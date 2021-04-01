緬甸民地武・序｜征服與抵抗　關鍵第三方

撰文： 吳迪 最後更新日期： 2021-04-01 18:00

自今年2月1日緬甸軍事政變爆發至今已有兩個月。3月27日，緬甸「建軍節」紀念日（昂山素姬父親昂山將軍76年前率緬軍對抗日本），示威浪潮迎來又一個巔峰。而軍方的鐵腕鎮壓，亦在當日造成至少114名示威者身亡，是兩個月以來死亡人數最多的一天，引發全球驚歎。

與此同時，在軍方和示威者之餘，一面是全民盟（NLD）與多股少數民族地方武裝組織（民地武）對話，有意組成抗衡軍方的「聯邦軍」；一面是軍方先將若開軍（Arakan Army，若開邦三股民地武之一）從恐怖組織名單除名（2020年被全民盟政府列入），後宣布將全國範圍內針對民地武的軍事行動繼續暫停至4月30日。

是以，在軍方掌握「槍桿子」，全民盟掌握過半民意的情況下，緬甸各地以往同受軍政府和全民盟打壓的多股民地武，也就憑靠自己的武裝實力，愈發成為決定緬甸局勢走向的關鍵「第三方」。

要知道，緬甸內戰和民主化進程數十載，期間既有昂山素姬等民運人士與軍政府的對弈，又有緬族與一百多個少數民族的糾葛，還有佛教徒、穆斯林、華人等宗教族群因素。事實上，就連所謂「內戰」的講法，也是以「緬甸聯邦」的視角出發而得出，從緬族人和很多少數民族的角度觀之，這更像是「開疆拓土」和「抵抗侵略」的征服擴張與求存抵抗。

西部的若開軍和羅興亞軍、北部的克欽軍和果敢軍、東南的克倫軍，乃至東部撣邦混亂的軍閥支系……如今緬甸相關新聞雖然主要都圍繞示威，不過伴隨着軍方和全民盟的親善拉攏，各民地武正「趁緬族內亂而作壁上觀」。這些民地武的核心訴求始終是削弱緬族中央政府，無論這個中央政府是全民盟、鞏發黨（USDP）、還是軍方。

一定程度上，緬甸軍方之所以推翻去年大選結果，既是為了維護既得利益，亦是因為全民盟經選舉結果在國會進一步坐大，令緬甸政局進一步和軍力現實脫節，可能成為未來局勢的隱患。而全民盟在大選之後的兩個月裏否認「大選舞弊」的指控，拒絕軍方以「複核選舉」為名令其讓利的要求，終令軍方採取了決絕的措施。

這就是緬甸的政治現實。緬甸的前路究竟是另一次和談，抑或是內戰的再爆發，很大程度上已經旋於軍方和全民盟分別在與這些民地武「與虎謀皮」時，如何做到「火中取栗」，而非「引火燒身」。

3月27日，緬甸建軍節，軍方舉行閱兵典禮：

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可以預估，短期內最好的結果，便是「聯邦軍」成型，以全民盟所掌握的過半民意和民地武所掌握的「槍桿子」，促成與軍方的談判，各方共同重新完成權力分割，更精準地反應政治力量與軍事力量的分配。

最壞的結果，則是全民盟在軍方強勢鎮壓之下進一步激化，而民地武又趁勢坐大，以維護民主選舉結果為名，行削弱緬族中央政府力量之實，緬甸由此陷入又一次大面積軍事衝突。

長遠而言，若想打破緬甸的困局，除了確保均勢的前提，更有需莫大的政治能量和務實精神。而這些問題都並非國際社會所能幫手解決，若想在緬甸繁雜的局勢下求得和平，非緬甸人自己磨出前路而無以長久，相隔六十多年的兩次彬龍會議便是很好的嘗試。

在這種背景下，昂山素姬是位非常厲害的政治家，最大的長處就是隱忍，最大的短處則是剛愎——事實上，軍方領袖敏昂萊又何嘗不是如此？這次真的是到了考驗這些緬甸政治家的時刻。