朗的能源資源與發電廠，伊朗將對波斯灣合作理事會（GCC）國家進行報復，屆時能源危機將比現在嚴重得多。他說，特朗普需要從這個局勢中脫身：

他今天較早時發出那些威脅，是為了營造一種印象，好像今晚將達成的協議是按照他的條件完成的。

他進一步指出，仔細分析就會發現，情況其實並非如此。就連特朗普自己的聲明也提到，談判將以伊朗提出的十點方案為基礎，「而這是一個合理得多的方案」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】