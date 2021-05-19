物流大爆發・二｜中國打造「快貨物流圈」　電商帶動全速起飛

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-05-19 18:00

智能科技必然是改革物流產業的核心元素，阿里巴巴等電商龍頭研發「小蠻驢」無人車，希望實現大規模智能配送，掀起「最後一哩路」革命。未來十五年，中國政府意欲建成「全球快貨物流圈」，智能化有助促成此格局嗎？ 【物流大爆發・二】

物流大爆發・一｜國際物流大重整 中歐班列機會來了？

2020年底，阿里巴巴發布了一款特別的「無人車」。都市路面無人駕駛尚待普及，目前在世界各地，包括內地，在法規監管層面仍未完全過關。不過，這輛「無人車」不是載人，而是載貨。這款物流機械人稱為「小蠻驢」。

「小蠻驢」結合人工智能及自動駕駛技術，內黑外白，身手靈活。它是阿里巴巴達摩院與旗下智能快遞企業菜鳥聯合研發。據官方資料稱，「小蠻驢」大腦應急反應速度達人類七倍，有助實現全國快遞智能配送。

菜鳥香港區運營負責人卓耀聰向《香港01》表示，「小蠻驢」已在內地15間學校推行試驗，他們的目標是每部「小蠻驢」一天可派送500單包裹。

互聯網經濟興起，都市人經常在網上購物，商家來自國內外，大家都習慣使用快遞收件。有時候，為了節省送貨上門的費用，很多人會選擇到鄰近商場的自提點取貨。現在還多了一些「智能取貨櫃」，全港各大住宅屋苑、商場幾乎隨處可見。網上購物和快遞風潮盛行，這些智能取貨櫃相當適合打工仔，不用趕在辦公時間內到速遞站，或留在家中等待收件。而且，自行到智能櫃取件，收費幾乎是上門送貨的一半，既省時又省錢。

從走在最前線的「物流無人車」，到現今散布城市每個角落的智能取貨櫃，都體現智能科技與物流產業的完美結合，令快遞物流變得更個人化、更貼近日常生活。我們能夠想像，未來的快遞有可能再「快」一些嗎？

當今網絡世代，快遞物流與我們的生活密不可分。（Getty Images）

疫後物流再想像：「123快貨物流圈」

今年2月，中國政府提出要在2035年前建成「全球123快貨物流圈」，即要做到「國內1天送達、周邊國家2天送達、全球主要城市3天送達」的快速物流願景。「『全球123快貨物流圈』既是目標，更是對快遞物流行業提出的具體『要求』。」卓耀聰表示。

菜鳥自2013年成立至今已八年，被業界廣泛定義為一家平台型物流企業，主要為淘寶的商家和顧客提供商務物流配送。公司標榜信息化物流管理系統，通過技術研發促進國際物流科技突破。

菜鳥希望「全球快貨物流圈」這個願景不但能夠實現內地的「快貨物流」，還要跟海外地區實現「快貨物流」。要達成這個願景的核心因素，便是結合智能科技與物流快遞。

卓耀聰列舉了幾個菜鳥日常應用的科技產品解決方案。譬如，公司在內地超過一萬間「菜鳥驛站」推出「無感取件」：取件者可憑取件碼自助完成掃碼取件或刷臉取件，估計取件時間可縮短三分之一；在菜鳥的「無人倉」中，可以直接在儲存區匹配訂單發貨，能夠增加近一倍的貨物吞吐量，單日處理包裹數目可達50萬件；菜鳥也會在包裹上採用電子貨單，可以全程跟蹤包裹，從中提高效率。

內地物流快遞企業菜鳥香港區運營負責人卓耀聰。（受訪者提供）

菜鳥的物流科技應用，只是芸芸例子中的一環。觀乎內地物流產業，有很多物流運輸公司都矢志結合物聯網、人工智能、大數據等前沿科技，試圖壓縮物流業的傳統文件工作及煩瑣的跨境攬貨派件程序。

過往，我們難以想像一件貨物能在一日之內便從內地一座城市的賣家手中，點對點到達另一座城市的買家家中。但是，正因物流科技廣泛應用，快遞服務更快捷、透明和高效，且橫跨海陸空運輸，從而實現國際物流網絡實時互通的願景。中國政府所提出的「全球123快貨物流圈」，正是歸納概括了這個藍圖的實質政策方案。

中歐班列鐵路網（香港01製圖）

而且，通過物流科技同時佈局內地與海外，還能解決目前物流產業的當務之急：由於內地市場需求已經飽和，不足以支撐各物流巨頭的營運及擴張成本。對於很多物流巨頭來說，開拓海外市場變得愈來愈迫切。

由於內地市場需求已經飽和，不足以支撐各物流巨頭的營運及擴張成本。對於很多物流巨頭來說，開拓海外市場變得愈來愈迫切。（資料圖片）

行業「逐底競爭」 乘勢佈局海外

根據國家郵政局統計，2020年全年內地快遞包裹數量多達833億件，比2019年大幅增長三成，這個增長率很大程度歸因於疫情期間的龐大網購需求。與日俱增的電商訂單，理應是整個電商產業鏈的福音。不過，這一年來，已有迹象反映物流行業，逐步進入惡性競爭狀態。

以順豐物流為例，它面對內地諸多對手競爭而誘發的割價戰，經營內地市場的成本愈來愈高。順豐4月底發布的第一季財務報告顯示，今年首季淨虧損9.89億元人民幣，對比去年同期賺9.07億元人民幣，前後相差近20億元人民幣。其他內地龍頭快遞公司如中通、申通、百世，2020年全年錄得的淨利潤均比2019年下滑。

現今快遞行業逐漸進入高度競爭狀態，價格戰愈演愈烈。過去一年疫情期間，還有印尼的物流業新星「極兔速遞」（J&T Express）乘勢而起，以超低價搶客（譬如內地跨省速遞只需5元，比順豐便宜三成）。

阿里巴巴旗下淘寶與菜鳥連成一線，在北京、上海、杭州等大城市更推出淘寶包裹免費按需送貨上門服務。

與日俱增的電商訂單，理應是整個電商產業鏈的福音。不過，這一年來，已有迹象反映物流行業，逐步進入惡性競爭狀態。（Getty Images）

疫情期間掀起的電商熱潮，刺激起物流快遞需求，但物流企業亦需要採取補貼減價策略，因而觸發行業「逐底競爭」，內地紅利日益乾竭。有鑑於此，將目光放諸海外，結合由內地為中心並向外輻射的國際物流圈，仍然是一片「藍海」。再舉順豐為例，它現正面對阿里系、拼多多系垂直整合物流快遞業務而觸發的價格戰，於是積極佈局海外市場，加大投資國際空運，意欲跳出中國市場的野心昭然若揭。

順豐旗下的專屬貨運航空公司「順豐航空」早在2009年創立，截至今年初已發展成為擁有超過60架飛機的貨運機隊，乃中國規模最大的貨運航空公司。

而且，順豐與湖北省政府合作興建鄂州專用貨運機場，預料將成為全亞洲最大貨運機場，以中國中部心臟地帶為核心樞紐，向國內外拓展空運物流網絡。

※ 鄂州機場位處中國心臟地帶，有助向國內外拓展幅射物流網絡

不單如此，順豐近期還頻頻投資及收購海內外物流公司，其中最矚目的收購項目要數今年2月初順豐控股提出收購香港嘉里物流（Kerry Logisitics）超過五成股權。

嘉里物流聯網遍及全球近60個國家及地區，更覆蓋了印度、東南亞、中亞及中東地區等全球近一半新興市場，尤其在泰國和越南這兩個總人口合共過億的國家，已建立廣泛的本地快遞網絡，得以與順豐的大中華區運輸物流網產生協同效應……

（節錄）

物流大爆發・三｜中國擴張勢不可擋 香港物流如何適應變奏？

上文節錄自第265期《香港01》周報（2021年5月17日）《從鐵路到「蠻驢」 中國物流大爆發》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。