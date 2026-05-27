三星罷工危機解除　AI狂潮下晶片商大賺　員工想分一杯羹是對是錯

在人工智能（AI）晶片需求旺盛的背景下，韓國兩大晶片巨頭三星（Samsung）及海力士（Hynix）均錄得破紀錄的收入及利潤。惟由於兩間企業的獎金制度有別，三星晶片部門員工可獲得的獎金遠遠少於海力士，這引發了一場罷工危機。最終，在韓國政府的協調下，三星工會成員5月27日（周三）投票通過勞資談判的加薪及績效獎金制度方案。有報道指，三星超過60%的員工今年有資格獲得約37萬美元（約290萬港元）的獎金。



三星員工要求獲得更多獎金一事在韓國引發極大爭議。有三星工程師表示，對公司處理獎金一事的手法感到失望。他的特殊合約禁止他在離開三星後的兩年內加入同一行業的公司。這項限制不僅限於晶片產業的競爭對手，還包括蘋果和谷歌等公司。與此同時，三星破紀錄的獎金令許多韓國人羨慕不已，也讓一些人感到憤憤不平。



據美媒報道，三星4月公布了破紀錄的季度利潤，高達57.2萬億韓圜（約3000億港元），比去年同期增長8.5倍有多，超過了2025年全年的利潤。

SK海力士晶片部門員工2025年的獎金是三星員工的3倍有多

自然地，三星的員工期望爭取更高的利潤分成。

工會要求三星取消獎金上限（年薪的50%），將年度利潤的15%用於發放獎金，並將這些改革措施延續到今年之後。

儘管三星晶片生產員工的薪資在韓國極具競爭力，但與競爭對手、韓國第二大晶片製造商SK海力士相比，三星的獎金差距激起員工的強烈不滿。

2025年8月25日，圖為韓國晶片巨頭SK海力士（SK Hynix）的標誌。（Reuters）

SK海力士今年也創下利潤新高，但其員工在2025年9月爭取到一項新的獎金結構，取消了獎金上限（基本工資的1000%）。 這導致SK海力士員工獲得的個人獎金是2025年三星員工的三倍有多。

根據新的薪酬結構，在2025 年，SK海力士的部分員工有權獲得相當於其基本工資近 3000%的獎金，每位員工的平均年度獎金高達7億韓圜（約364萬港元）。

SK海力士現時將10%的年度利潤用於員工獎金池。

三星最大的工會4月在一份聲明中表示：「半導體行業現在正面臨一場爭奪全球人才的戰爭。SK海力士已經調整了薪酬結構以留住人才，而外國公司則以優厚的待遇吸引我們的工程師。」

三星工會同意的方案包括什麼條款？

據《德國之聲》報道，這項由政府斡旋達成的協議涵蓋約7.8萬名員工，佔公司員工總數的60%以上，他們每人今年將有資格獲得約37萬美元（約290萬港元）的獎金。

據三星工會稱，超過6.2萬名工會成員中，近74%的人投票贊成該協議。上述數字已大幅縮窄與SK海力士晶片部門員工獎金的差距。

2026年5月20日，韓國水原市，三星電子工會主席崔承浩（右）與三星設備解決方案事業部人事部負責人兼公司首席管理談判代表呂明九（左）在達成初步薪酬協議後合影留念。（Reuters）

按照協議，三星將為半導體工人引入新的10年績效獎金制度，同時平均年薪成長6.2%。

該協議也暴露了公司內部的分歧，其他部門的員工表示，該協議過於偏袒半導體部門員工的利益。

一個代表消費電子產品（製造手機和電視及家電）工人，規模較小的工會已向法院申請禁制令，試圖阻止該協議的實施。

三星工程師認為現時的合約如「奴隸合同」

據《韓國先驅報》報道，一位三星電子工程師曾將自己的「核心人才」合約視為公司希望他留下的證明。

額外的薪酬確實起到了作用。這個標籤很重要，因為它表明三星知道哪些工程師難以替代，並且會給予他們相應的待遇。

然而，這種信念如今已岌岌可危。

2026年4月23日，韓國平澤，圖為三星電子員工不滿公司薪資待遇，在工廠外舉行集會。（Reuters）

這位不願透露姓名的員工表示：「最近三星處理獎金糾紛的方式讓我對這家公司失去了很多好感，我現在正在四處打聽，看看自己是否真的有可能跳槽到SK海力士，以及三星是否會百般阻撓我。」

他指出，他的特殊合約禁止他在離開三星後的兩年內加入同一行業的公司。這項限制不僅限於晶片產業的競爭對手，還包括蘋果和谷歌等公司。

這名工程師慨嘆：「我曾經欣然接受的合同，現在感覺就像一份奴隸合同。」

一般老百姓對三星的「天價獎金」既羨又妒

據《韓國時報》報道，韓明愛（Han Myung-ae）每日在大多數人醒來之前就開始工作，很少在天黑前結束。作為一名房地產經紀，她的佣金受到法律限制。因此，當她得知三星電子晶片部門的員工今年可能獲得高額獎金時，她感到非常不滿。

58歲的韓明愛表示：「他們光是待在三星就已經比我們大多數人賺得多了，現在他們還想要更多，還鬧得不可開交。」

韓明愛的感受反映了韓國民眾對三星電子和SK海力士在晶片需求旺盛下，推出破錄獎金計劃的複雜情緒。

2026年5月16日，在韓國首爾，三星電子董事長李在鎔（中）就三星勞資糾紛首次發表公開道歉聲明。（Reuters）

韓明愛認為：「普通人在各自的領域辛勤工作，除了固定且往往微薄的薪水之外，別無其他收入，這與能力無關。他們只是碰巧進了三星，現在就想要更多。到處都有同樣勤奮且能力出眾的人。」

70歲的退休人士金先生表示，三星電子的工會越權了：「你可以要求分得一部分利潤，但你也必須願意分擔虧損。」

金先生補充說，利潤分成和工資是兩回事，員工要求在工資之外再分得一部分利潤，實際上是在侵占股東的利益。

金先生指：「公司投入巨資運營，獲利後，其中一部分需要再投資到業務上。」

然而，並非所有人都持批評態度。也有人表示，雖然他們感到羨慕，但這些獎金是員工應得的。

2024年10月23日，韓國首爾舉行2024年韓國電子展，圖為三星電子的展位。（Reuters）

33歲的會計金先生表示：「我當然羨慕，但這是公司政策，也是對工作的回報。我不覺得有什麼錯，三星員工只是恰好出現在了正確的時間和地點。我認為這是對他們迄今為止所做工作的獎勵。」

42歲的IT從業人員李先生也持相同觀點：「我身邊有些人說三星的成功並非他們自身努力的結果，而是政府扶持的結果，所以收益應該更廣泛地共享。我不這麼認為。我當然羨慕，但這是他們應得的。」