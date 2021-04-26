奧斯卡2021｜亞裔導演趙婷獲獎　對亞洲女性在荷里活的象徵意義

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-26 13:29

《浪跡天地》（Nomadland）奪得奧斯卡最佳電影，華裔女導演趙婷憑着作品贏得2021年奧斯卡最佳導演獎。她是歷來奧斯卡第二位女性奪得最佳導演，也是首位亞裔女性獲得此獎項。但除此以外，趙婷的獲獎，對亞洲女性在荷里活上有更大的象徵意義。

《浪跡天地》橫掃奧斯卡2021年三個獎項，最佳電影，最佳導演及最佳女主角。（浪跡天地劇照）

一套電影或藝術作品，為建構鮮明的角色形象，往往會把角色的性格和特質誇張化，在充滿不同膚色和種族的荷里活亦不例外。亞洲人在荷里活上往往會被描繪為「矮小，但有聰明才智」的角色。他們可能是主角（或奸角）群中擔任參謀的角色，或憑着其智慧與金錢獨霸一方的強豪。若然是武打角色，那必然懂得中國功夫。

但以上只限亞洲男性，在荷里活的亞洲女性地位完全不一樣。長久以來，美國的流行文化總是把亞洲女性描寫為「柔軟脆弱的妻子」或「富有異國情調的情人」，在荷里活的電影中，亞洲女性亦經常被賦予花瓶甚或妓女的角色。

《藝伎回憶錄》是近年亞洲，特別是日本女性在荷里活中的角色典型。（藝伎回憶錄劇照）

荷里活的刻板印象

Camille Chen是一名在美國發展的台裔女星，她曾說過在她事業剛開始的時候，就只能當按摩師或是妓女的角色。美國著名日裔台灣笑星岡塚敦子，也表示過自己曾收到劇組的要求，要當一個穿和服，看起來溫順、善良的角色。

這可能是由於過往在美國上演、由亞洲女性主演的作品，都是如《西貢小姐》（Miss Saigon）或《藝伎回憶錄》（Memoirs of a Geisha）的作品，《蝴蝶夫人》（Madame Butterfly）的形象深植民心。

但若非當柔弱的女性，亞洲女性也會被描繪成另一個極端：狡猾、傲慢的「龍女人」（Dragon Lady），可運用自己身體作為手段控制男性，或因性冷感變得更強悍冷酷的存在，《標殺令》（Kill Bill: Volume 1）中由劉玉玲主演的殺手女首領石井御蓮就是一個好例子。

在這種背景下，趙婷作為亞洲女性，獲得最佳導演的獎項顯得更有象徵意義。

《標殺令》中石井御蓮是一個非常典型的「龍女人」角色。（標殺令劇照）

從幕後到台前的逐漸改變

亞洲女性在荷里活的形象也並非一成不變，特別是當幕後的製作由亞洲人主導的時候。由Adele Lim擔任編劇的《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians），便特別豐富了原著故事角色形象，呈現另一種不同的「亞洲風格」。

還有由王子逸擔任導演的《別告訴她》（The Farewell），由林家珍飾演的主角，與家人們努力隱暪不向自己在中國的祖母告訴她罹患肺癌的病情。這部改篇自王子逸的親身經歷的家庭喜劇，打破了美國在塑造亞洲婦女的刻板印象，亦成功讓電影得到普遍的好評，獲得多個獎項。

作為這群崛起的亞洲女性製作與導演的其中一員，趙婷已經創造歷史。在單項頒獎季中，趙婷已是有史以來獲獎最多的電影製作人，電影獲得了英國電影學院獎、美國導演工會獎和金球獎，並獲得了眾多評論家協會的獎項。趙婷還是首位獲得金球獎最佳導演的亞洲女性，也是首位獲得美國導演工會獎的亞洲女性。

趙婷在15歲離開中國，於紐約大學的帝施藝術學院（Tisch School of the Arts）學習電影製作。她以其獨特眼光和敍事方式融入電影之中。在2017年的《再生騎士》（The Rider）中，她成功以不一樣的風格展現美國西部的詩情畫意。在《浪跡天地》中，趙婷似乎正告訴世界，這正是一個非美國人才能拍出的美國電影。

現時最讓人期待的，是趙婷破天荒執導的超級英雄電影《永恆族》（Eternals），會帶給人們什麼樣的驚喜。