三星罷工危機解除 AI狂潮下晶片商大賺 員工想分一杯羹是對是錯
在人工智能（AI）晶片需求旺盛的背景下，韓國兩大晶片巨頭三星（Samsung）及海力士（Hynix）均錄得破紀錄的收入及利潤。惟由於兩間企業的獎金制度有別，三星晶片部門員工可獲得的獎金遠遠少於海力士，這引發了一場罷工危機。最終，在韓國政府的協調下，三星工會成員5月27日（周三）投票通過勞資談判的加薪及績效獎金制度方案。有報道指，三星超過60%的員工今年有資格獲得約37萬美元（約290萬港元）的獎金。
三星員工要求獲得更多獎金一事在韓國引發極大爭議。有三星工程師表示，對公司處理獎金一事的手法感到失望。他的特殊合約禁止他在離開三星後的兩年內加入同一行業的公司。這項限制不僅限於晶片產業的競爭對手，還包括蘋果和谷歌等公司。與此同時，三星破紀錄的獎金令許多韓國人羨慕不已，也讓一些人感到憤憤不平。
據美媒報道，三星4月公布了破紀錄的季度利潤，高達57.2萬億韓圜（約3000億港元），比去年同期增長8.5倍有多，超過了2025年全年的利潤。
SK海力士晶片部門員工2025年的獎金是三星員工的3倍有多
自然地，三星的員工期望爭取更高的利潤分成。
工會要求三星取消獎金上限（年薪的50%），將年度利潤的15%用於發放獎金，並將這些改革措施延續到今年之後。
儘管三星晶片生產員工的薪資在韓國極具競爭力，但與競爭對手、韓國第二大晶片製造商SK海力士相比，三星的獎金差距激起員工的強烈不滿。
SK海力士今年也創下利潤新高，但其員工在2025年9月爭取到一項新的獎金結構，取消了獎金上限（基本工資的1000%）。 這導致SK海力士員工獲得的個人獎金是2025年三星員工的三倍有多。
根據新的薪酬結構，在2025 年，SK海力士的部分員工有權獲得相當於其基本工資近 3000%的獎金，每位員工的平均年度獎金高達7億韓圜（約364萬港元）。
SK海力士現時將10%的年度利潤用於員工獎金池。
三星最大的工會4月在一份聲明中表示：「半導體行業現在正面臨一場爭奪全球人才的戰爭。SK海力士已經調整了薪酬結構以留住人才，而外國公司則以優厚的待遇吸引我們的工程師。」
三星工會同意的方案包括什麼條款？
據《德國之聲》報道，這項由政府斡旋達成的協議涵蓋約7.8萬名員工，佔公司員工總數的60%以上，他們每人今年將有資格獲得約37萬美元（約290萬港元）的獎金。
據三星工會稱，超過6.2萬名工會成員中，近74%的人投票贊成該協議。上述數字已大幅縮窄與SK海力士晶片部門員工獎金的差距。
按照協議，三星將為半導體工人引入新的10年績效獎金制度，同時平均年薪成長6.2%。
該協議也暴露了公司內部的分歧，其他部門的員工表示，該協議過於偏袒半導體部門員工的利益。
一個代表消費電子產品（製造手機和電視及家電）工人，規模較小的工會已向法院申請禁制令，試圖阻止該協議的實施。
三星工程師認為現時的合約如「奴隸合同」
據《韓國先驅報》報道，一位三星電子工程師曾將自己的「核心人才」合約視為公司希望他留下的證明。
額外的薪酬確實起到了作用。這個標籤很重要，因為它表明三星知道哪些工程師難以替代，並且會給予他們相應的待遇。
然而，這種信念如今已岌岌可危。
這位不願透露姓名的員工表示：「最近三星處理獎金糾紛的方式讓我對這家公司失去了很多好感，我現在正在四處打聽，看看自己是否真的有可能跳槽到SK海力士，以及三星是否會百般阻撓我。」
他指出，他的特殊合約禁止他在離開三星後的兩年內加入同一行業的公司。這項限制不僅限於晶片產業的競爭對手，還包括蘋果和谷歌等公司。
這名工程師慨嘆：「我曾經欣然接受的合同，現在感覺就像一份奴隸合同。」
一般老百姓對三星的「天價獎金」既羨又妒
據《韓國時報》報道，韓明愛（Han Myung-ae）每日在大多數人醒來之前就開始工作，很少在天黑前結束。作為一名房地產經紀，她的佣金受到法律限制。因此，當她得知三星電子晶片部門的員工今年可能獲得高額獎金時，她感到非常不滿。
58歲的韓明愛表示：「他們光是待在三星就已經比我們大多數人賺得多了，現在他們還想要更多，還鬧得不可開交。」
韓明愛的感受反映了韓國民眾對三星電子和SK海力士在晶片需求旺盛下，推出破錄獎金計劃的複雜情緒。
韓明愛認為：「普通人在各自的領域辛勤工作，除了固定且往往微薄的薪水之外，別無其他收入，這與能力無關。他們只是碰巧進了三星，現在就想要更多。到處都有同樣勤奮且能力出眾的人。」
70歲的退休人士金先生表示，三星電子的工會越權了：「你可以要求分得一部分利潤，但你也必須願意分擔虧損。」
金先生補充說，利潤分成和工資是兩回事，員工要求在工資之外再分得一部分利潤，實際上是在侵占股東的利益。
金先生指：「公司投入巨資運營，獲利後，其中一部分需要再投資到業務上。」
然而，並非所有人都持批評態度。也有人表示，雖然他們感到羨慕，但這些獎金是員工應得的。
33歲的會計金先生表示：「我當然羨慕，但這是公司政策，也是對工作的回報。我不覺得有什麼錯，三星員工只是恰好出現在了正確的時間和地點。我認為這是對他們迄今為止所做工作的獎勵。」
42歲的IT從業人員李先生也持相同觀點：「我身邊有些人說三星的成功並非他們自身努力的結果，而是政府扶持的結果，所以收益應該更廣泛地共享。我不這麼認為。我當然羨慕，但這是他們應得的。」