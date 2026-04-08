美伊停火只是特朗普「衝突劇本」套路？下一步市場恐遭暴力重整

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在8日透過Truth Social宣布對伊朗停火2周，全球似乎都鬆了一口氣。不過獨立宏觀機構The Kobeissi Letter認為這只是特朗普的「衝突劇本」在按表操課，並稱目前已經進行到第9步，即「協議達成與敘事框架的構建」。接下來更關鍵的是第10步，屆時市場可能會暴力地重新定價。



特朗普停火只是開始？「衝突劇本」曝光

The Kobeissi Letter在今年三月初提出的這本「衝突劇本」。根據內容，第9步為「協議達成與敘事框架的構建」（The Deal And Narrative Framing）。The Kobeissi Letter表示「劇本的第9步已經到來，只比我們最初預期的時間晚了約10天，美伊之間為期2周的停火與特朗普2025年四月宣布的『暫停關稅』計畫性質相似」。

獨立宏觀機構The Kobeissi Letter認為美伊停火只是特朗普的「衝突劇本」在按表操課。（截取自X@KobeissiLetter）

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將時間回推至2025年4月9日，當時特朗普宣布暫停加徵關稅90天，在這90天結束的數周後，美中達成了貿易協議，市場再也沒有跌破低點。諷刺的是，今年美伊達成協議的日期（4月8日）幾乎是同一天。The Kobeissi Letter指出「這為第10步鋪平了道路，預計將在未來幾周內逐步落實」。

地緣政治降溫 市場恐「暴力重整」

第10步究竟為何？The Kobeissi Letter表示是「暴力重定價與政治勝利遊行」（The Violent Repricing And Political Victory Lap），並指出「特朗普的衝突策略的最後階段並非以協議的宣布為終點，而是以市場對該協議的反應以及隨後的輿論走向為終點」。

2026年4月1日，美國總統特朗普在華盛頓準備就伊朗戰爭議題發表講話（Alex Brandon/Pool via REUTERS）

從歷史經驗來看，一旦解決方案架構出台，金融市場的重新定價並非漸進式，而是暴力且激進的。這主要是由於部位調整所致，等到談判變得可信時，投資人通常已採取防禦性配置，這時能源曝險較高、股票風險敞口較低，隱含的不確定性也使市場波動性較高。當不確定性突然消失時，這些部位會迅速平倉。

在2025年四月、八月、十月和2026年一月都曾出現類似節點。在以往的貿易戰中，即使潛在的結構性問題仍未解決，一旦關稅暫停或框架協議宣布，股市也會大幅上漲。在地緣政治衝突期間，一旦航道重新開放且局勢不會擴大到區域範圍，油價就會大幅下跌。這時的重新定價往往劇烈且暴力，因為其驅動力並非基本面的改善，而是風險溢酬的暴跌。市場波動並非因為市場狀況完美，而是因為最壞情況發生的機率大幅下降。

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