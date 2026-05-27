三星電子工會投票通過薪酬及獎金制度方案　公司股價爆升7.2%

醞釀罷工多時的韓國三星電子工會，工會成員周三（27日）投票通過勞資談判的加薪及績效獎金制度方案，終解除了大罷工危機。消息一出，三星電子股價應聲上漲7.2%。



在投票的62616名工會成員中，近74%支持新的薪酬方案。基於三星的AI晶片業務相關迎來爆炸式增長，公司與工會就着的績效獎金問題，引發了長達五個月的激烈爭論。就在罷工正式開始前數小時，上周三，韓國政府派出勞動部長介入調解，勞資雙方達成了初步協議。

根據已批准的協議條款，三星將為其半導體部門實施一項為期10年的特殊績效獎金制度，同時平均薪資增加6.2%。

勞資談判此前陷入僵局的核心問題，是半導體部門內各業務部之間的績效獎金分配比例問題。工會主張，半導體部門績效獎金資金的70%應在記憶體和非記憶體業務部之間共同分配；資方則認為，向虧損的非記憶體業務部支付過高的績效獎金有違績效主義原則，要求將共同分配比例降至40%。在最後階段的談判中，雙方似乎找到了交集——以一年為限，有條件地接受了工會關於照顧虧損業務部門員工的訴求。

由於這項罷工參與的人數原預計高達48000人，不但影響三星電子的運作，亦恐衝擊全球半導體供應。