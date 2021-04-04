緬甸民地武・三｜緬共紅旗黨部隊的餘威：按兵不動的佤邦跟四特

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-04-04 18:00

緬甸局勢近期緊張惡化，國內所面對的不確定性亦隨之增加。目前，全民盟內部將有更多人放棄昂山素姬於「8888革命」時的非暴力態度，放棄在軍方制定憲法內博弈的打算，或滑向一條更有革命意味的路。與此同時，一眾原本便與軍方對戰多年的民間地方武裝組織（民地武）亦趁機發力，部份更宣稱與示威者站在一起。

其中不可忽視的勢力要數到按兵不動、由緬甸共產黨紅旗黨部隊分裂出來的佤邦和四特民地武勢力。他們的取態將左右軍方與反政變陣營未來的實力平衡。

歷史上的緬甸各族，一般認為是為逃避統治者的壓迫，而從青藏高原、緬北地區（雲南等地）遷徙下來的人。佤邦主要的佤族，人口約有逾100萬人，是亞洲一個跨國民族。2000年前，佤族就與布朗族、德昂族等民族的先民生活在瀾滄江與薩爾溫江之間的山地，亦即緬甸和中國境內。佤族史稱「百濮」、「古剌」、「哈瓦」，其中一分支具獵人頭習俗。中華人民共和國成立後，統一稱為佤族。

至於四特另一個主要的愛伲族，則與彝族、拉祜族等同源於古代的羌族，目前人口逾120萬人。該族主要聚居在滇南紅河和瀾滄江之間的元江、墨江、綠春等縣，還有普洱、西雙版納、瀾滄等地。愛伲人雖然沒有文字，但他們有着非常豐富的口頭文學。該族主要從事農業，善於種茶，其歷史相當久遠。

佤族是佤邦主要的居民。(網上圖片)

告別緬共後的最強民地武

作為緬甸第二特區的佤邦，位於阿佤山區，是緬甸聯邦的一個自治區。這裏曾為緬甸共產黨的根據地，在撣邦四個特區中軍事實力最強，當地佤邦聯合軍（UWSA）的總兵力達3萬人，另外還有民兵2萬。佤邦在歷史上曾為中國領土，故通用漢語和中文，由南、北兩塊地區組成，總面積約3萬平方公里。北部地區位於緬甸東北部，面積1.7萬平方公里，南部地區則與泰國交界，面積1.3萬平方公里。

上世紀50年代，中國第二次國共內戰晚期，國軍餘黨退入阿佤山區伺機重整，阿佤山區自此進入國共內戰時期。1961年，國軍所屬部隊包含雲南人民反共志願軍大部，因中緬邊境作戰而撤離。其後，緬甸共產黨於1960年代失去位於緬甸中部的根據地之後，最終成功攻下佤邦首府邦康，自此佤邦成為緬共總部的根據地。

1989年，原緬共中央候補委員、北佤縣長趙尼來，和時任緬甸人民軍中部軍區副司令鮑有祥宣布脫離緬共，成立了佤邦聯合黨和佤邦聯合軍，使佤邦成為一個獨立政權。同年5月，緬甸軍政府和佤邦達成口頭協議，成立緬甸撣邦第二特區。2010年，緬甸政府和佤邦再次達成和解協議，佤邦改名為佤邦自治區，惟緬甸政府仍無法實質統治該地。

佤邦現時人口約55.8萬人，主要居民為佤族，大多數人是傳統的泛靈論信仰者，另有少數人信奉佛教和基督教。當地原本主要種植茶葉，自英國殖民時期種植罌粟，並開始從罌粟提煉成鴉片，再出口到中國。二戰後，從罌粟提煉海洛因變成了佤邦的主要出口。1996年，著名毒梟坤沙向緬甸政府投降之後，佤邦被指是「世上最大的毒品產地來源」，直到2005年佤邦政府才禁絕種植罌粟。

背靠中國的四特

至於四特（即緬甸撣邦東部第四特區），則和佤邦長年為兄弟關係。作為緬甸撣邦東部第四特區，位於緬甸東北部，比鄰中國雲南省西雙版納。當地現時為撣邦東部民族民主同盟軍（NDAA）控制，擁有高度的自治權。該特區成立於1989年，首府勐拉，面積約4952平方公里，人口約12萬人，包括愛伲族、傣族、佤族等少數民族，總兵力約3,000至5,000人。

佤邦和四特受中國影響頗大，當地通用漢語及簡體字。(Getty)

與佤邦相似，1960年代同樣由緬甸共產黨控制。1989年，緬共中央書記林明賢宣布脫離緬共，隨後與緬甸軍政府達成協議成立自治特區，原部隊改組成撣邦東部民族民主同盟軍。

說起四特，不得不提首府勐拉，當地主要被叢林包圍，位處中緬邊境線緬甸一側。這裏大部分居民為華人，經濟以替代種值及博彩娛樂及木材行業為主，在當地有「小香港」的美譽。近年來隨着當地政府通過各種形式吸引中國內地投資者，勐拉正快速的成為緬北甚至緬甸一個繁華城市，如今這裏的商場、酒店、娛樂場所林立，吸引了大批遊客。

勐拉有「小香港」之稱，經濟發展急速。(Getty)

然而，在一個擁有眾多佛教文化的國家，勐拉卻被稱為罪惡之都。當地毒品、色情交易猖獗，走私現象嚴重且治安混亂。此外，當地野生動物可以隨意買賣，世界自然基金會形容，勐拉是亞洲最大瀕臨危機野生動物市場之一。

與佤邦一樣，勐拉亦受到鄰近的中國影響頗大，當地現時通行人民幣，通用漢語及簡體字，學校教育除少部分緬文課程外全部使用中國教材，部份學生赴中國留學。此外，當地的政治制度亦與中國相似，設有中央政治局、中央辦公廳、黨委、青年團、人大和政協等機構。

不可忽視的重要勢力

由於佤邦形成獨立的民地武相較其他民族武裝團體「年輕」，而且佤聯軍在成立一個月後，旋即與當時的政府簽下停火協議，取得相對的自治權作為交換，繼續維持武裝與控制領土。有意見認為，佤族人長期以來對於國家、民族沒有特別概念，故一直只希望可以繼續維持獨立的狀態。

佤聯軍曾多次協助緬甸軍政府圍剿其他撣邦的民族武裝團體，佤邦領導人認為，佤邦是緬甸不可分割的一部分，無意尋求獨立。多年來，佤邦對緬甸軍政府沒有特別的政治要求，只希望能獲得更多的自治權。而緬甸軍政府長期以自治權與持有軍火作為停火的交換條件，也給佤聯軍製造了絕佳的壯大機會。

憑藉與緬甸軍方的合作，加上來自中國的支持，成了緬甸局勢最不容忽視的勢力。缺乏民族政治訴求的佤聯軍，可以說是緬甸局勢舉足輕重的角色，過往佤聯軍在政府與民族軍間居中協調，時而帶領談判，時而甚至杯葛談判，可見其於國內的角色和地位顯著。

佤邦和四特將會是影響緬甸局勢的重要勢力。(Getty)

近年來，佤邦和四特無論在經濟建設，以至防務方面的合作不斷加強，取得了良好的效果，防止了不利局面的發生。自2015年以來，在佤邦的倡議下，已經先後召開了4次邦康峰會，形成了較為具體的對緬政治談判原則和路線，2017年4月，在第四次邦康峰會上，佤邦牽頭其他6家組織成立了緬甸聯邦政治談判協商委員會（FPNCC），統一領導與緬甸政府和緬甸軍方的政治談判，緬北7家少數民族組織政治上得到了空前的統一。

在目前尚未穩定的緬甸局勢下，佤邦和四特無疑是不容忽視的重要民地武勢力，其按兵不動的取態也值得觀察和關注，相信會是當地局勢未來發展和走向的重要因素之一。