疫情下美國女性挑戰「單身育兒」？

撰文： 藺思含 最後更新日期： 2021-05-28 07:30

疫情給許多家庭帶來挑戰，當中單親媽媽遭遇的困難尤其嚴重——單獨年幼子女的女性是男性的整整三倍、無數因封鎖而長期被困家中的孩子看護問題難以解決、更不用提成天到晚照顧和教育子女的負擔和煩惱——家庭所受困擾之深甚至於疫情初期人們預計人們整天待在家中或會以「性事」開解而導致的「嬰兒潮」目前仍不見跡象。 但近期研究以及一些地區的軼事證據卻顯示，許多美國單身女性在疫情期間反其道而行之，決定成為單身母親。疫情引發的獨特處境，似乎促使許多女性重新思考對他們而言什麼才是最重要的，並更樂於考慮多種選擇並果斷行動。

一間提供生育支援服務的加州企業Modern Fertility上個月的調查顯示，超過1,300位受訪者中，27%表示認同「我不覺得自己需要伴侶來成為父母」。該公司的醫學顧問Temeka Zore表示，在不久之前，這一數字比如今要低得多。

來自紐約的Jane Mattes是單身母親支援組織Single Mothers by Choice的創始人。她表示儘管在疫情初期，她接觸到的大多數女性決定暫停生育計劃，但到去年秋天，諮詢或者決定生育的女性一下子增加了。「我認為（疫情期間）人們有了時間停下來，仔細斟酌。」

近十年單親育兒萌芽

儘管疫情似乎讓許多女性堅定了成為單身母親的決心，但事實上這一趨勢在過去十幾年來就已經出現。

疫情給許多被困在家的家長和孩子帶來許多煩惱，許多家長要一邊在家工作，一邊陪伴子女。（Getty）

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）數據，在2010至2019年間，35至39歲和40至44歲的未婚女性（unmarried women）的生育率分別增長近22%和39%。2015年，《紐約時報》刊布文章指出，儘管單親媽媽數量整體正在下降，但在35歲以上的女性中卻在增長，當中包括許多自主選擇成為單身母親的女性。文中引述美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）研究者Isabel Sawhill指：「我認為人們沒有意識到如今有很多年紀較大的女性主動選擇成為單身母親。」

今年41歲的女飛行員Sarah McKnight就是當中的一個典型。正如許多其他女性一樣，她為自己設想的未來也是遇到另一半、同居、養狗，然後結婚生子。她與人約會卻遇到太多糟糕的對象，意識到未來很可能會遇到更多不如意的人，最終得出結論：「你不能等待一個男人到來、實現你的夢想。」歷經一番曲折，2018年她成功懷孕。在產房裏，她聽着Beyoncé過去所屬組合Destiny’s Child的《Survivor》、紐約女hip-hop組合Salt-N-Pepa的《Push it》，誕下了如今快2歲的女兒Charlotte。

Destiny's Child為知名女歌手Beyoncé過去所屬三人女子組合，《Survivor》一曲傳達了女性獨立自主追求幸福的決心。（Getty）

美國心理學協會的《家庭心理學期刊》（journal of family psychology）一篇發布於2016年的研究指出，這類由單身女性通過接受精子捐助、自主生育形成的家庭自2000年以來有了顯著增長，且這一趨勢將很可能持續。

疫情促使女性挑戰單身母親角色

2020年疫情帶來的混亂、不確定性以及大量獨處的時間似乎讓許多女性堅定了獨立養育子女的決心。36歲的律師Danielle Murphy就是其中之一。

「你不知道明天會發生什麼。」Murphy接受《華盛頓郵報》旗下新聞平台The Lily採訪時這樣表示。像McKnight一樣，她決定不再遵循墜入愛河、結婚、生子這一定式。任何等待對她都顯得沒有價值：「我想要孩子，我不想再浪費珍貴的時間。」

在美國疫情高峰期間，Murphy利用那段時間為自己尋找精子捐助者，並在去年五月進行了第一次體外受精。

去年10月，來自德國的單身母親Nancy Kett把11個月大的女兒Lucy送往當地的單親家庭援助組織，交給專門志願者照看。單親父母疫情期間難以兼顧工作和育兒，許多父母不得已求助長輩或社服機構，但並不總是能獲得支援。（Getty）

在三藩市，身兼產科醫生的Zore所屬的生育中心Spring Fertility今年第一季度接收了大量單身父母的登記，數量有2019年第一季度的三倍之多。另一位來自美國康涅狄格州（Connecticut）生育醫療聯合公司（ Reproductive Medicine Associates of Connecticut）的產科醫生Spencer Richlin表示，她的診所也在疫情期間收到了以往兩倍的單身母親登記。Zore認為，疫情很大程度上造成了這一增長。人們在疫情期間不得不「重新考慮他們的人生計劃，以及對他們而言什麼才是重要的」。此外，約會與戀愛受限、居家上班的機會增多，加上搜集信息、了解更多不同選擇的餘裕變多，這些因素也影響了單身女性的選擇。

單親家庭一定不利於育兒？

從Modern Fertility的調查結構來看，人們對於單親家庭必然對子女教育和成長產生消極影響——或者相對雙親家庭而言為劣——這一觀念可能在發生變化。在作為Single Mothers by Choice 創始人之餘、也同時是一名心理治療師的Jane Mattes認為，「（人們）存在一種孩子需要雙親的錯誤認知。事實上，孩子需要好的父母。（只是）數量並不會讓孩子成長得更好，但父母養育子女的質量會。」

一位來自澳洲悉尼的母親在疫情期間試圖平衡育兒與工作，圖為她回客戶郵件時，兒子Phoenix在她身旁寫作業。（Getty）

對這類自主選擇獨立生育家庭及子女教育的研究有限，但過往單親家庭會對孩子不利的理論或許並不適用。既有的大量研究指出單親家庭容易使孩子出現行為和情緒問題，但其成因則更多與父母離異、而非單一家長養育有關，包括父母之間的爭端、離異後的家庭財政困難、甚至是家長的抑鬱問題、較低的教養質量等因素。

不過，Mattes指出，單身家長撫養子女需要很好的支援系統：「你可以以單身父母的身份養大一個孩子，但（只靠）一個人是做不到這一點的。」