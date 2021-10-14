後疫情經濟復甦的一條出路：改善視力醫療服務｜護瞳行動

本文由國際眼科發展組織護瞳行動授權刊載

新冠疫情令全球貧富縣殊更水深火熱。疫情何時完結? 沒有人說得了。醫療系統在中低收入國家爆煲，此時此刻談論長遠改善醫療服務，似乎是天荒夜談。但很少人會談論到改善醫療服務其實是減輕國家貧困的一條出路。提升視力健康、醫治可以避免的失明，讓更多人獲得負擔得起的高質量眼科護理，其實有助改善個人、社區和國家經濟發展。

全球高達4,300萬人失明，11億人因無法接觸基本的眼健康服務而患有視力障礙，90%眼疾患者生活在中低收入國家。包括近視在內的屈光不正，和能夠簡單治療的白內障是最主要導致患者失去視力的主因，若不改善全球眼疾治療，到2050年人口老化和增長將令失明和患嚴重視力障礙的人數推高約40%到6,100萬。

說到底眼疾不只是健康問題。視力影響我們如何和世界互動，與社會經濟發展息息相關。沒有健康的視力，在中低收入國家生存尤其困難。這些地區欠缺融合措施。視障兒童得無奈地放棄教育機會，壯年人士難以找到工作，老年失明患者只得留在家中渡日，更甚是需要家裡有人承擔照顧者的角色，進一步減少家裡的勞動力，削弱家庭跳出跨代貧窮的籠牢。

全球高達4,300萬人失明，11億人因無法接觸基本的眼健康服務而患有視力障礙。（國際眼科發展組織護瞳行動提供）

在多個國際組織的努力推動下，聯合國大會在今年7月首次通過決議，促請各國政府和企業採取行動，增加支援眼疾服務的撥款，特別是支援發展中國家的眼睛服務發展，確保眼睛健康能成為各國醫療系統發展的主要部分，提升公眾對眼健康的認知，在2030年逐步為可避免失明患者提供優質和可負擔的眼疾服務，並確保各國將眼健康納入其國家對實現可持續發展目標的承諾中。

有關決議將大幅改善偏遠地區的眼健康服務，並回應聯合國可持續發展目標——改善教育和就業機會；而在55%失明和視障人士都是女性的前題下，復明同時能為婦女賦權。護瞳行動便曾經委託羅兵咸永道（PricewaterhouseCoopers，PwC）估算，每投資$1改善眼疾醫療，能為社區帶來4倍的經濟回報。

據估算，每投資$1改善眼疾醫療，便能為社區帶來4倍的經濟回報。（國際眼科發展組織護瞳行動提供）

每年10月的第二個星期四（2021年為10月14日）是「世界視覺日」，今年的主題是#LoveYourEyes 愛護眼睛。人的一生總會在不同階段需要不同的眼健康醫療。近視、白內障、糖尿上眼、青光眼和老年黃斑病變等影響不同的年齡層。世界視覺日鼓勵公眾對自己的眼健康負責，定期檢查眼睛。可是許多中低收入國家缺乏資源，患有視力障礙的人便難以和其他人在平等的起跑線上參與，無論在教育或經濟發展獲得的機會都不平等。

新冠疫情未見終點，各國在思考經濟復甦計劃時，應該將包括眼疾在內的醫療也一併納入考慮，長遠規劃公眾健康，同時帶動經濟發展。健康的視力能為人和社區創造更多機會，減少因視力障礙而帶給少數族裔、女性、偏遠農村人口等的不公平現象。

作者：李駿晴，國際眼科發展組織「護瞳行動」香港及東盟總幹事

