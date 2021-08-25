80年代指針手錶兼備電子熒幕　與日本有關？3大系列經典復刻

如果你也經歷過 1980-90 年代，那麼你對於有種面盤上又有指針又有液晶顯示的錶款應該還有印象。這種顯示方式有個專有名稱叫「Digi-Ana」，它來自 Digital 和 Analogue 的組合，意指錶款同時兼具了數位以及類比的資訊。

文：Kyo Sun, Kevin Hsiao（GQ Taiwan）



1980 年代正是指針錶和電子錶的過渡期，反映了這個技術轉換當年着實出了不少 Digi-Ana 的產品；時序進入 2000 年代以後這種顯示方式逐漸顯得老氣，就像 Dad Shoes 一樣，但隨着 80 年代復古愈來愈流行，Digi-Ana 也像老爹鞋一樣重新回到潮人的視野中，不少持續有在生產、或是特地回收復刻的錶款如今由黑翻紅，在時隔三十年後迎來了它們的第二春。這裏我們選了 3 款有門道也有熱鬧的錶款讓你也來體驗一下這種老派魅力，而且值得慶幸的是，這些錶基本上都不貴。

▼▼▼點擊即睇3款Digi-Ana經典錶款，它們也有復刻版▼▼▼

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同場加映：Citizen Ana-Digi Temp

明明都是數位-類比雙顯示，之所以要用追加的方式來介紹這款是因為它跟前面幾支的形式還是有點不同。之前提到的 3 款基本上都是以指針為主、液晶為輔，但 Citizen 這款 Ana-Digi Temp 的指針在面盤上只佔了一半的面積（還拆成兩個小盤），錶面整體給人的印象頗異其趣，背後的技術也有些差異，細分起來應該獨立看待。

類似的做法在同時期的 Seiko 和 Casio 也看得到，稱得上是 Digi-Ana 的另一大流派，並不僅以 Citizen 為然，不過 Citizen 的這款早幾年陸續跟 Beams 和 Fred Perry 聯名過，在時下的潮流界名氣更響。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：為什麼以前的手錶上會有電子螢幕？背後原因跟日本製錶業有何關聯？】