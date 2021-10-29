Meta｜區塊鏈、反壟斷社群反彈　FB元宇宙伸展壟斷長臂？

為了配合元宇宙（metaverse）發展計劃，Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）於10月28日的Facebook Connect大會上宣布將公司改名為「Meta」。不過，隨之而來的網絡爭議亦風起雲湧，更多人擔心的是，朱克伯格進軍元宇宙的野心，會令其對未來虛擬世界的「控制權」更加無遠弗屆。



改名為Meta後，原本的Facebook、Instagram、Messenger、WhatsApp和Oculus將歸屬Meta旗下。

朱克伯格指出，新公司名稱取自希臘文Meta，帶有超越的意思。他認為，元宇宙就像當年一開始發展社交網絡時一樣，成為另一個帶領人類進入虛擬社交領域的里程碑。

不過，網絡世界對朱克伯格這次重大業務改動和重組，有着不同看法。很多人擔心，朱克伯格將其科網媒體王國擴展至元宇宙領域，將進一步增加其對網絡生態及未來虛擬世界的「控制權」。

People mocked me for years when I said games would take crypto mainstream



Well kids, Facebook just changed their whole name to Meta (verse)



Blockchain games will be the pillar of a new internet.



Check mate. — EllioTrades (@elliotrades) October 28, 2021

區塊鏈社群大反擊

朱克伯格進軍元宇宙，受關注和衝擊最大的肯定是全球各地的區塊鏈社群參與者。因為在於他們來說，元宇宙將是區塊鏈產業普及化的主要渠道。各種與區塊鏈相關的概念，如以公共帳本記錄所有權證明的非同質化代幣NFT、利用智能合約（smart contract）實現各種金融交易活動的去中心化金融（DeFi）工具，都冀能在以元宇宙的生態框架下進行。

在區塊鏈社群的角度來看，元宇宙的本質，理應是去中心化，虛擬空間裏的架構、社會秩序與財政規範應該由社群共同治理原則所達成。

朱克伯格這次以Meta之名進軍元宇宙，並提出要建立諸如「Horizon Marketplace」讓用家買賣3D虛擬物品的類NFT交易平台等等，這些設想顯然與區塊鏈社群的原意南轅北轍──當然，朱克伯格總會堅持向外界強調：「未來的元宇宙世界，是屬於大家的」。

NFT將是定義未來元宇宙領域資產擁有權的重要工具。（Meta）

Renaming “Facebook “Meta” solves the same kinds of problems that renaming “torture” “enhanced interrogation” did. — matt blaze (@mattblaze) October 28, 2021

公共區塊鏈平台以太坊（Ethereum）共同創辦人布特林（Vitalik Buterin）認為，朱克伯格的元宇宙佈局注定會失敗，因為他試圖將社交媒體時代的成功做法，即平台單一化，嘗試放諸於下個階段的網絡世界，認為是走錯了捷徑。

更加致命的，是Facebook的聲望問題。「Facebook的問題是，現已沒有太多人信任他們了。」布特林說道。

過去幾年，Facebook聲名劣跡斑斑，要外界再次投朱克伯格信任一票，也許還需要一點時間。

布特林不看好Facebook的元宇宙計劃，認為Facebook過去所作所為已令外界失去對它的信任。（Getty）

網絡帝國「全像化」

除了區塊鏈社群以外，其實更多人是擔憂，Facebook的元宇宙計劃，會否令其網絡壟斷長臂加以延伸。

朱克伯格在Connect大會上只展示了其元宇宙設想的部分示範內容，如通過全AR/VR通訊工具與家人朋友溝通、遙距卻「近身」的辦公會議空間Horizon Workrooms、虛實結合的家居Horizon Home、配合全像投影（Hologram）的虛擬演唱會等，這些都可說是搭建了元宇宙的雛形。但內裏的實際操作內容，以及各種元宇宙項目衍生的問題，還有待新誕生的Meta予以解答。

譬如，日後在元宇宙世界裏，各種錢財消費、虛擬資產轉讓等，究竟能否使用在現實世界流通的法定貨幣？在元宇宙的框架下，只要資產擁有權、轉讓權等都是「虛擬化」的，以虛擬單位計價，的確不太需要用上法定貨幣──這樣，Facebook會在元宇宙創建自己的元宇宙的*基礎貨幣嗎？

* 2019年，Facebook早就昭示了發行自主數碼貨幣的野心：Libra，惟甫展開就被各國政府狙擊，比特幣社群更對其窮追猛打。



又譬如，元宇宙內的身份認證如何進行？用家需具備「實名」嗎？這些爭議其實早在社交媒體時代已經出現，但當元宇宙到來，人們將更加沉浸於網絡虛擬世界。這些爭議，將會來得更加切身緊迫，而且更加全面圍繞着未來人類的生活圈子。

元宇宙內的身份認證如何進行？究竟能否使用在現實世界流通的法定貨幣？元宇宙衍生的很大疑竇，仍然有待Ｍeta解答。（Meta）

「當最近發布的『Facebook文件』證實了（Facebook）那些令人討厭的行為。元宇宙的到來將會逐漸稀釋這些關注，而且在媒體和監管機構真正能夠了解它（元宇宙）之前，朱克伯格可能早就得以享受比社交媒體年代更豐碩的利潤。」《彭博社》評論記者Leonid Bershidsky如此寫道。

對於朱克伯格來說，實現元宇宙夢想的最重大難關，也許不是在於技術，而是在於人心。